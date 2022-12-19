Российские войска за сутки уничтожили более 300 украинских военных на четырех направлениях

В результате огневого налета российской артиллерии по скоплению военных и техники ВСУ на Купянском направлении возле Ивановки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 20 военнослужащих, машина пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы и Стельмаховки ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Рядом с Розовкой ЛНР уничтожены четыре диверсионные группы. Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих, две бронемашины и два пикапа.

В ходе наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Артогнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск у населенных пунктов Новгородское, Спорное, Ленинское, Водяное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).

За последние сутки на Донецком направлении ликвидированы более 130 военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.

Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады терробороны ВСУ, которые предпринимали безуспешные попытки атаковать возле населенных пунктов Владимировка, Новомихайловка,и Новоселка ДНР, сообщил Конашенков.

У Никольского ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

Общие потери противника на этом направлении составили порядка 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены пункты дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады терробороны, группы центра специальных операций «Юг» ВСУ рядом с населенными пунктами Константинополь ДНР, Велетенское и Херсон.

Также нанесено поражение 56 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 139 районах, отчитались в Минобороны.

Средствами ПВО за последние сутки сбиты восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Площанки, Меловатки, Нижней Дуванки ЛНР, Николаевки, Волновахи ДНР, Приютного Запорожской области и Каиры Херсонской области.

Перехвачены шесть реактивных снарядов HCPH HIMARS и «Ураган» недалеко от населенных пунктов Дебальцево, Сладкое ДНР, Кременная ЛНР и Любимовка Запорожской области.

В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские ракеты ПРО HARM, подытожили в оборонном ведомстве.