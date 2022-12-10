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10 декабря, суббота | Последнее обновление — 12:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
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Подполковник ВС России сказал, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ
Подполковник ВС России Иванников объяснил, как остановить обстрелы Донецка со стороны ВСУ
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Приехавший с территории спецоперации полковник запаса российских войск Олег Иванников объяснил, каким образом можно остановить обстрелы Донецка и других городов Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
По словам подполковника, важно отодвинуть линию боевого соприкосновения на 100-150 километров. Только в этом случае даже дальнобойные вооружения украинских военных не достанут до целей, передает ФАН.
Кроме того, Иванников отметил, что несмотря на постоянную смену позиций украинской артиллерии, российские военные вычисляют направления ударов и подавляют расчеты противника.
Ранее сообщалось, что с помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российскими военными уничтожен опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении.
До этого на Запорожском направлении командование ВСУ решило поменять 65-ю механизированную бригаду из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду.
В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье.
Высокоточным ударом уничтожено более 90 польских наемников ВСУ в Харьковской области
В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков.
Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь
Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo.
По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале.
Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.
Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS
В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Украинцы вытерли ноги о флаг ДНР в Конгрессе США
Украинские волонтеры в американском Конгрессе вытерли ноги о флаг Донецкой народной республики, момент попал на видео, его опубликовали в соцсетях.
Группа украинских волонтеров прибыла в Конгресс США, чтобы принять участие в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает RT.
Видео разместил один из волонтеров Сергей Притула.
Один из сотрудников Конгресса заявил, что флаг ДНР «особенно подходит для чистки обуви», и предложил «станцевать на нем», сообщает ФАН.
Отмечается, что группа также рассказывает о сборе пожертвований для украинских вооруженных сил.
В ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ
В народной милиции ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ
Боевики киевского режима заманивают обманом иностранных наемников в район Артемовска в Донецкой народной республике, куда военные отказываются ехать, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Со ссылкой на разведданные он отметил в своем Telegram-канале, что недавно подписавшие наемники из-за рубежа отказываются ехать под Артемовск под разными предлогами. Из-за этого Киев пошел на хитрости и соврал, что военные поедут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. При этом в тот момент, когда иностранцы вышли из автомобилей, они поняли, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр.
Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ наращивают присутствие на Артемовском направлении, отправляя по 360-500 военных туда каждый день.
Марочко подчеркивал, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, а это порядка 400-500 человек.
Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу
Путин: Лишним не будет, если Украина возместит ущерб Донбассу
Президент России Владимир Путин заявил, что не будет лишним, если Украина возместит ущерб, нанесенный Донбассу и другим новым территориям России, а также общественные трибуналы дадут оценку действиям киевского режима.
Об этом президент заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС.
Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина указала на преследование Киева, которому подвергались все жители Донбасса за стремление воссоединиться с Россией. Людей обвиняли по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма.
«Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела, положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления», – заявила Шишкина.
Президент согласился с ней, добавив, что соответствующие поручения будут даны Генеральной прокуратуре. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет проработан в самое короткое время.
Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.
ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР
В Народной милиции ДНР заявили о завершении зачистки Яковлевки
Вооруженные силы России завершают зачистку населенного пункта Яковлевка в Артемовском районе Донецкой народной республики, а на западных окраинах еще идет противостояние, сообщили в Народной милиции ДНР.
«Заканчивают зачистку. На западных окраинах еще постреливают, но это уже новая линия фронта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Сейчас идет изоляция района боевых действий, установление контроля за всеми дорогами для подвоза личного состава, боекомплекта и техники. Населенный пункт Яковлевка позволит минометной батарее контролировать дорогу Артемовск – Северск и гаубичной батарее калибра 122 мм работать по дороге Артемовск – Славянск.
«Соответственно, с занятием Яковлевки зачистка Соледара и северного фланга Артемовска становится делом времени», – уточнили в Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР.
Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет
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Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации.
Подобные разговоры не имеют сейчас смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом нет, отметил глава страны на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.
Он добавил, что из 300 тыс. мобилизованных в России 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции.
«Из этих 150 тыс., находящихся в группировке, половина только – это 77 тыс. – находится непосредственно в боевых подразделениях», – заявил президент.
«Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя по сути роль территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч не находятся в группировке вообще, они до сих пор на полигонах. Это так называемый боевой резерв, половина из всех мобилизованных. В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Минобороны в этом на сегодняшний день нет никакой», – пояснил Путин.
Также президент отметил отсутствие проблем с дезертирством в зоне специальной военной операции. Он назвал чушью и фейками утверждения о существовании каких-либо «лагерей» для покинувших боевые позиции военных.
Ранее на заседании Путин заявил, что Россия готова защищать себя всеми имеющимися средствами.
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на угледарском направлении
Пушилин: Силы России буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении
Российские силы буквально ежедневно продвигаются на угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, на угледарском направлении наши подразделения продвигаются буквально ежедневно, передает ТАСС.
Ранее Пушилин заявил о «совсем скором» освобождении Угледара.
Лукашенко пообещал раскрыть планы Запада начать войну в Донбассе в 2021 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Донбассом в 2021-2022 годах.
По словам Лукашенко, страны Запада после мятежа в Белоруссии в 2020 году хотели выйти на границу со Смоленской областью. После захвата власти в Минске, НАТО якобы планировало начать войну с Россией в Донбассе.
«Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 годах. Россия сработала на упреждение», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные в пятницу в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
Также Лукашенко указал, что в момент заключения Минских соглашений намерения Ангелы Меркель и Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине.
В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное
В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное в ДНР
Украинские военные у населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике попытались пойти на прорыв на бронемашинах Mastiff, сообщил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев.
Наступление у села Водяное отбили бойцы отдельного разведывательного батальона спецназначения морской пехоты «Спарта» и отдельного штурмового батальона «Сомали», сказал Киселев, передает ТАСС.
Также им оказывала поддержку 238-я артиллерийская бригада. Всего со стороны ВСУ участвовало 15 единиц техники, включая БМП, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) и британские броневики Mastiff.
В четверг Минобороны сообщало, что российские военные за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих Украины, также был сбит украинский вертолет Ми-8.
Жители Николаева сообщили о переброске через город бронетехники ВСУ
Координатор Николаевского подполья Лебедев сообщил о переброске через город колонны БТР и состава с «Гвоздиками»
На железнодорожных путях вблизи вокзала Николаева замечен состав с самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Гвоздика» украинских войск, а на улицах города прошла транзитом колонна БТР, свидетельствуют фотографии координатора Николаевского подполья в Донецке Сергей Лебедев.
Лебедев рассказал РИА «Новости», что агентура из города Николаева часто присылает данные о прохождении тяжелой военной техники прямо через центр города. Он также сообщил, что через железнодорожный вокзал Николаева проходят составы с военной техникой.
На фотографии, снятой активистами николаевского подполья в центре города, отчетливо видна БМП-2, а также дым, исходящий – по данным авторов фото – от колонны других впереди идущих бронемашин. На другом снимке – состав железнодорожных платформ, на которых стоят 122-миллиметровые САУ «Гвоздика», можно насчитать как минимум 11 таких платформ. Самоходки сняты крупно, на них отчетливо видны желтые прямоугольники – отличительный знак украинских войск.
По словам координатора Николаевского подполья, бронетехника замечена в большом количестве. Он выразил мнение, что она, скорее всего, идет с Одессы в Донбасс. Лебедев также напомнил, что в Николаеве работает несколько ремонтных предприятий, в связи с чем не исключил, что перебрасывается техника с этих заводов, куда она поступила после повреждений, полученных во время попыток наступления ВСУ на Херсон летом и осенью.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Николаеве и Херсоне под контролем ВСУ.
Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных на четырех направлениях
Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении, в ходе них они уже заняли более выгодные позиции. Огнем артиллерии, ударами штурмовой авиации за последние сутки ликвидированы более 130 военнослужащих, две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Упреждающим огнем артиллерии на Купянском направлении, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям ВСУ в районах Кисловки, Берестового, Ольшаны Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) пресечены попытки атаковать позиции российских войск. Ликвидированы до 70 военнослужащих, машина пехоты, МТ-ЛБ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сорваны попытки ВСУ контратаковать на Донецком направлении у пунктов Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Майорск ЛНР. За последние сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, три бронемашины.
Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении возле населенных пунктов Владимировка, Новомайорское и Новополь ДНР. Огнем артиллерии подразделения ВСУ были отброшены. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 183 районах.
Возле Боровского Харьковской области поражен пункт дислокации подразделения иностранных наемников. У населенных пунктов Ступочки ДНР и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
В результате удара по пункту восстановления техники ВСУ под Малотарановкой ДНР уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS и 48 реактивных снарядов. У Барвенково Харьковской области уничтожена РЛС зенитного комплекса С-300. Недалеко от Орехова Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные залпом расчета РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт украинских войск на Запорожском направлении
С помощью реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российскими военными уничтожен опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении, передают корреспонденты с места событий.
По словам командира расчета, были получены цели и поставлена задача уничтожить опорные пункты. Военные вышли на позицию, выбрали точку и слаженно отработали по целям, передает РИА «Новости».
Ранее на Запорожском направлении командование ВСУ решило поменять 65-ю механизированную бригаду из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду.
До этого ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье.
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