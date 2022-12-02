Вучич: Сербия не намерена терпеть террор Приштины

Союз производителей рождественских деревьев ЕС запретил поставку новогодних елей в Россию

Поставщики елок из Европы рассказали о введенных против российских компаний ограничениях

Европейский Союз производителей рождественских деревьев ввел запрет на продажу новогодних елей компаниям, связанным с Россией. Однако в нашу страну датские елки все равно попадут благодаря параллельному импорту. Но цены на них вырастут, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

«Елки премиум-класса идут к нам из Северной Европы. Их выращивают в таких странах, как Дания, Норвегия, Швеция, а также в северной части Польши, Германии и странах Прибалтики, для них там подходящий климат. У нас такие деревья, к сожалению, не растут», – говорит директор по связям с общественностью компании «Елки.биз» Владимир Борисов.

Он подчеркивает, что хоть пихту Нордмана (датскую елку) изначально открыли на Кавказе, питомников этих деревьев в России организовать не получается. А все потому, что, во-первых, она растет исключительно на горных склонах, возможности для размещения таких масштабных площадей нет. Во-вторых, такое производство нерентабельно, так как рост елок – процесс не быстрый, первый небольшой урожай можно будет собирать только через семь-восемь лет.

В-третьих, в России для этих деревьев неподходящий климат. «В Северной Европе особенный климат. Например, в Дании летом холоднее, а зимой теплее, чем у нас, там стоит определенная влажность, много песчаной почвы. На такой земле та же пихта Нордмана вырастает чуть ли не за год на метр, причем во все стороны равномерно, ярусы ровные. У нас же даже на Кавказе в южных районах она растет, не умирает, зимой не вымерзает, но с северной стороны у нее хуже растут ветки, летом они очень часто подвергаются опалению солнцем. Не получается культивировать это растение», – делится эксперт.

Тем не менее, несмотря на наложенные на Россию западные санкции, ассортимент хвойных деревьев в этом году остался неизменным. Собеседник отмечает, что ряд европейских продавцов заявили, что не намерены работать с российскими компаниями, однако благодаря параллельному импорту россияне все-таки смогут купить живые европейские новогодние елки к Новому году.

«Если раньше мы сами доезжали до Дании, общались с местными поставщиками, выбирали деревья, заключали договоры и везли деревья в Россию, то сейчас в Европе есть рекомендации Союза производителей рождественских деревьев к поставщикам о том, что если они видят у компании какие-то российские корни, то деревья им не продавать, чтобы они своих детишек в России не радовали. Но находятся частные фирмы, которые в России уже продают деревья европейского происхождения, а мы уже производим отбор этих деревьев», – рассказывает Борисов.

Договоры на хвойные из Европы, а также оплату товара, продавцы должны были заключить и осуществить в сентябре. Несмотря на то, что возможность приобрести этот товар была, не все на это решились. Сейчас закупать европейские елки премиум-класса розничным продавцам уже поздно. В связи с этим, по словам специалиста, на сегодняшний день рынок не насыщен в той мере, в какой это было в прошлом году. А поэтому ожидается определенный дефицит.

«Спрос, насколько мы пока можем видеть, сохранился, но в целом говорить о нем пока рано. С ноября началась торговля, потому что сейчас активно украшаются и уличное пространство, и офисы. Домой елки люди начнут покупать ближе к Новому году. Что касается стоимости, то из-за новой логистики наблюдается подорожание на 30–40%. Обычные русские елки подорожают процентов на 15», – заключил собеседник.

Директор компании Sadovod.org Юрий Реснянский также подтвердил, что европейские елки удается привозить в Россию, параллельный импорт работает, но ассортимент все-таки пришлось сократить на треть.

«Спрос на живые деревья в этом году точно не увеличится. На дорогие деревья спрос не может увеличиться, потому что два года были серьезные проблемы и у ресторанов, и у гостиниц – у всех тех, кто покупает массово эти деревья. Поэтому говорить о росте продаж импортных деревьев не приходится. Думаю, что и российские многие не поставят просто потому, что денег не будет», – считает эксперт.

По его оценке, европейские хвойные подорожали на четверть – на 25–30%, а по некоторым позициям – на 35%. Цены на отечественные деревья остались неизменными.

Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что если купить свежую елку прям перед Новым годом, поставить ее в прохладном месте в квартире и залить кипятком, то она дольше простоит и будет меньше осыпаться.