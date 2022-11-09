FIS: Разведка Швейцарии оценила влияние конфликта на Украине на уровень терроризма в Европе

Конфликт на Украине пока не оказал прямого влияния на уровень террористической угрозы в Европе, в том числе в Швейцарии, говорится в докладе швейцарской Федеральной службы разведки (FIS).

Как говорится в докладе FIS, уровень террористической угрозы в Швейцарии, которую формируют группировки «Исламское государство*» и «Аль-Каида*» (обе запрещены в России), остается повышенным, передает РИА «Новости».

Разведка также напомнила, что теракт в Осло в июне 2022 года, при котором погибли два человека и более 20 пострадали, стал первым нападением с применением огнестрельного оружия в Европе, мотивированным джихадистами, после нападения в Вене в ноябре 2020 года.

«В целом террористическая угроза в Европе, а также в Швейцарии стала более рассредоточенной. Война на Украине до сих пор не оказала на нее прямого влияния», – говорится в докладе.

Согласно отчету, обстановка в сфере безопасности в Швейцарии в долгосрочной перспективе ухудшилась и остается нестабильной, а основанный на законе и правилах либеральный международный порядок сталкивается с серьезными проблемами.

Напомним, в июне более 10 человек получили ранения при стрельбе в ночном клубе в столице Норвегии городе Осло. Медицинскую помощь получили 14 человек, восемь из них были госпитализированы, два человека погибли. Подозреваемым по делу о стрельбе стал гражданин Норвегии с иранским происхождением.