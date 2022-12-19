Синоптик сказал, когда в Москве начнут таять сугробы

Гидрометцентр: Московские сугробы начнут таять 22 декабря

Рекордно высокие сугробы в Москве начнут таять с четверга, 22 декабря, тогда температура приблизится к нулю градусов, а 24 декабря температура вырастет до +4°C, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, к вечеру в четверг температура будет приближаться к нулевой отметке, что приведет к тому, что в четверг температурный фон повысится: ночью и днем будет температура около нуля – от –3°C до +3°C, передает «Коммерсант».

По словам Вильфанда, с 22 декабря осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя, при этом снег не растает за два-три дня.

Ранее Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве утром 19 декабря достигла рекордных 34 см. Снежный покров такой высоты в последний раз наблюдался 81 год назад.