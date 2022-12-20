В Чувашии вспыхнул газопровод

Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты

Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет.

«С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.

«Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник.

Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт.

«Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт.

Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт.

«Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он.

Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве.

В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ.