Bloomberg: Турция начала пропускать заблокированные в Босфоре танкеры

Анкара разрешила пропускать нефтяные танкеры, остановленные в заливе Босфор, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg.

Журналисты Bloomberg выяснили, что накануне Турция направила страховщикам образец письма, которое она считает приемлемым доказательством страхового покрытия.

Источники издания сообщили, что письмо было похоже на версии, которые уже были представлены турецким властям. По их словам, это вселяет оптимизм в отношении того, что решение найдено, передает РИА «Новости».

Ранее Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией, отметив, что практически все танкеры, которые Анкара отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора.