В ДНР назвали варварским обстрел ВСУ больницы в Донецке

Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ целились в самые важные корпуса донецкой больницы им. Калинина

Сейчас в первоочередном порядке решаются вопросы, связанные с восстановлением корпусов больницы, чтобы в кратчайшие сроки возобновить помощь тяжелораненым. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в результате обстрела ВСУ повреждения получила донецкая больница им. Калинина.

«Только за вчера было четыре массовых обстрела центра Донецка из реактивных систем залпового огня. По сути, ВСУ ведут ковровые бомбардировки жилых районов. Это самые настоящие военные преступления», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Когда Российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры и энергосистемы Украины, они зачастую обходятся без жертв, мирные жители чаще страдают от работы украинской ПВО. То есть наша задача – нарушить поставки снабжения и боеприпасов, сократив транспортные и энергетические возможности противника. Мы не устраиваем террор для населения Украины», – отметил собеседник.

«А украинские военные целятся именно в мирных жителей Донбасса. Нет никаких сомнений в том, что больницу обстреляли по-варварски целенаправленно, причем вели огонь по корпусам, где расположены тяжелораненые, которых и в мирное время очень трудно спасти», – подчеркнул он.

«Сейчас мы пытаемся оценить ущерб после вчерашних обстрелов, чтобы приступить к восстановлению. Были прилеты в крышу больницы, ее нужно как можно быстрее перекрыть. Сегодня будем смотреть, как обстоят дела с оборудованием, в том числе в отделении реанимации. То, что требует первоочередного вмешательства, пытаемся выполнить сразу», – акцентирует парламентарий.

«Все произошедшее приводит в ужас. Больных, перенесших сложные операции и контузии, пришлось эвакуировать в подвал. Это действительно очень страшно», – добавил Бердичевский.

В свою очередь и. о. главы ДНР Денис Пушилин отметил, что противник бьет «в самое сердце Донбасса, разрушая больницы и школы, уничтожая то, что строили наши отцы и деды». «За каждого нашего погибшего и раненого, за каждый разрушенный дом, за каждый снаряд по нашей земле... работайте братья! Бейте эту мразь!» – призвал он.

В то же время военный корреспондент Александр Сладков также считает, что ВСУ били прицельно. «Не рикошетом попало, не случайно били, а три корпуса с больными людьми разрушили. Никакой элегантности, к которой мы сами почему-то стремимся», – пишет он.

По его словам, варианты ответа на подобные удары «любая женщина из разбитых донецких домов подскажет». «Есть территория, с которой обстреливают Донецк. Нельзя ли эту территорию превратить в дымящуюся яму?» – риторически добавляет Сладков.

«Кстати, если кого-то мучает совесть, я напомню: 14 марта по Донецку был нанесен удар ракетой «Точка У», сразу 21 погибший (ни одного военного). Ни о каких массированных ударах по Украине тогда и речи не было», – указывает военкор.

«Упаси Боже, это не стон. Мужики, они настроены жестко. Но куда, что, как... Люди готовы обороняться в ожидании атаки. Пехота вгрызается в Первомайку и Марьинку, ЧВК рубится за Артемовск. Но что нас ждет? Куда идем? Надежда и определенность укрепляет, а не расслабляет и отягощает», – резюмирует Сладков.

Напомним, в воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. Также есть тяжелораненые.

Позже тележурналист Владимир Соловьев указал, что Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке. Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».

В 2022 году Ханука началась 18 декабря и продлится до 26 декабря. Ранее украинская сторона и ее союзники заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства запрещенной в России террористической организации «Азов».

При этом на прошлой неделе Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. В ДНР произошедшее назвали терактом.

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