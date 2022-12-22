Эксперты указали на преимущество RuStore перед Google Play

Российские приложения на RuStore проверяются с помощью «Лаборатории Касперского», в отличие от магазина Google Play, где нет системы проверки от вредоносных приложений, считают эксперты.

При загрузке приложений из Google Play пользователи «могут скачать нелегальный софт» или загрузить вирус, сказал руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИКТ) Илья Массух в беседе с «Газетой.Ru».

В этом магазине регулярно находят вредоносное программное обеспечение, отметил он.

Массух отметил, что долгое время Google Play был единственной площадкой для скачивания приложений Android, что могло привести к падению качества продукта.

По его утверждению, безопаснее использовать российские магазины – RuStore или корпоративные платформы. В RuStore модерация проводится вручную, также приложения проверяются системами «Лаборатории Касперского».

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников указал, что приложения в RuStore находятся под защитой от давления санкций.

Зарубежные платформы удаляют из магазинов российское ПО под санкциями, и с RuStore пользователи могут быть уверены, что приложения будут доступны, и их можно будет обновить, отметил он.

Гребенников напомнил, что и Google Play, и AppStore многократно привлекали внимание антипомонопольщиков из-за дискриминации приложений сторонних разработчиков.

Разработчиком RuStore является VK, которая присоединилась к разработанным ФАС принципам добросовестного поведения на рынке.