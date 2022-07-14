Путин подписал закон о деятельности иноагентов

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, согласно которому им запрещено вести деятельность за счет государственного бюджета.

Иноагентам запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу, сообщается на официальном сайте правовой информации.

Также была поддержана поправка, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.

Кроме того, подписанный Путиным закон вводит единый реестр аффилированных с ними лиц. Под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником.

Согласно закону, таким лицом признается лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности. Отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России.

Помимо прочего, по закону иностранными агентами не могут быть должностные лица международных организаций, въехавшие в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей, и сотрудники представительств международных организаций в России или сотрудники представительств и должностные лица иных организаций, которым в соответствии с международными договорами РФ предоставлен статус, аналогичный статусу международных организаций, а также члены их семей.

В конце июня Госдума приняла во втором чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», из поступивших поправок 14 были рекомендованы Комитетом к принятию, остальные предлагалось отклонить.

По словам председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, одного из соавторов законопроекта Василия Пискарева, после включения в реестр иноагентов, НКО продолжают активно получать денежные средства из иностранных источников, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к ним иностранных грантодателей.