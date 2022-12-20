Определены сроки запуска российского аналога «Википедии»

Российский аналог «Википедии» портал «Знания» решили запустить в начале 2023 года

Запуск портала «Знания» – аналога «Википедии» – запланирован на начало следующего года, уже размещено более 100 тыс. статей, актуализированных материалов большой российской энциклопедии, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Шадаев отметил, что портал «Знания» будет базироваться на основе актуализированных материалов большой российской энциклопедии. Он будет запущен в первом квартале следующего года, там уже размещено более 100 тыс. статей, передает ТАСС.

Также во время правительственного часа Шадаев заявил, что согласно оценке Минцифры потери от ухода из России заруюежных ИТ-компаний составят 650–700 млрд рублей.

Глава Минцифры также заявил, что вопрос о полном запрете на удаленную работу для покинувших Россию ИТ-специалистов ставить преждевременно, он считает, что это может пагубно сказаться на развитии отечетственной цифровой индустрии.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз» заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, так как зарубежные компании ушли с российского рынка.

Напомним, в начале марта президент Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли. Согласно документу, ИТ-компании на три года освобождены от налога на прибыль и проверок. Также они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%, а их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва в армию на время работы.