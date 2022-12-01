Названы преимущества вступившего в силу закона об иноагентах

Политолог Григорьев: Закон об иноагентах в России либеральнее, чем в других странах

Совершенствование законодательной базы и системы контроля за деятельностью иноагентов было необходимо. Новый закон выглядит достаточно грамотным и проработанным. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя вступивший в силу закон об иностранных агентах.

«На мой взгляд, новый закон составлен достаточно грамотно и корректно. Естественно, он не касается религиозных организаций и политических партий, торгово-промышленных палат и еще целого ряда организаций. Правильно, что их вывели из-под действия закона», – рассказал директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Вместе с тем система учета и контроля иноагентов, очевидно, необходима. Аналогичные системы есть и в других странах, и в отличие от них, наша законодательная база была всегда либеральнее. Новый закон – не исключение», – отметил собеседник.

«Раньше часто встречались ситуации, когда лица и организации, признанные иностранными агентами, получали финансирование как из-за рубежа, так и из российского бюджета. Исключение такой возможности – это существенный плюс нового закона», – подчеркнул эксперт.

«Кроме того, иноагенты теперь не смогут работать в органах публичной власти, на государственной и муниципальной службе. Такие вопиющие случаи мы неоднократно встречали ранее», – рассказал Григорьев.

«Безусловно, иностранным государствам теперь станет гораздо сложнее сохранять и выстраивать свою сеть влияния, которая носила масштабный характер. Особенно это касается государств, признанных недружественными и открыто действующих против России», – полагает собеседник.

«Отмечу еще и морально-нравственный аспект. Зачастую иноагенты, несмотря на действующее законодательство, продолжали активно работать против интересов России. Это действовало крайне деморализующе для людей и организаций, которые действовали исключительно в интересах российского государства. Теперь у иноагентов не будет такой возможности», – заключил он.

В четверг вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Закон определяет, что иностранным агентом считается лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы.

Отмечается, что закон предусматривает создание единого реестра иноагентов (вместо существующих сейчас четырех), в котором будут содержаться сведения о них, а также будет указана информация об основаниях приобретения такого статуса. Также создается реестр физических лиц, аффилированных с иноагентами.

Нарушение законодательства РФ об иноагентах повлечет за собой в установленном порядке административную, уголовную и иную ответственность.

Напомним, президент России Владимир Путин в июле подписал принятый парламентом закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.