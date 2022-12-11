Москвичам в понедельник пообещали новый рекорд по количеству осадков

Вильфанд: В понедельник с большой вероятностью рекорд по количеству осадков будет побит

Новый рекорд по количеству осадков может быть установлен в Москве в понедельник. Пока что рекордное значение принадлежит 1960 году, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, с большой вероятностью рекорд по количеству осадков понедельник будет побит, передает ТАСС. Вильфанд напомнил, что 12 декабря 1960 года выпало 12,5 мм осадков, но тогда они выпадали в основном в виде снега, а завтра будет очень большая фаза дождя. По его словам, понятно, что плотность снега меньше.

По словам Вильфанда, в разных районах Москвы в понедельник может выпасть от 11 до 15 мм осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в понедельник, 12 декабря, в Москву придет настоящий тропический дождь, за сутки прольется от 23 до 33 миллиметров осадков.