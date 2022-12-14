В РСТ прокомментировали введение в Турции налога на проживание россиян

«Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% – это несущественные изменения на общем фоне», – сообщили газете ВЗГЛЯД в Российском союзе туриндустрии (РСТ), комментируя намерение турецких властей ввести двухпроцентный налог на проживание в стране.

С 1 января следующего года в Турции будет взыматься налог в 2% за проживание в отелях, мотелях, пансионатах, туристических деревнях, гостевых домах и других объектах размещения. Отмечается, что налог может быть включен в туры туристическими агентствами.

«Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% – это несущественные изменения на общем фоне. Определяющим в международных путешествиях является авиабилет, но никак не гостиница», – говорит эксперт из РСТ.

Он рассказывает, что Турция показывает очень большую динамику роста популярности. В 2022 году был побит рекорд прошлого года – более 5 млн туристов из России уже отдохнуло в этой стране. В прошлом году в Турцию выезжали 4 млн 700 тыс. россиян. Показатели растут несмотря на то, что авиасообщение ограничено, в том числе технической возможностью авиакомпаний.

«В следующем году мы ожидаем дальнейший рост популярности Турции в условиях ограничения путешествий в другие страны. Если будет достаточно авиаперевозок, то объем будет не меньше семи миллионов. 2% автоматически рассчитываются в рамках турпакета, так как это гостиничное размещение, а у самостоятельных путешественников, естественно, тарифы будут скорректированы на 2% в большую сторону», – поясняет собеседник.

При этом специалист из РСТ подчеркивает, что организованные туристы двухпроцентного налога не заметят. Подорожание можно увидеть, скорее, при покупке авиабилета. В прошлом году авиаперевозка в Турцию, согласно среднему чеку, обходилась туристам из России в 20 тыс. рублей, в этом – в районе 60 тыс. рублей за билет. Также он обратил внимание, что касается данный налог абсолютно всех туристов, въезжающих в страну. Студенты, работающие и проживающие в Турции иностранцы платить его не должны.

Подобный налог также есть и в других странах, в том числе в России – курортный сбор, который составляет в ряде регионов 100 рублей в сутки. «На первый взгляд, эта сумма кажется небольшой, однако если смотреть по бюджетным объектам размещения, то это гораздо больше, явно не 2%», – заключили в РСТ.

В конце октября прошлого года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объясняла, что новый налог в Турции необходимо будет уплачивать лишь самостоятельным туристам непосредственно в гостиницах.

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