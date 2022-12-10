В Бундестаге оценили материальную базу Вооруженных сил Германии

В Бундестаге заявили, что материальная база Вооруженных сил Германии хуже, чем до 24 февраля

Германия недостаточно быстро провела модернизацию своих Вооруженных сил, поэтому сейчас материальная база хуже, чем до начала российской специальной военной операции на Украине, так как многое было отправлено Киеву, заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль.

«Логично, что многое было отправлено на Украину, чтобы ее поддержать. Поэтому материальное положение бундесвера сейчас хуже, чем было до 24 февраля», – передает ТАСС ее слова.

Она напомнила о голосовании парламента за выделение 100 млрд евро на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Но это все проходит недостаточно быстро.

Ранее Хегль заявляла, что Германии нужно закупить боеприпасы на 20 млрд евро, чтобы полностью обеспечить свои Вооруженные силы.