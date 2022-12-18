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При обстреле Донецка снаряды повредили больницу Калинина
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Три корпуса больницы имени Калинина повреждены при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщили сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики.
До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о возгорании шестого и второго корпусов больницы, передает РИА «Новости».
Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, при обстреле Донецка снаряды попали в корпус больницы им. Калинина, известно об одном тяжелораненном.
«При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Пушилин также сообщил, что всех пациентов из подвергшейся обстрелу больнице в Донецке эвакуировали, медперсонал не пострадал.
Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
Минобороны сообщило о переходе села Яковлевка в ДНР под контроль российских войск
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Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), завершается его зачистка от украинских войск, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка ДНР. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск.
В Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, указали в ведомстве.
Также отмечается, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.
В сообщении Минобороны говорится, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение резервам противника. Пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная.
В ведомстве подчеркнули, что на Южно-Донецком направлении уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника и три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.
Кроме того, сообщили в Минобороны, что в районе населенного пункта Константиновка ДНР вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой народной республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой народной республики, Попасная, Белое Луганской народной республики, указали в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
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Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях
Глава МИД Германии Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
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Прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag пояснила, что прекращение огня на условиях Москвы не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот». По ее словам, надежды на скорое прекращение огня нет. Для этого, уточнила она, президенту РФ Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», – сказала глава немецкой дипломатии, передает РИА «Новости».
Ранее, 10 декабря, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вовремя рождественского концерта раскритиковал Россию за действия на Украине. В Российской ассоциации защиты религиозной свободы призвали российский МИД не оставлять этот инцидент без внимания.
В субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине. Он добавил, что нельзя дать оборваться нити переговоров с Россией, несмотря на серьезные расхождения во мнениях.
NYT сообщила об отказе США содействовать попыткам Киева убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
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Украинские власти предприняли попытку убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова во время одной из его поездок в зону боевых действий, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, американская сторона отказывала Киеву в передаче разведанных о поездке Герасимова и призвала не совершать атаку, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.
По сведениям The New York Times, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. При этом газета не называет даты, когда это могло произойти, и не упоминает каких-либо подробностей операции, передает ТАСС.
Однако издание указывает, что США не одобряли этой инициативы Киева, поскольку опасались, что осуществление планов приведет к эскалации конфликта. Отмечается, что когда американские официальные лица узнали, что генерал Герасимов планирует тайно посетить линию фронта, они не стали делиться с украинскими властями развединформацией о перемещениях генерала, а затем напрямую попросили отменить нападение, однако в ответ услышали, что атака уже началась.
Ранее начальник Штаба обороны ВС Британии адмирал Тони Радакин в интервью The Sunday Telegraph заявил, что хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине немецкие танки
Канцлер ФРГ Шольц: Германия не планирует передавать Украине танки во избежание эскалации противостояния с Россией
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине танки, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.
Шольц заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Берлин поддерживает Киев и поэтому поставляет современное оружие, такое как системы ПВО IRIS-T и гаубицы, но в то же время придерживается трех принципов в этом вопросе, передает РИА «Новости».
По словам главы немецкого правительства, первый принцип заключается в поддержке Украины в рамках имеющихся возможностей. Во-вторых, Германия, по словам Шольца, якобы старается предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, подчеркнул канцлер, Германия не будет действовать в одиночку. Такую позицию он назвал решительной, но взвешенной, и предположил, что немцев она устраивает.
В прошлое воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не смог убедить Берлин передать Украине танки, но продолжает «работать над этим».
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации
Министр обороны Шойгу проинспектировал российские войска в зоне спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации и пообщался с военнослужащими на передовой, сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что министр обороны совершил рабочую поездку в Южный военный округ, в рамках которой проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Глава Минобороны облетел районы дислокации российских войск, пообщался на передовой с военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач, передает ТАСС.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих о сложившейся обстановке и действиях российских войск. Особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
В пятницу президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям в ходе специальной военной операции.
Зеленский заявил о проблемах на Украине с водой, теплом и светом
Зеленский заявил о серьезных проблемах на Украине с водоснабжением и сложной ситуацией с тепло- и электроснабжением
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с водоснабжением в стране наблюдаются большие проблемы, ситуация с тепло- и электроснабжением остается сложной.
Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил о наличии на Украине проблем с поставкой тепла и больших проблем с подачей воды. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве и столичной области, Винницкой и Львовской областях и их административных центрах, масштабные отключения есть во многих других регионах. Зеленский также заявил о необходимости большого объема работ для стабилизации энергосистемы, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу по всей Украине ввели экстренные аварийные отключения электричества из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В тот же день «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации из-за режима системной аварии. Кроме того, в субботу во всех районах Киева возникли перебои с водоснабжением.
В Китае назвали три цели США на Украине
В украинском кризисе США преследуют три цели, поэтому они способствуют его эскалации, заявил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times.
По его словам, сообщает Global Times, США преследуют три цели: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.
Кроме того, издание опросило специалистов, которые заявили, что кризисная ситуация еще далека от разрешения, сообщает РИА «Новости».
«США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», – заявил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.
Ранее в Белом доме заявили, что время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву.
Мирошник назвал ошибкой включение Донбасса в состав УССР
Экс-посол ЛНР Мирошник: Включение Донбасса в состав УССР стало политической ошибкой
Включение Донбасса в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) стало политической ошибкой советского руководства, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, приводит РИА Новости.
При этом Мирошник подчеркнул, что руководители СССР считали, что Новороссия и УССР не отделимы от российского государства.
Напомним, президент России Владимир Путин во время выступления на церемонии принятия в Россию четырех новых регионов заявил, что в 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины.
Над Белгородом прогремели несколько взрывов
Над Белгородом раздались девять взрывов
В небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона, сообщили СМИ.
В воскресенье около 13.00 мск в центре Белгорода прозвучало девять взрывов, передает РИА «Новости».
В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости – от тихих до очень громких.
Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть последствия на земле. По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, указал он.
В ноябре украинский пленный рассказал о планах Киева провести наступление на Белгородскую и Курскую области.
Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»
Папа Римский Франциск: Идет мировая война
Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время.
Как заявил папа Римский в интервью испанской газете «А-бэ-сэ», президент Украины Владимир Зеленский в третий раз направил к нему не одного из своих религиозных советников, которого он принимает и помогает, передает ТАСС.
«Я не вижу конца конфликта в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов» – полагает Франциск.
Ранее Папа Римский призвал скромно отметить Рождество и отправить средства Украине.
Антонов: США утрачивают инстинкт самосохранения
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США утрачивают инстинкт самосохранения и все глубже втягиваются в украинский конфликт
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Вашингтон утрачивает инстинкт самосохранения и все глубже втягивается в украинский конфликт, поставки все более мощного оружия Киеву говорят о настрое Соединенных Штатов на эскалацию, выразил мнение посол РФ в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной в журнале Newsweek.
Антонов в своей статье о влиянии украинского кризиса на российско-американские отношения и процесс трансформации мирового порядка, текст которой на русском языке распространило диппредставительство РФ в США, выразил уверенность, что мы находимся в начале сложного и длительного пути строительства многополярного мира, передает ТАСС.
Глава диппредставительства РФ в Соединенных Штатах отметил, что Россия выступает за то, чтобы в будущей системе международных отношений учитывались интересы всех участников, а новые центры развития в Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке могли бы оказывать равное влияние на глобальные процессы вместе с Россией и США. Он констатировал, что предложения России находят все больше понимания и поддержки в различных регионах планеты.
Как отметил глава российской дипмиссии, наивно полагать, что в ходе упомянутой трансформации соперничество России и Соединенных Штатов в одночасье прекратится. Он выразил уверенность, что Вашингтон наверняка будет предпринимать все возможное, чтобы сохранить ведущие позиции и «заглушить» голос Москвы. При этом Антонов подчеркнул, что российско-американское противостояние, если таковому суждено продолжаться, должно быть взаимоуважительным, так как это основа и дипломатической практики, и простого человеческого общения.
По словам российского дипломата, из воспоминаний посла СССР в США Анатолия Добрынина следует, что во времена самого острого соперничества между Москвой и Вашингтоном обеспечивалась базовая составляющая межгосударственного взаимодействия – подлинное стремление понять друг друга.
Антонов подчеркнул, что в реалиях сегодняшнего дня Москва не видит подобного настроя со стороны Вашингтона, напротив – русофобия столь превалирует над созиданием и здравым смыслом, что США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения.
Глава диппредставительства РФ в Соединенных Штатах предупредил, что последствия дальнейшего наращивания поставок вооружений киевским преступникам поистине непредсказуемы. Он констатировал, что администрация США полностью игнорирует озабоченности России, а постоянное повышение ставок Белым домом через отправку все более мощного оружия Киеву говорит о том, что Вашингтон ведет дело к эскалации.
В этом контексте Антонов вновь напомнил американским коллегам об особой ответственности наших держав за поддержание глобальной безопасности. Он отметил, что Россию и США объединяют и другие общие приоритеты, среди которых борьба с международным терроризмом, изменением климата, пандемиями, обеспечение стабильности в Арктике.
Глава российской дипмиссии выразил согласие с мнением патриарха американской внешней политики Генри Киссинджера, который отмечал, что в условиях нового миропорядка традиционный американский идеализм должен сочетаться с вдумчивой оценкой современных реалий. Антонов выразил надежду, что в Вашингтоне все же прислушаются к доводам России и проявят конструктивный подход к украинскому кризису и связанным с ним рискам.
В прошлый четверг замглавы МИД Сергей Рябков предупредил, что страны НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, США осознанно ведут курс на эскалацию. В августе Антонов предупреждал, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Россией.
ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку за 10 минут
Представительство ДНР: ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По сообщению представительства, зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 12.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район), выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», передает РИА «Новости».
Напомним, утром в воскресенье ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
Российские силы отодвинули ВСУ на Сватовском направлении
Военнослужащие Воздушно-десантных войск из Пскова отодвинули ВСУ на сватовском участке фронта в Донбассе более чем на два километра, рассказал военнослужащий с позывным «Паркер 13».
Он рассказал РИА «Новости», что на сватовском направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению. Российским силам удалось отодвинуть противника на два с половиной километра.
По словам военнослужащего, на выполнение задачи ушла неделя. Он уточнил, что во время выхода на указанный рубеж солдаты уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника, ВСУ потеряли порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта.
Ранее сообщалось, что на линии Сватово-Кременная в ЛНР были уничтожены несколько бронемашин ВСУ.
Беженка с Украины вернулась на родину из-за «невыносимых условий жизни» в Британии
Gazette and Herald: Украинка Наталья Тараненко была вынуждена вернуться на Украину из-за стоимости жилья и условий жизни
Украинская беженка рассказала, что ее семье пришлось вернуться на Украину после шести месяцев проживания в Британии из-за невыносимых условий жизни, сообщили местные СМИ.
Как сообщает местное британское издание Gazette and Herald, Наталья Тараненко полгода назад вместе с тремя детьми приехала в город Троубридж. Она была вынуждена вернуться на Украину из-за стоимости жилья и условий жизни.
По словам Тараненко, спонсоры сняли для ее семьи квартиру в старом доме в Троубридже, где постоянно было холодно, стала появляться плесень, дети начали кашлять. При этом счет за электроэнергию составлял 300 фунтов стерлингов (364,3 доллара США), передает РИА Новости. Новое доступное жилье ей не удалось найти. По данным издания, Тараненко надеется вернуться в Великобританию вместе с детьми.
Ранее недовольная британским сервисом украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на заплесневелый хостел в Бирмингеме, где она проживает с дочерью.
Офис Зеленского раскритиковал ФИФА
CNN: Киев раскритиковал ФИФА за отказ показать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ-2022
Офис Владимира Зеленского критикует Международную федерацию футбола (ФИФА) за отказ показать его видеообращение перед началом финального матча чемпионата мира в Катаре, сообщили СМИ.
Как передает телеканал CNN сообщение офиса, решение запретить показ видеообращения может продемонстрировать, что «ФИФА потеряла ценное понимание футбола», передает РИА «Новости». В Киеве также указали, что распространят видео самостоятельно в случае окончательного отказа.
Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, Киев и ФИФА так и не пришли к согласию по поводу трансляции обращения, но еще есть время, «ФИФА еще может передумать».
Ранее украинский футболист Роман Зозуля сообщил, что у испанских болельщиков отобрали флаг запрещенного батальона «Азов»*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.