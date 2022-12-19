Лукашенко назвал укрепление связей с Россией естественным ответом на ситуацию в мире Путин заявил о готовности России развивать с Белоруссией сотрудничество в атомной сфере 19 декабря 2022, 18:11 Текст: Ольга Иванова

Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики – как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект – атомную электростанцию строим. Первый блок работает», – цитирует Путина ТАСС. Путин пояснил, что Россия могла бы поставлять в республику дополнительный газ, но вместо этого работает АЭС, и объем вырабатываемой на ней энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа. Ранее Лукашенко заявил, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны. Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции 17 декабря 2022, 06:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС. В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости». В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине. Лукашенко объяснил цель переговоров с Путиным Лукашенко заявил, что встреча с Путиным обусловлена невозможностью решить вопросы без президентов 19 декабря 2022, 17:39

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Проходящая в Минске встреча с президентом России Владимиром Путиным обусловлена невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в расширенном составе. По его словам, есть чувствительные темы, по которым исчерпаны переговорные возможности. «Правительства считают, что без нас с вами, Владимир Владимирович, достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», – цитирует ТАСС Лукашенко. Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе. Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Новости СМИ2 Путин: Своими делами и решимостью мы сделаем мир более справедливым 18 декабря 2022, 18:47 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. Он рассказал, что надеется на перемены к лучшему в мире, и отметил, что они идут не только в России. Путин напомнил, что движение возникло по инициативе самих детей. По мнению главы государства, оно должно строиться вокруг того, что нужно и интересно самим участникам. Кроме того, новое объединение должно быть современным пространством, доступным на всей территории страны, слова Путина приводятся на сайте Кремля. «Здесь, в Москве, собрались яркие, творческие, активные ребята со всей страны, в том числе – отмечу это особо – из наших новых регионов. И сейчас вы сами все вместе решаете, каким должно быть ваше движение, что нужно сделать для того, чтобы оно стало по-настоящему интересным, притягательным для ваших сверстников, определяете его название, программу», – сказал он. Путин пожелал участникам съезда и «дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно – смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы». «Вас объединяет стремление уже сейчас, в очень молодом, юном возрасте, внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Такой искренний, деятельный патриотизм также отличает и, полагаю, будет отличать всех участников Российского движения детей и молодежи», – сказал президент. Путин отметил, что «большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит». Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ по футболу Путин позвонил президенту Аргентины Фернандесу и поздравил его с победой сборной на ЧМ по футболу 18 декабря 2022, 23:27 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков сообщил, что Путин «тепло поздравил» Фернандеса, передает РИА «Новости». Кроме того, Аргентину поздравил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Он заявил, что в России «все болели за Аргентину», так как «за друзей надо переживать, радоваться их успехам» и помогать «в трудный час». «Мы вместе справились с коронавирусом, преодолеем и другие вызовы», – заявил он, отметив, что Россия знает, что такое победа – «в спорте, в жизни, в исторической перспективе». Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции на чемпионате мира. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» и заявил, что не собирается завершать выступления за сборную. Новости СМИ2 Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко 19 декабря 2022, 16:01

Фото: t.me/news_kremlin

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск, где проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин приехал в Минск впервые с июня 2019 года, тогда он посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр, передает ТАСС. Участие в переговорах в Минске примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции. Далее главы государств продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов. Согласно сообщениям белорусской стороны, во встрече лидеров в узком составе будут принимать участие министры обороны. Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Шойгу прибыл в Минск Глава Минобороны России прибыл в Белоруссию 19 декабря 2022, 14:09

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с визитом в Белоруссию, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко. Шойгу и глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин примут участие в запланированных на понедельник переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Новости СМИ2 Анонсировано участие Путина в коллегии Минобороны Путин примет участие в коллегии Минобороны на следующей неделе 18 декабря 2022, 14:03 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщил журналист Павел Зарубин. Зарубин в своем Telegram-канале написал, что Путин приедет на коллегию министерства обороны. Помимо этого, в графике главы государства поездка в Минск, вручение госнаград и заседание Госсовета о реализации молодежной политики в современных условиях, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске 19 декабря. В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО 19 декабря 2022, 15:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости». Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия. Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Новости СМИ2 Аксенов предложил Белоруссии использовать порты Крыма Глава Крыма Аксенов предложил Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот ЕАЭС 18 декабря 2022, 03:40 Текст: Антон Никитин

Власти Крыма предложат Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов сообщил, что до конца 2022 года планируется заключение полноформатного соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством Республики Крым и Витебским областным исполнительным комитетом. По словам главы Крыма, он сейчас договаривается с губернатором Витебской области Александром Субботиным о месте и времени подписания документа, передает ТАСС. Кроме того, Аксенов сообщил, что белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. Глава Крыма также отметил, что республика готова предложить Белоруссии использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза. По словам Аксенова, в этом году сотрудничество с Белоруссией выходит на новый уровень, развиваются торгово-экономические связи Крыма с Витебской областью. Он напомнил, что в июле на IX Форуме регионов России и Белоруссии в Гродно был подписан протокол о намерениях сотрудничества между Советом министров Республики Крым и Витебским облисполкомом, а в октябре протокол о намерениях сотрудничества заключили свободные экономические зоны Крым и «Витебск». В октябре директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук указал, что Крым вошел в состав не только России, но и Союзного государства. В договоре 1999 года о создании Союзного государства указано, что в него входят государственные территории стран-участников, которые определяются Конституциями. Лавров впервые встретился с новым главой МИД Белоруссии 19 декабря 2022, 12:05 Текст: Антон Никитин

В Минске началась первая встреча Сергея Алейника, назначенного министром иностранных дел Белоруссии, с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Об этом МИД Белоруссии сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе назначил Алейника главой МИД Белоруссии вместо скоропостижно скончавшегося на 65-м году жизни Владимира Макея. Лавров поздравил Алейника с назначением на эту должность. Новости СМИ2 Завершилась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии Минобороны: Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершилась 19 декабря 2022, 14:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Мероприятия по внезапной проверке боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии завершились, сообщила пресс-служба Минобороны республики. По сообщению пресс-службы, в вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством Главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко, передает ТАСС. Напомним, 13 декабря в Белоруссии стартовала внезапная проверка боевой готовности. Путин подписал закон о запрете услуг суррогатного материнства в России для иностранцев 19 декабря 2022, 14:30 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает пользоваться услугами суррогатного материнства только гражданам России, воспользоваться услугой иностранцам теперь нельзя, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только семейные пары из России или одинокая гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Для иностранцев услуга суррогатного материнства в России теперь запрещена, сообщает РИА «Новости». Воспользоваться суррогатным материнством не смогут одинокие мужчины с российским гражданством, но если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства. Ранее сообщалось, что «Единая Россия» предложила проект закона по запрету суррогатного материнства в стране для иностранных граждан, что может сэкономить бюджету 14 млрд рублей. Новости СМИ2 Песков: Россия не принуждает Белоруссию к интеграции 19 декабря 2022, 15:48 Текст: Вера Басилая

Белоруссия является союзником номер один для России, никто никого не заставляет в вопросах интеграции, стороны предпринимают шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам Союзного государства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, с Белоруссией у России наиболее продвинутый режим интеграции, в этом вопросе никто никого не заставляет, все делают такие шаги, которые наилучшим образом соответствуют интересам народов обеих стран и интересам союзного государства, передает РИА «Новости». До этого в Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО. Ранее пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Путин: Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены своими отношениями Путин: Москва и Минск должны быть удовлетворены выстраиванием своих отношений 19 декабря 2022, 17:32 Текст: Валентина Григоренко

Россия и Белоруссия должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко «Мы действительно в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. И в целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что цель встречи – подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств в самых разных областях и прежде всего в сфере экономики. В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск для проведения переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем. Новости СМИ2 В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко 19 декабря 2022, 17:19 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе. После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС. Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов. Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.