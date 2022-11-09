«Лига Героев» доставила в ДНР пять тонн гуманитарной помощи

Гуманитарный конвой из Москвы 9 ноября прибыл в поселок городского типа Мангуш (ДНР). В местный Дом культуры и городскую больницу доставлено 5 тонн помощи, адресно собранной под потребности населения. Списки были заранее определены и детализированы при участии Курской области совместно с местной администрацией.

В них вошли детское питание и принадлежности, оборудование для местной больницы, спортивный инвентарь для учреждений культуры и спорта, а также игры и оборудование для молодежного центра, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Помощь, которая пришла в поселок Мангуш, будет поступать в учреждения здравоохранения, культуры и спорта. Что касается спорта – это оборудование для тяжелой атлетики, для дзюдо, различная экипировка и спортинвентарь. То есть те виды спорта, которые у них культивируются, в которых есть хорошие результаты – именно вот эта гуманитарная помощь, этот инвентарь поможет им развиваться дальше», – отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области Алексей Петухов.

«Мы честно не ожидали, что так быстро придет помощь, буквально в течение нескольких дней. Медицинское оборудование будет распределено по ФАПам, им будут пользоваться все жители нашего района. Что касается учреждений культуры и спорта, то это будут наши ученики детской спортивной школы, художественные коллективы и люди, которые посещают наши культурное учреждения. И мы с удовольствием получили также музыкальные инструменты для нашего отделения школы искусств. Огромное спасибо всем, кто нам в этом помог», – заместитель главы администрации Першотравневого района Наталья Тосхопаран.

Это вторая за две недели колонна, отправленная «Лигой Героев» нуждающимся жителям Донбасса. Ранее необходимая помощь в объеме 10 тонн была доставлена в г. Стаханов (ЛНР). В дальнейшем гуманитарные грузы из разных регионов России пойдут и в другие населенные пункты освобожденных республик.

«Мы очень рады, что наша гуманитарная миссия продолжается, и мы можем оказать адресную помощь непосредственно тем жителям и учреждениям Донбасса, которые в этом нуждаются. Самое главное для нас то, что эта помощь передается лично в руки и отвечает потребностям адресата. Мы также благодарны нашим партнерам и блогерам, которые поддерживают эту инициативу», – заявил представитель «Лиги Героев» Антон Чистяков.

В этот раз гуманитарную миссию сопровождал популярный блогер и спортсмен Роман Гриценко. На протяжении поездки им осуществлялась видеосъемка на всех этапах: от погрузки до адресной выдачи в пунктах назначения.

«Очень радует, что есть такие мероприятия, что в этой фуре вещи, которые реально нужны. Мы вот ехали мимо других городов, страшно на это смотреть и хочется поучаствовать так, как мы можем, и помочь людям, чтобы скорее все наладилось, и чтобы все эти товары пошли в дело. И я хочу подавать пример, что надо меньше говорить и просто заниматься хорошими делами», – поделился Гриценко.

«Лига героев» – крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России. Основные из них: «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», велогонка «La Strada» и др.