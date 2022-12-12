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Выступление Матвиенко перед школьниками набрало рекордное число просмотров
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Выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в День Конституции перед всеми школьниками страны на уроке «Разговор о важном» набрало рекордное количество просмотров и скачиваний.
Выступление Матвиенко набрало уже более 3 млн просмотров и свыше 600 тысяч скачиваний, передает Life.ru. В своей речи Матвиенко заявила, что российская Конституция – одна из лучших в мире, что признали многие зарубежные специалисты. Основной закон страны, по ее мнению, содержит «колоссальный объединительный потенциал и потенциал развития для будущих поколений».
«С моей точки зрения, это стало возможным благодаря тому, что ее авторами были не только, а может быть, не столько юристы и эксперты, а реальные россияне», – сказала Матвиенко и напомнила, что «Конституция написана от лица многонационального народа Российской Федерации».
Председатель Совфеда подчеркнула, что в создании основного закона страны принимало участие все российское общество. Говоря о поправках 2020 года, она подчеркнула, что в Конституцию были внесены масштабные изменения, касающиеся защиты семьи и детей, совершенствования политической системы, а также укрепления национальной безопасности и суверенитета. Она считает, что в законе учтены «представления наших граждан о справедливом, благополучном, безопасном настоящем и будущем своей Родины».
Также Валентина Матвиенко призвала школьников не относиться к изучению Конституции как к обычному школьному материалу. «Старайтесь как можно больше узнать об Основном законе, разобраться в его положениях, проникнуться его духом, понять смысл. Его часто называют Основным законом, и это не преувеличение, – передает слова председателя Совфеда «Федерал пресс». – Наша Конституция – действительно основной закон жизни в России.
Запись доступна на сайте проекта.
Украинские власти объявили «добровольную эвакуацию» населения из Купянска
Россия нарастила группировку войск возле Купянска, в связи с этим из города объявлена «добровольная эвакуация», заявил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха.
По его словам, российская группировка войск возле Купянска увеличивается на протяжении последних недель, но особой угрозы пока не представляет, сообщает «Страна.ua».
«Усилились обстрелы и Купянской общины. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация», – заявил Семенуха в эфире телемарафона на местном ТВ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
Российский военный рассказал, как спасают сбитых летчиков в зоне СВО
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Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС рассказал о работе экипажей ПСС в зоне проведения специальной военной операции.
Основная задача – спасение сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами, рассказал он РИА «Новости».
Вертолет ПСС сопровождает самолеты на боевых вылетах. «Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай Бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков – и на базу», – рассказал начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.
Он рассказал, что спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой.
ПСС работает в максимально опасных условиях, поскольку нередко приходится забирать летчиков непосредственно с поля боя.
«Нашей работы особо не видно, она видна, когда что-то случается», – сказал военнослужащий. По его словам, в день осуществляется около пяти вылетов – туда, где «жарко» и где каждый день могут сбить.
Премьер Сербии поразилась «уровню абсурда» в заявлении Бербок
Премьер Сербии Брнабич осудила «ошеломляющий уровень абсурда» в заявлении Бербок о ситуации в Косово
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Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о запросе Сербии вернуть часть своих сил безопасности в Косово демонстрируют «ошеломляющий уровень абсурда», заявила глава правительства Сербии Ана Брнабич.
Брнабич указала в Twitter, что руководители МИД стран G7 в мае призвали следовать резолюциям СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире». Брнабич отметила, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Сербия может попросить вернуть некоторое число своих сил безопасности в Косово.
Однако, по мнению Берлина, резолюцию нужно «игнорировать, поскольку это «неприемлемо». Брнабич поинтересовалась, какими критериями нужно руководствоваться, определяя, следует ли соблюдать или игнорировать ту или иную резолюцию СБ ООН, передает РИА «Новости».
Напомним, Сербия сообщила о намерении направить миссии НАТО KFOR запрос на размещение сербской полиции и армии в Косово. Бербок назвала такое предложение совершенно неприемлемым.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ ослабли и готовы сдать Купянск
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ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска, сказали в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения о наращивании российской группировки на Купянском направлении.
«Купянское и Краснолиманское направления являются главным в этом районе. Именно там ВСУ пытались получить преимущество. Однако у них ничего не вышло и теперь они вынуждены констатировать, что мы нарастили там оборонительную группировку. Противнику также приходится признать, что наши войска ежедневно наносят по ним серьезные удары, ВСУ стремительно теряют живую силу и технику», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Собеседник также отметил, что ВС России продвигаются на Кременском направлении. Там уже заняты стратегические высоты. «Поэтому «добровольную эвакуацию» из Купянска стоит рассматривать как демонстрацию того, что украинские войска ослабли и готовы, вероятно, с меньшими потерями просто сдать эти территории», – уверен он.
«Вместе с тем я не исключаю, что это может быть своего рода демонстрация «заботы» Киева. Но надо понимать, что украинские власти никакой реальной поддержки проживающим там людям оказывать не станут. Также Киев может пытаться «выдавить финансовую слезу» Британии или ЕС для получения новых траншей», – рассуждает дипломат.
«Основные цели ВС России сейчас – ликвидация угроз для наших территорий. Причем речь идет не только о новых территориях, но, например, и о Белгородской области. ВСУ наносят удары с оккупированной части ДНР, со стороны Харьковского, Изюмского, Купянского направлений. И до тех пор, пока мы не ликвидируем силы противника на этих участках фронта, российские территории будут под ударом», – подчеркнул Мирошник.
«Тему наступления ВС России на Купянском направлении сперва публично озвучил Сергей Гайдай, которого на Украине называют «губернатором Луганской области». По его словам, «русские накопили колоссальное количество сил» для атаки от Сватово на Купянск. Эту же тему подхватили западные СМИ и британская разведка MI6», – добавляет военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«То есть в рядах противника нагнетается паника. Но логичнее предположить, что наступление, если оно будет реализовано, пойдет вдоль реки Оскол с целью предотвращения встречных боев. Возможная цель здесь – ударом во фланг вынудить противника оставить левый береги реки под угрозой окружения. Насколько это будет масштабная операция – судить сложно», – считает эксперт.
«Теоретически она может продлиться на всем протяжении аж до Серебрянки, которая находится на правом берегу Северского Донца, чуть севернее Северска. Сомнений в том, что операция будет проведена – нет. Однако судить о ее масштабах и сроках пока не представляется возможным», – указывает собеседник.
«Что касается Славянска и Краматорска, то здесь важно принимать во внимание вопросы стратегического планирования. Брать в лоб эти города-форты достаточно тяжело. Их судьба, вероятно, будет решаться после Артемовской операции, потому что взятие этого города нашими силами разрывает единую цепь укреплений ВСУ. Эти населенные пункты фактически представляют собой единое оборонительное кольцо противника», – подчеркивает Онуфриенко.
«При этом в ДНР практически везде продолжаются позиционные бои: в Авдеевке, в городской черте Первомайского, в Марьинке, под Невельским, под Новомихайловкой. На Угледарском направлении бои, начавшиеся в районе Новоселки, могут свидетельствовать о том, что наши войска попытаются прорвать оборону противника. Если аналогичная операция будет проведена в районе Красногоровки, то противник может оставить и Угледар, Марьинку и Новомихайловку из-за сложившейся угрозы окружения и возможного выхода наших войск к Курахово», – подчеркивает собеседник.
«Также на данный момент видно, что Артемовск мы пытаемся обойти с юга, отрезав пути снабжения, из которых у противника осталась только дорога в Константиновку через Часов Яр. Это может позволить приступить непосредственно к штурму города», – заключил Онуфриенко.
Ранее стало известно, что заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Украины Роман Семенуха заявил о наращивании Россией группировки войск возле Купянска. В связи с этим в городе объявлена «добровольная эвакуация».
Согласно сообщению Минобороны России, на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram сообщил, что вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
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Вучич выступил с обвинениями в адрес США и Косово
Вучич указал на нежелание Вашингтона и Приштины выполнять какие-либо соглашения
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США и Косово не соблюдают ни Устав ООН, ни резолюцию Совбеза ООН, ни Брюссельское соглашение, ни Вашингтонское соглашение, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич после заседания совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации в Косово и Метохии заявил: «У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете?».
Он потребовал от США и Косово назвать хотя бы один из перечисленных документов, который соблюдают Вашингтон и Приштина. По его словам, такого нет. Как заявил Вучич, США и Косово следуют принципу «можно все, что и сколько захотим», передает РИА «Новости».
Вучич заявил, что косовские силовики вторглись на территорию, населенную сербами, но международное сообщество игнорирует это. По мнению президента Сербии, нынешняя ситуация «похожа на попытку решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии», причем участвует не только Косово, но и «добрая часть международного сообщества», передает ТАСС.
Вучич по завершении экстренного заседания совета национальной безопасности призвал сербов и албанцев в Косово и Метохии сохранить мир. Совет национальной безопасности Сербии призывает сербов в Косово и Метохии воздержаться от конфликтов с представителями миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и контингента НАТО KFOR.
«Сегодня для меня самый тяжелый день с тех пор, как я стал президентом, вероятно, впереди самая тяжелая ночь. Мы приперты к стенке», – сказал Вучич.
Напомним, Вучич созвал экстренное заседание совбеза в связи с обострением ситуации на севере Косово. После того, как косовская полиция задержала экс-полицейского МВД непризнанного Косово серба Деяна Пантича косовские сербы начали возводить баррикады. По версии властей Косово, Пантич напал на силовиков, которые в нарушение договоренностей вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами.
Киеву пришлось перебросить под Артемовск врачей с Западной Украины
Офицер народной милиции ЛНР Марочко сообщил о прибытии под Артемовск врачей с Западной Украины
Из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Врачи прибыли также в районы населенных пунктов Константиновка и Часов Яр. Марочко пояснил, что их переброска стала для Украины вынужденной мерой, которая вызвана огромными потерями среди украинских военных в Донбассе, передает ТАСС.
Накануне полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Названы возможные сценарии развития конфликта в Косово
Балканист Энтина: У Вучича закончились легальные способы защиты сербов в Косово
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Белград будет до последнего избегать введения войск на территорию Косово и Метохии. Александр Вучич оказался в патовой ситуации. И Москва практически никак не может помочь Сербии, сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина, комментируя обострение ситуации в регионе.
«Последние десять месяцев в Косово мы наблюдаем закручивание ситуации по спирали. Пользуясь началом СВО на Украине, косовары устраивали провокации раз в полтора месяца. Затем интервал сократился до месяца, а теперь стали происходить еще чаще», – сказала Екатерина Энтина, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Никакие договоренности, которые достигаются при посредничестве Брюсселя, премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти соблюдать не собирается. С момента его прихода к власти все переговорные процессы были сорваны. И сейчас Вучича пытаются спровоцировать на введение сербской армии на территорию Косово и Метохии», – уверена эксперт.
«Однако Белград будет до последнего избегать военного вмешательства. Вместе с тем Сербия намерена подать в НАТО заявку на размещение контингента. Юридически это допустимо на основании резолюции 1244 СБ ООН. Но из заявлений Анналены Бербок и других представителей евробюрократии становится понятно, что об этом не может быть и речи», – продолжает собеседница.
«Соответственно, Запад не допустит того, чтобы силовые структуры Белграда появились на территории Косово и Метохии. Это был последний легальный ход Вучича, который позволил бы обеспечить безопасность и не навлечь на себя атаку Запада», – отметила Энтина.
«До сегодняшнего дня сербам удавалось найти выход из этой непростой ситуации. Но давление усиливается, провокации со стороны албанцев становятся все чаще. И режиссируют их как извне, так и внутри за счет националистических сил, которые всегда были в крае и лишь набирали силу», – указывает балканист.
«При этом в глобальном смысле ситуация в Косово и Метохии управляемая – там есть миротворческая миссия и одна из крупнейших американских баз. Кроме того, все страны вокруг Сербии являются членами НАТО. У самой Сербии очень разветвленная система отношений с альянсом», – рассуждает эксперт.
«Но в локальном смысле может продолжаться дальнейшая эскалация, поскольку наиболее приемлемым планом для Приштины является исход сербского населения из края. Причем их устроит как добровольный исход, так и сценарий, в рамках которого Белград вводит войска на территорию края и гарантированно подвергается серьезнейшей атаке со стороны НАТО», – подчеркивает она.
Энтина указывает: «Вучич находится в патовой ситуации». «Не ответить на притеснения сербов он не может, но ответ станет самоубийством для политического руководства в Белграде. И вряд ли в такой ситуации можно ожидать чего-то позитивного для сербов», – говорит балканист.
«Из небольших локальных перестрелок в скором времени конфликт разрастется до всех четырех муниципалитетов, где на севере края компактно проживают сербы. Однако у них есть потенциал для самозащиты за счет теневых парамилитарных структур и ресурсов бывшей полиции», – прогнозирует собеседница.
«Сложнее всего придется южным сербам в анклавах. Скорее всего, и Жозеп Боррель и американцы будут давить на Вучича с тем, чтобы он как можно быстрее настоял на расформирования баррикад на севере Косова. Но я не уверена, что у него есть такой ресурс. Дело в том, что косовские сербы не очень верят в то, что Белград может их защитить», – обращает внимание Энтина.
«Также сложно поверить в то, что сербы согласятся добровольно покинуть край. Могу сказать, что там остались только те, кто ни при каких обстоятельствах не покинет свои дома. Только форматы этнических чисток могут их вытеснить. Но тогда мы увидим сценарий Хорватии середины 90-х годов», – напоминает эксперт.
«Но чистки не устроят ни Брюссель, ни Вашингтон. Курти – довольно сложная фигура для всех, и ценен своей управляемой радикальностью. Если же он переусердствует, Запад быстро его сместит», – уверена балканист.
При этом Москва пока не в силах оказать серьезную военную помощь Сербии. «С учетом того количества задач, которые сейчас стоят перед Россией в ближнем зарубежье, серьезных ресурсов для поддержки Сербии у нас не наблюдается. В то же время позиция Запада в этом вопросе основана на том, что Россия – как великая держава – не может не поддержать сербов, но с другой стороны, все прекрасно понимают, что ресурсов для военной поддержки у нас сейчас нет», – заключила Энтина.
Напомним, Белград сообщил о намерении в понедельник направить в НАТО запрос на размещение сербских сил в Косово. Обращение будет основываться на резолюции 1244 Совбеза ООН. При этом президент Сербии Александр Вучич признался, что не испытывает «никаких иллюзий». Он выразил уверенность, что KFOR (международные силы под руководством НАТО в регионе) запрос отклонит.
Также накануне вечером Вучич провел экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова. По итогам заседания глава республики обвинил США в несоблюдении ни Устава ООН, ни резолюции Совбеза ООН, ни Брюссельского, ни Вашингтонского соглашений.
Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Сербию в усилении напряженности вокруг Косово и поставила действия Приштины в пример Белграду. По ее словам, Косово «снизило напряженность», приняв решение отложить местные выборы, однако заявления Сербии ведут «к обратному результату».
В ответ на это глава правительства Сербии Ана Брнабич осудила «ошеломляющий уровень абсурда» в заявлении Бербок. Она указала, что руководители МИД стран G7 в мае призвали следовать резолюциям СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире». Брнабич отметила, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Сербия может попросить вернуть некоторое число своих сил безопасности в Косово.
Однако, по мнению Берлина, резолюцию нужно «игнорировать, поскольку это «неприемлемо». Брнабич поинтересовалась, какими критериями нужно руководствоваться, определяя, следует ли соблюдать или игнорировать ту или иную резолюцию СБ ООН.
До этого премьер непризнанного Косова Альбин Курти анонсировал операцию, в ходе которой спецподразделения косовской полиции используют все средства для ликвидации возведенных баррикад, передает РИА «Новости».
Напомним, косовские сербы приступили к строительству баррикад в ответ на задержание по подозрению в «терроризме» Деяна Пантича, который вместе с другими сербскими полицейскими на севере Косово ранее подал в отставку.
В США указали на «титаническую битву» с Россией за будущее финансовой системы
19FortyFive заявил о «титанической битве» Запада с Россией за будущее мировой финансовой системы
На фоне российской спецоперации на Украине Россия и Запад вступили в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы, заявил американский обозреватель Роберт Фарли.
Как указал Фарли, страны Запада и их союзники ввели против России санкции, «которых ранее не было в мировой финансовой истории», включая заморозку российских резервов за границей, отключение от SWIFT, нефтяные санкции (в том числе лимит цен на нефть), передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
В ответ Москва осуществила шаги по защите рубля, потребовала оплачивать рублями российские нефть и газ, а также пригрозила при необходимости сократить добычу нефти, но не принимать лимит цен на нее, отметил Фарли.
Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил борьбу «демократий против автократий». Эту идею поддержали в ЕС. На Западе символом этой глобальной борьбы объявили конфликт на Украине. В ноябре Байден объявил о наступлении решающего этапа борьбы за лидерство в XXI веке.
Италия заявила о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Глава МИД Италии Таяни заявил о почти достигнутом соглашении по лимиту цен на газ в ЕС
Страны ЕС почти договорились по вопросу введения лимита цен на газ, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
Таяни рассказал, что итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе пытается добиться соглашения между странами ЕС по данному вопросу. Как заверил Таяни, Пикетто-Фратин «почти достиг этого», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Напомним, западные СМИ сообщают, что 12 стран ЕС призывают снизить обсуждаемый потолок цен на газ. С соответствующей инициативой выступили Бельгия, Греция, Италия и Польша. Еврокомиссия предлагает вводит ограничения, если стоимость газа на Амстердамской бирже как минимум две недели будет держаться выше 275 евро за 1 МВт·ч (около 3 тыс. долларов за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать 58 евро как минимум десять дней.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по всей линии боев в ДНР
Пушилин заявил о продвижении войск России вдоль всей линии соприкосновения в ДНР
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Вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram, отметил, что на некоторых участках наблюдается продвижение на 100–200 метров в день, на других «важны и 10–20 метров, если это улучшает позиции». Как ранее сообщал Пушилин, освобождено более 300 населенных пунктов ДНР, передает ТАСС.
Также Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины ведут «веерные обстрелы» центра Донецка. Обстрелы осуществляются со стороны Нетайлово и Тоненького. По его словам, «контрбатарейная работа продолжает усиливаться, насколько это возможно».
Он рассказал, что украинские войска ведут огонь из карьеров, пытаясь таким образом защитить огневые точки от контрбатарейной работы российских сил. Однако, как сообщил врио главы ДНР, «есть поражения огневых точек противника, есть уничтожения установок «Град».
Напомним, сообщалось, что подразделения ДНР уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. Кроме того, были сорваны украинские атаки на южнодонецком направлениях. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
Захарова расплакалась, читая стихи Высоцкого
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Официальный представитель МИД Мария Захарова расчувствовалась, читая во время интервью стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю» (1972 год).
Захарова дала большое интервью YouTube-каналу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ». Ее попросили прочесть стихотворение, и спикер российского МИДа выбрала стихотворение Высоцкого (фрагмент после 01:27:42 видеозаписи).
«Он писал это про тех, кому сейчас сносят памятники в Прибалтике и на что, как сказала [певица Лайма] Вайкуле, у них есть право. Он сказал это про тех, кто сейчас за нас с вами там… Я прихожу на работу… Я прощу прощения за это. Вы, наверное, вырежете. Я прихожу на работу, у меня стоят сзади, за спиной, и живые, и мертвые. Я просто их чувствую. И они спрашивают: «Вы там, где вы принимаете решения, где вы работаете, реализуете их, каждый день делайте все так, как надо, искренне, честно, до конца? От себя вы Землю толкаете? Или вы сели, расслабились, и считаете, что все ничего?» Вы понимаете? Каждый день. (…) Это стихотворение – оно про сейчас. И нет лучшего», – сказала Захарова.
Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление
Вайкуле о том, что она «содержала весь Советский Союз». По ее словам, к таким словам невозможно относиться серьезно.
Захарова призналась, что это заявление певицы ее задело, хотя Вайкуле не является государственным деятелем или человеком, претендующим на общественную роль. Она отметила, что Вайкуле абсолютизирует свое мнение, говорит от имени масс, используя слово «мы», а не «я». Высказывания певицы она, цитируя Булгакова, назвала словами «космического масштаба и космической глупости», которые при этом выдаются как позиция некой общественности.
«Хочется сказать: «Может быть, чуть поскромнее? Может, без вот этой шариковщины? Может быть, все-таки перечитать еще раз «Собачье сердце»? Возможно, вы себя там найдете. Возможно, он (Булгаков – прим. ВЗГЛЯД) даже про вас писал провидчески», – отметила спикер внешнеполитического ведомства.
Захарова также задалась вопросом о том, видели ли Вайкуле и ее единомышленники боль и страдания людей в Донбассе в последние восемь лет. «Как они ссылаются на совесть: совесть им не позволяет… А она спала, эта совесть? Или ее просто не было? Можно не заметить какое-то событие точечно, (…) но восемь лет невозможно отворачиваться! Восемь лет невозможно было делать вид, что ничего не происходит. Как у них это получается? Они здесь все были, они приезжали сюда зарабатывать деньги, выступать, делать свои дела и решать свои проблемы. Они не могли этого не видеть, они просто отворачивались, потому что им это было не очень приятно, потому что нужно же было реагировать. Ну и вдруг совесть бы проснулась! А это же очень удобно, когда совесть ничем не тревожится», – сказала она.
Кроме того, Захарова заметила «маленький нюанс» в высказывании Аллы Пугачевой, в котором певица использовала выражения «Помилуй, Господи» и «Ибо не ведают они, что творят». Между этими двумя фразами Пугачева, по словам Захаровой, вставила «практически проклятье». «Она начала обзывать людей «ничтожными», «злобными» и так далее. И смысл изменился на противоположный. «Помилуй Господи, ибо не ведают, что творят» говорит о том, что говорящий испытывает чувство любви к людям, отделяя их грехи, страсти, ошибки. Он их любит, и он просит за них искренне, с открытым сердцем. А здесь (у Пугачевой – прим. ВЗГЛЯД) фраза получилась про другое. Не про любовь, а про ненависть и гордыню», – сказала официальный представитель МИД России.
Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Вайкуле, в свою очередь, в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна.
Поляки вытеснили истощенных беженцев в Белоруссию через калитку «для животных»
Польские пограничники вытеснили силой на белорусскую территорию беженцев через калитку «для пропуска животных», сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.
Инцидент произошел 11 декабря, пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев с польской стороны, сообщается на сайте ведомства.
Большая часть изгнанных находились в обессиленном и истощенном состоянии, их проталкивали через калитку «для пропуска животных», около которой находили трупы в октябре и ноябре 2022 года.
Людей оставили в критических погодных условиях, которые угрожали их здоровью и даже жизни, заключили в комитете.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что фиксируется рост провокаций в районе границы Белоруссии.
Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ
Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины
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Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.
На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости».
«Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.
В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он.
Напомним, российское военное ведомство уже публиковало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ. В августе сообщалось, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.
Политолог объяснила мотивы Виктора Бута вступить в ЛДПР
Политолог Август объяснила вступление Виктора Бута в ЛДПР поиском «новых героев»
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Виктору Буту сейчас необходимо заново строить свой имидж, чтобы получить другие позиции и статус. Вероятно, именно поэтому он решил вступить в политическую партию и сделал свой выбор в пользу ЛДПР. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Алена Август.
«Сейчас мы наглядно видим, что происходит, когда в «партии одного человека» лидер уходит из жизни. ЛДПР находится в поисках своей новой стратегии и новых героев. Поэтому ее нынешний руководитель Леонид Слуцкий, решая эти задачи, обращается к разным персонам. Некоторые ему отказывают даже публично», – рассказала политолог Алена Август.
«Выбор Виктора Бута был скорее ситуативным, он буквально из застенков отправился сразу в партию. Это случилось так быстро, что вряд ли у человека было время и возможность, чтобы что-то взвесить», – полагает она.
«Безусловно, Бут понимает, что ему сейчас нужно заново строить свой имидж после стольких лет отсутствия. Кроме того, его образ в целом сегодня довольно неоднозначно воспринимается. Это отчасти связано и с тем, что оружейный бизнес не всем понятная сфера», – отметила Август.
«Возможно, ЛДПР поможет Буту получить другие позиции и статус. Вместе с тем я полагаю, что и в любой другой партии он мог бы на это рассчитывать и, если бы решение было не таким быстрым, оно вероятно стало бы другим», – рассуждает собеседница.
«Можно предположить, что Леонид Слуцкий, как председатель комитета Госдумы по международным делам, чем-то помогал Виктору Буту, и вступление в партию – это жест благодарности. Мы понимаем, что в ситуациях такого рода не все предается огласке, поскольку может помешать процессу», – отметила политолог.
«При этом некоторое сходство биографии Бута с биографией другого депутата от ЛДПР – речь идет об Андрее Луговом – в части претензий Запада к ним, это скорее случайность. К Марии Бутиной у Запада тоже были претензии, она находилась в американской тюрьме, но в результате она стала депутатом от «Единой России». А Анна Чапман, допустим, вообще не связывала свою судьбу с политическими партиями. Поэтому я бы не стала связывать биографии людей с выбором ими политических партий», – резюмировала Август.
Ранее стало известно, что освобожденный из американской тюрьмы и вернувшийся в Россию Виктор Бут стал членом ЛДПР. Партийный билет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий на всероссийском слете партии, приуроченном к годовщине со дня создания политической силы.
Слуцкий заявил, что Бут – сильный духом и мужественный человек, и выразил уверенность, что он найдет достойное место в партии.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден после почти 12 лет заключения в американской тюрьме в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала реакции западной прессы на этот обмен.
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В Белом доме заявили о рисках нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности, передает РИА «Новости».
Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута.
Ранее Бут заявил, что самым тяжелым испытанием в американской тюрьме для него было отсутствие общения с близкими. Также он заявил о желании участвовать в спецоперации.
Напомним, россиянин Виктор Бут был освобожден в США в обмен на освобожденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, он прилетел в Москву ночью в пятницу.