Госдума приняла во втором чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов

Госдума приняла во втором чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», из поступивших поправок 14 рекомендованы Комитетом к принятию, остальные предлагается отклонить, сообщил в докладе по законопроекту председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из соавторов законопроекта Василий Пискарев.

Законопроект предусматривает расширение ограничений, связанных со статусом иностранного агента. Иноагенты будут не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, на них распространят ограничения и запреты, предусмотренные Налоговым кодексом России, в том числе в части, касающейся применения упрощенной системы налогообложения, сообщается в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Также не смогут иноагенты осуществлять эксплуатацию и обеспечивать безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры, а также участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.

Среди ключевых поправок, подготовленных ко второму чтению – включение объединений работодателей и торгово-промышленных палат, а также должностных лиц международных организаций и различных категорий дипломатических работников в перечень субъектов, которые не могут быть признаны иностранными агентами. Депутаты также дополнили законопроект новой отдельной статьей, разъясняющей критерии включения в реестр лиц, аффилированных с иностранными агентами, и уточняющей время приобретения лицом статуса иноагента. Оно будет исчисляться со дня, следующего за днем размещения сведений о таком лице в реестре иностранных агентов на официальном сайте уполномоченного органа.

По словам Пискарева, по данным Минюста России, после включения в реестр иноагентов, эти НКО продолжают активно получать денежные средства из иностранных источников, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к ним иностранных грантодателей.

Он уточнил, что, «по данным Минюста РФ, в прошлом году на счета НКО-иноагентов поступило около одного миллиарда рублей». «И это только официально задекларированные средства. Мы не знаем, сколько еще денег поступает к ним в наличной форме, в виде дебетовых карт и как-то еще через различных посредников. По экспертным оценкам, за последние два десятилетия таким образом в нашу страну поступили десятки миллиардов долларов. При этом многие зарубежные фонды и организации под благозвучными названиями, которые спонсируют деятельность иноагентов в России, имеют недобрую славу организаторов «цветных» революций в десятках иностранных государств», – сказал Пискарев.

Парламентарий подчеркнул, что в самом факте поступления средств из-за рубежа нет ничего зазорного, если расходуются они открыто и с добрыми намерениями. «Только вот нельзя не заметить, что, щедро направляя средства, как любят в США указывать их назначение, «на развитие демократии», зарубежные спонсоры поощряют своих грантополучателей к откровенно провокационным действиям под видом правозащиты, отрицанию действующих законов и Конституции нашей страны, поддержке экстремистских и националистических течений», – отметил он.

«Все это для нас неприемлемо. Именно поэтому мы хотим сделать деятельность лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в интересах иностранных государств, предельно прозрачной, понятной обществу и соответствующей требованиям наших законов, а зарубежные деньги, раз уж они приходят этим организациям даже в условиях санкций, использовались во благо нашей страны и общества, а не во вред», – резюмировал Пискарев.