Посольство России в Британии осудило публикацию в газете Guardian призыва к бойкоту русской культуры

В посольстве России в Лондоне возмущены публикацией в британской газете The Guardian призыва к бойкоту русской культуры, сообщается в комментарии диппредставительства на фоне напечатанной на этой неделе в издании колонки министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

В дипмиссии отметили, что известная газета публикует «вопиюще бессовестную статью». При этом в посольстве указали на намеренное игнорирование и подмену фактов, отсутствие внимания к жестокостям киевского режима, передает ТАСС.

По мнению специалистов дипмиссии, Ткаченко открыто «призывает к бойкоту русской культуры», напрямую нарушая общепринятый принцип, согласно которому культура, включая всемирно признанных композиторов и их шедевры, должна оставаться вне политики.

Также в российском посольстве подчеркнули, что такие попытки являются опасным сигналом об ошибочном и рискованном пути, избранном Киевом.

Кроме того, в дипмиссии добавили, что «Россия не будет сидеть сложа руки, она продолжит защищать национальные интересы, культуру и национальную идентичность.

«Для Соединенного Королевства пришло время понять это», – подчеркивается в заявлении.

Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре.