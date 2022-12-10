Генсек НАТО выразил опасения, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля

Генсек НАТО Столтенберг выразил озабоченность тем, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля

В Североатлантическом альянсе выразили обеспокоенность возрастанием конфликта с Россией, однако рассчитывают его избежать, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг норвежской телекомпании NRK.

По его словам, ситуация на Украине может выйти из-под контроля, однако отметил, что Россия и НАТО найдут способ избежать конфликта между собой, передает РИА «Новости».

Столтенберг подчеркнул, что сложившаяся ситуация принесла «судьбоносное для Европы и Норвегии» время. По его мнению, в случае, если «что-то пойдет не так», то события примут «ужасающий оборот» и повлекут за собой последствия.

Тем не менее в МИД России ранее указали, что страны-участницы НАТО усиленно втягиваются в конфликт на Украине, а США осознанно ведут курс на эскалацию.

Американская газета The New York Times заявила, что конфликт на Украине обернулся расколом между НАТО и Евросоюзом.