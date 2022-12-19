В МИД сочли враждебными для России намерения Греции передать Украине С-300

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19 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Как Россия обезопасит себя от долговой кабалы

Сохранить финансовую независимость – главная задача России Егор Алеев/ТАСС
Россия не собирается идти в долговую кабалу от внешних кредитов, заявил президент Владимир Путин. России нужна финансовая независимость, и у нее есть ресурсы для того, чтобы обеспечить эту независимость. О каких ресурсах идет речь? Чем Россия может заместить западные источники финансирования? Подробности...
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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«Запрещено» – любимое немецкое слово

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Современный среднестатистический немец – это мерзнущий сторонник ЛГБТ, отъявленный русофоб, запуганный агрессивной пропагандой. Подробности...
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Российский ВПК может стать новым локомотивом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Военные заказы становятся тем рычагом, который позволит переключить экономику из компрадорского режима в режим самодостаточного национального производства. Подробности...
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Отцы советского лазера были учеными с юмором

Сергей Лесков
Сергей Лесков, журналист
Сегодня трудно назвать область высоких технологий, которая обходится без лазерной техники. Первые в мире работы по лазерам были сделаны в 1952 году советскими учеными Александром Прохоровым и Николаем Басовым. Подробности...
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Пришла пора прощаться с Трампом

США бессильны исключить Россию из СБ ООН

Голос разума во Франции

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко
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    В ДНР назвали варварским обстрел ВСУ больницы в Донецке Названы причины вырубки харьковских лесов украинскими войсками Польша начала расследование взрыва подаренного Украиной гранатомета Синоптик сказал, когда в Москве начнут таять сугробы
    Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских В США назвали скоординированной компанией заявления украинских лидеров западным СМИ Крупнейший завод удобрений в Балтии остановил работу из-за цены на газ NYT в первый день Хануки опубликовала похожий на свастику кроссворд

    Главная тема


    Как Россия обезопасит себя от долговой кабалы

    политика и бизнес


    Эксперт предупредил о последствиях ссоры Европы с Катаром

    спецоперация на Украине


    Появились подтверждения способности российских ракет пробивать пассивную защиту украинских энергообъектов

    «на новых принципах»


    Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза

    Видео

    триумф Аргентины


    Чемпионат мира в Катаре выявил лучшего футболиста эпохи

    Данные The New York Times


    Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

    информационная война


    Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

    защита Запорожской АЭС


    Россия нашла ответ на ядерный шантаж Украины

    обрушение рейтинга


    Дональд Трамп исчерпал себя как политик

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?

    В МИД сочли враждебными для России намерения Греции передать Украине С-300

    Захарова предупредила Грецию о риске стать участницей конфликта на Украине в случае передачи ВСУ С-300

    19 декабря 2022, 14:35

    Текст: Вера Басилая

    Москва считает враждебными по отношению к России провокационные планы Греции по поставкам Украине С-300 и других средств ПВО российского или советского образца, страна рискует стать участницей конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Москва считает провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского [или] советского образца откровенно враждебными по отношению к России. Она отметила, что 70% греческих граждан, по опросам общественного мнения, выступают против накачивания Украины оружием, но власти игнорируют их, говорится в заявлении дипломата на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, Греция рискует стать прямой соучастницей украинских неонацистов, отправляя оружие на Украину в зону боевых действий.

    Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал рискованным для национальных интересов Греции шагом намерение властей этой страны передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300.

    Напомним, издание «Элефтерос типос» сообщило, что Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО.

    Под Киевом повреждены объекты критической инфраструктуры

    19 декабря 2022, 08:21

    Текст: Антон Никитин

    В результате ночных ударов дронами в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

    Кулеба написал в своем Telegram-канале, что местные власти в настоящее время работают над ликвидацией последствий ударов.

    В субботу половина Киевской области осталась без света.

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    В Китае назвали три цели США на Украине

    18 декабря 2022, 18:21

    Текст: Ольга Иванова

    В украинском кризисе США преследуют три цели, поэтому они способствуют его эскалации, заявил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times.

    По его словам, сообщает Global Times, США преследуют три цели: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.

    Кроме того, издание опросило специалистов, которые заявили, что кризисная ситуация еще далека от разрешения, сообщает РИА «Новости».

    «США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», – заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.

    Ранее в Белом доме заявили, что время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву.

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    Стало известно о применении в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония»
    Российские военные рассказали, как используют оптико-электронный комплекс «Ирония» в СВО

    19 декабря 2022, 08:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные на Купянском направлении используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал боец специального назначения Западного военного округа.

    По словам военного, разведчики используют переносной прибор, предназначенный для наблюдения и сбора информации о местности. «Ирония» позволяет выявлять различные объекты и оснащен тепловизором и лазерным дальномером, передает РИА «Новости». С помощью прибора можно также производить видеосъемку. Также он выдает дальность и координаты целей, которые разведчики передают авиации и артиллерии.

    Ранее офицер одного из подразделений спецназа ЗВО сообщил, что российские спецназовцы ликвидировали не меньше трех наемников из Польши в районе поселка Долгенькое в Харьковской области.  

    Коментарии (16)
    Взрывы прозвучали в Киеве
    В Киеве и Киевской области прозвучали воздушная тревога и взрывы
    		    19 декабря 2022, 06:45
    Фото: Официальный канал Полтавского горсовета/Telegram
    Текст: Антон Антонов

    Звуки взрывов слышны в Киеве; в городе, а также во всем столичном регионе прозвучал сигнал воздушной тревоги, сообщают информационные агентства.

    Украинские СМИ сообщили, что в столице взрывы прозвучали второй раз за час. В Киеве была повторно объявлена воздушная тревога. Электричество отключено в некоторых районах города, передает ТАСС.

    Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил в Telegram взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что получил повреждения объект критической инфраструктуры.

    Кроме того, воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в тех частях ДНР и Запорожской области, которые находятся под контролем украинских военных. Позднее в большинстве регионов воздушную тревогу отменили.

    Напомним, вечером в воскресенье украинские войска нанесли удвар по Донецку, под обстрел попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. 

    Коментарии (20)
    Российские силы отодвинули ВСУ на Сватовском направлении

    18 декабря 2022, 19:25

    Текст: Ольга Иванова

    Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули ВСУ на сватовском участке фронта в Донбассе более чем на два километра, рассказал военнослужащий с позывным «Паркер 13».

    Он рассказал РИА «Новости», что на сватовском направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению. Российским силам удалось отодвинуть противника на два с половиной километра.

    По словам военнослужащего, на выполнение задачи ушла неделя. Он уточнил, что во время выхода на указанный рубеж солдаты уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника, ВСУ потеряли порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта.

    Ранее сообщалось, что на линии Сватово-Кременная в ЛНР были уничтожены несколько бронемашин ВСУ.

    Коментарии (7)
    Мирошник заявил о приказе Зеленского энергетикам врать украинцам
    Мирошник обвинил власти Украины в сокрытии от населения информации об истинном состоянии энергосистемы
    		    19 декабря 2022, 06:56
    Фото: President Of Ukraine/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Офис украинского президента приказал энергокомпании ДТЭК скрывать информацию об истинном состоянии энергосистемы Украины, чтобы жители страны не впадали в депрессию, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

    Комментируя заявление директора ДТЭК Дмитрия Сахарука о возобновлении генерации через две-три недели, Мирошник сказал, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен из-за «чемоданных настроений» населения. По словам Мирошника, офис президента считает, что в заявлениях ДТЭК «свет в конце тоннеля обязательно должен маячить», передает ТАСС.

    Мирошник указал, что в ДТЭК уже поясняли: большую часть энергосистемы смогут восстановить не ранее весны. Он отметил, что «с технической точки зрения» на Украине «ничего не изменилось», зато «изменились информационные установки».

    Как заявил Мирошник, энергосистема Украины «безвозвратно деградирует», но жителям страны не хотят об этом сообщать. «Если у вас нет света, считайте, что вы тот самый один процент, которому не повезло, у остальных уже давно все в порядке», – привел Мирошник позицию украинских властей, пояснив, что в Киеве опасаются массового отъезда населения, так как используют его в качестве живого щита и «объекта страданий, для демонстрации западными СМИ наивным западным налогоплательщикам». Мирошник заявил, что «пустые города смотрятся в кадре неубедительно, лучше – с мерзнущими и плачущими людьми».

    Напомним, Зеленский признал, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной. В декабре сообщалось, что на Украине повреждено около 50% всех объектов инфраструктуры.

    Коментарии (12)
    НАСА показало оставшуюся без света Украину
    НАСА опубликовало спутниковый снимок с оставшейся без света Украиной
    		    19 декабря 2022, 09:47
    Фото: t.me/vestifmplus
    Текст: Антон Никитин

    Американское космическое агентство НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видно, что территория Украины осталась без света после российских ударов, нанесенных 16 декабря.

    На снимке, датируемом 17 декабря, видно, что Украина остается в полной темноте. При этом в соседних странах заметны яркие пятна от света городов и инфраструктуры.

    Напомним, в пятницу Вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам на Украине. Целями стали системы военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики Украины.

    Коментарии (33)
    ВСУ начали массово вырубать леса на продажу
    Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали вырубать леса для продажи

    19 декабря 2022, 08:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

    По его словам, украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом. По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске, передает ТАСС.

    Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.

    Коментарии (22)
    Центр Марьинки зачистили от ВСУ
    Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск
    		    19 декабря 2022, 10:14
    Фото: Михаил Андроник/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Центр Марьинки зачистили от украинских войск, укрепления ВСУ в этом населенном пункте почти перешли под контроль российских сил, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил, что в Марьинке высотки, которые служили очень серьезным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Осталась совсем небольшая часть этого города, где украинские националисты еще могут удерживаться, заявил он в эфире канала «Россия 24».

    Врио главы ДНР также сообщил, что часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря были нанесены удары по Донецку, была уничтожена ночью ответным огнем российских сил. Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под российским контролем, сказал он.

    Ранее Пушилин сообщал, что Марьинку российские военные освободили уже на 80%.

    Коментарии (6)
    Соловьев: Зеленский никакой не еврей после обстрела больницы в Хануку
    Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку
    		    19 декабря 2022, 01:56
    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, заявил российский тележурналист Владимир Соловьев.

    Соловьев заявил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».

    В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.

    Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что на Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».

    Коментарии (25)
    Российские танкисты помешали ВСУ начать наступление в Харьковской области
    Командир российского танкового подразделения рассказал о сорванном наступлении украинских сил в Харьковской области

    19 декабря 2022, 07:41

    Текст: Антон Антонов

    Экипаж танка Т-80 российского Западного военного округа предотвратил украинское наступление в Харьковской области, сообщают информационные агентства.

    Командир танкового подразделения с позывным «Викинг» сообщил, что вооруженные силы Украины хотели «скопить силы для удара» и «продолжить наступление». Перед российскими войсками была поставлена задача «не допустить сосредоточения» противника. Как пояснил «Викинг», пехота, вступая «непосредственно в соприкосновение», «требует огонь артиллерии и танков». «Выходят на нас, дают координаты цели, мы выходим и отрабатываем», – приводит его слова РИА «Новости».

    Накануне в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военных, БТР и два автомобиля.

    Коментарии (6)
    Житель Северодонецка пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских
    Спецслужбы: Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских

    19 декабря 2022, 13:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Житель Северодонецка по заданию Киева готовил провокацию в Луганске – он пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских, сообщил представитель спецслужб.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в целях проверки останавливали транспорт, в процессе проверки один из водителей проявил признаки испуга. У него нашли пакет с елочными игрушками, на которых были надписи, разжигающие межнациональную рознь, в частности призывы убивать русских. Он уточнил, что мужчина по заданию ЦИПСО планировал в качестве провокации развесить эти игрушки на елке вблизи одного из учебных заведений в центре города, чтобы продемонстрировать якобы проукраинские настроения.

    По его словам, подобные даже мелкие провокации поощряются правительством Украины и курируются украинскими спецслужбами.

    Коментарии (22)
    Названы причины вырубки харьковских лесов украинскими войсками
    Правозащитница Шеслер: Для украинской армии торговля лесом – выгодный бизнес
    		    19 декабря 2022, 14:48
    Фото: Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Украинские власти, понимая, что в любой момент могут утратить контроль над Харьковской областью, стремятся как можно больше заработать на вывозе и продаже природных ресурсов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что ВСУ в Харьковской области начали массово вырубать леса на продажу.

    «Украинская власть всегда рассматривала своим главным источником обогащения именно ресурсы – это уголь, железные руды, зерно, янтарь и многое другое. В целом все, что находится на территории Украины, стало предметом заработка украинских олигархов. И харьковские леса не исключение», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

    «Очевидно, что главным бенефициаром торговли в данном случае является министерство обороны Украины. Вырубать леса в зоне боевых действий можно исключительно с согласия военного ведомства и под его непосредственным контролем», – отметила собеседница.

    «Для украинской армии торговля лесом гораздо более выгодный бизнес, чем продажа поставляемой Западом гуманитарной помощи, западного оружия и обмундирования. Мы знаем, что страны Запада очень негативно относятся к торговле их помощью и уже неоднократно критиковали за это Украину», – полагает она.

    «При этом те же западные страны очень позитивно воспримут продажу древесины и с большей долей вероятности именно они станут покупателями харьковского леса. Запад привык воспринимать Украину как источник дешевого сырья для своей промышленности и экономики», – рассуждает Шеслер.

    «Стоит отметить, что вырубка лесов всегда должна сопровождаться природоохранными органами, но на Украине это уже давно так не работает. К примеру, мы знаем о постоянной вырубке лесов в Карпатах. Лысые склоны гор – достаточно удручающее зрелище, кроме того, это еще и повлекло регулярные наводнения в Прикарпатье», – добавила правозащитница.

    «К тому же Харьковскую область украинская власть рассматривает как нелояльную территорию. Именно поэтому они стремятся как можно быстрее все вырубить, распродать, разграбить, поскольку контроль над ней может быть утрачен в любой момент», – заключила она.

    Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины, дислоцирующиеся на Купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи.

    По словам Марочко, лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске. Отмечается, что украинское командование приказало военнослужащим тыловых подразделений вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу, причем вырубка ведется варварским способом.

    Ранее Марочко заявил, что ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для местных климатических условий.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о случаях продажи гуманитарной помощи Запада на территориях, подконтрольных Киеву.

    «Люди рассказывают: гуманитарную помощь чаще всего не получают вовсе, зато видят, как ее сбывают в магазинах и ларьках. Так, например, в Херсоне очень дорого – от 40 гривен и выше – продается сейчас хлеб в ООНовской упаковке с пометкой «не для продажи», – сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Херсонского отделения «Единой России», замруководителя думской фракции партии Игорь Кастюкевич.

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    Коментарии (3)
    В США назвали скоординированной кампанией заявления украинских лидеров западным СМИ
    NYT: Заявления украинских политиков западным СМИ направлены на самозащиту

    19 декабря 2022, 13:45

    Текст: Вера Басилая

    Заявления украинских высокопоставленных чиновников являются частью скоординированной кампании, чтобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров, пишет The New York Times.

    Издание приводит в пример опасения советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможном новом наступлении сил РФ и считает его частью скоординированной кампании, направленной на то, чтобы защититься от самоуспокоения среди украинских союзников, передает РИА «Новости».

    The New York Times считает, что украинские лидеры таким образом пытаются якобы противостоять усилиям Москвы убедить Запад надавить на Украину для урегулирования путем переговоров.

    Ранее в западных СМИ, в том числе в Economist, Guardian, Bloomberg, вышла серия интервью с украинскими политиками и военными, в том числе Владимира Зеленского и главкома украинских войск Валерия Залужного.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава Российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что могут означать заявления Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным.

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    Бывший украинский военный обвинил командиров в убийствах бойцов ВСУ из-за денег
    Бывший украинский военный Бровко рассказал об убийствах бойцов в ВСУ за неудобные для начальства вопросы

    19 декабря 2022, 07:57

    Текст: Антон Антонов

    В украинской армии начальство устраивало «подставы», чтобы ликвидировать бойцов, которые требовали ответов на вопросы о невыплаченных деньгах, заявил бывший украинский военный Игорь Бровко.

    Бровко – «техник газового хозяйства» – не смог найти работу в 2016 году и пошел по контракту в украинскую армию. В том же году он попал в Донбасс в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета», передает РИА «Новости».

    По словам Бровко, ему должны были платить 10 тыс. 200 гривен, но из них 2 тыс. нужно было отдавать командирам «на технику, на ремонты». При этом подъемные так и не дали. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, «если жить хочешь, рот затыкай и все», – рассказал он.

    Бровко сообщил, что солдаты, которые к таким требованиям не прислушивались, погибали. В частности, перед тем, как Бровко уволился, один из военных «подорвался на гранате, говорят, что на растяжке, но это была не растяжка, это была подстава, он видно, что-то знал, и подложили под него», сказал Бровко. По его словам, «такое практиковалось», в результате «человека нету и правды нету».

    Он заявил, что его сослуживцу «в окоп прилетела граната», поскольку военный требовал от начальства ответить, почему недоплачивают зарплату. Бровко выразил уверенность, что гранату бросал не противник – «очень далеко было, туда бы не долетело».

    Напомним, украинский политолог Владимир Скачко рассказал, как украинские офицеры могут разбогатеть на гибели своих подчиненных. В ЛНР сообщали, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».

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