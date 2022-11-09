В России создали критически необходимую термоплитку для газовых турбин «Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств. Челябинская фабрика игрушек потеснила китайских конкурентов Челябинская фабрика игрушек «Форма» потеснила китайских конкурентов 9 ноября 2022, 11:59 Текст: Александра Юдина

Фабрика игрушек ПК «Форма» из Челябинска составила конкуренцию китайским производителям на рынке, рассказал собственник компании Валерий Волков. По его словам, на такой рывок сподвигли логистические сложности розничных продавцов, поэтому импорт китайских игрушек замедлился, передает Ura.ru. Волков отметил, что с января по октябрь продано на 15% больше продукции, чем за тот же период 2021 года. В связи с удвоением цены полимеров в начале года рентабельность снизилась. Это произошло несмотря на 20-процентное удорожание выпускаемых изделий. В данный момент фабрика не планирует расширяться, также выжидательную позицию заняли также на челябинском предприятии «Марфа», производящем развивающие игры. Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за десять месяцев 2022 года вырос на 33%. Челябинская фабрика игрушек потеснила китайских конкурентов Челябинская фабрика игрушек «Форма» потеснила китайских конкурентов 9 ноября 2022, 11:59 Текст: Александра Юдина

Фабрика игрушек ПК «Форма» из Челябинска составила конкуренцию китайским производителям на рынке, рассказал собственник компании Валерий Волков. По его словам, на такой рывок сподвигли логистические сложности розничных продавцов, поэтому импорт китайских игрушек замедлился, передает Ura.ru. Волков отметил, что с января по октябрь продано на 15% больше продукции, чем за тот же период 2021 года. В связи с удвоением цены полимеров в начале года рентабельность снизилась. Это произошло несмотря на 20-процентное удорожание выпускаемых изделий. В данный момент фабрика не планирует расширяться, также выжидательную позицию заняли также на челябинском предприятии «Марфа», производящем развивающие игры. Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за десять месяцев 2022 года вырос на 33%. В России создали критически необходимую термоплитку для газовых турбин Критически необходимую термобарьерную плитку для газовых турбин импортозаместили в России 8 ноября 2022, 12:37 Текст: Александра Юдина

Ученые из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым функциональным материалам на базе Новосибирского госуниверситета создали отечественную термобарьерную плитку, которая критически необходима для работы камер сгорания газовых турбин. По словам руководителя Центра компетенций НТИ по новым функциональным материалам на базе НГУ Антона Рязанцева, идет масштабная работа по локализации разработки и производства в России – без запасных частей и расходных материалов эксплуатация газовых турбин невозможна. Термобарберная плитка камеры сгорания ГТУ является одним из основных расходных элементов горячей части турбины, передает «Газета.Ru». Рязанцев подчеркнул, что нарушенные поставки от производителей ставят энергосистему России в критическое положение. В данный момент разработана технология нанесения покрытия и уже выпущены первые опытные образцы. «Мы перевели на отечественный сплав. В России происходит рост доли газовых турбин в энергетике. Поэтому востребованность и необходимость разработок в данном направлении очевидна», – отметил он. По словам специалиста, плитка выдерживает температурные нагрузки до 1300 градусов. Над ее созданием работало несколько структур консорциума ЦК НТИ, в том числе ИТПМ СО РАН, ИХТТМ СО РАН, ООО «ИК ЦТО». Данная разработка будет актуальна для крупных генерирующих компаний, таких как ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Интер РАО». Новости СМИ2 Московский инновационный кластер объединил 3D-печать и промышленный дизайн МИК организовал межотраслевое объединение 3D-печати и промышленного дизайна 8 ноября 2022, 10:22 Текст: Александра Юдина

Московский инновационный кластер (МИК) открыл межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать и продвигать, а также тиражировать общие проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщается на сайте мэра столицы. Уточняется, что межотраслевое объединение компаний будет создавать и продвигать, а также тиражировать общие проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна. В проекте будут задействованы также Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда, передает mos.ru. «Спрос на 3D-печать растет во многих отраслях: от промышленных производств до медицины. Новый кластер займется развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В него уже вошли 35 столичных компаний. Первый проект будет связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий», – приводятся слова заммэра Натальи Сергуниной. Инфраструктуру и необходимые ресурсы участникам предоставит Корпорация развития Зеленограда. Также партнерами проекта стали компании, разрабатывающие 3D-принтеры и сканеры. Ранее сообщалось, что столичные производства активно увеличивают выпуск востребованной на рынке продукции, занимают ниши ушедших брендов. Миасский завод поддержал сборку комбайнов в России Предприятие в Челябинской области оказало помощь в поставке запчастей для российских комбайнов 28 октября 2022, 13:14 Текст: Александра Юдина

Завод «Трек» из Миасса в Челябинской области за счет своевременных поставок своих запчастей помог сохранить в России стабильную сборку российских комбайнов, рассказала гендиректор предприятия Елена Падучина. По ее словам, из-за срыва поставок зарубежных поставщиков определенных запчастей, одна из самых востребованных моделей комбайна могла стать лимитной. При этом Миасский завод перестроил производственный процесс, чтобы в короткие сроки изготовить большую партию товара. В итоге за прошедшие полгода «Трек» осуществил поставку уже четвертой партии, передает Ura.ru. Как отмечает издание, сельхозмашины имеют некоторые особенности. При том, что скорости невысокие, нагрузка на комбайны остается достаточно высокой. Ранее сообщалось, что российские предприятия уже приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи. Новости СМИ2 В России изобрели систему беспилотного управления ледоколом Ученые из Нижнего Новгорода создали систему управления судна в Арктике 28 октября 2022, 12:53 Текст: Александра Юдина

Команда ученых из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева изобрела систему управления силовой энергетической установкой судна в Арктике, рассказали в программе Минобрнауки «Приоритет 2030». Предполагается, что принцип работы такой системы может стать применимым для беспилотного ледокола, так как механизм автоматизирует работу водителей судна и уменьшит эксплуатационные затраты работы ледоколов, передает «Газета.Ru». Как пояснили создатели системы, блок управления включает в себя бортовой компьютер, в системный блок которого помещен аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и присоединены датчики кинематических параметров движения. С помощью геоданных датчики определяют траекторию судна, его скорость, время и место, в котором определяется положение ледокола и происходит его движение. Как отметил научный сотрудник НИЛ «Моделирование природных и техногенных катастроф», преподаватель кафедры «Кораблестроение и авиационная техника» НГТУ им. Р.Е. Алексеева Андрей Себин, новая технология увеличивает скорость движения ледоколов, а также позволяет экономить топливо до 19% и в перспективе включит в себя беспилотное судовождение. В Мордовии произвели полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки В Мордовии на предприятии «ЭМ-Пласт» запустили в производство полиэтиленовую пленку вместо зарубежной 26 октября 2022, 10:59 Текст: Александра Юдина

Мордовское предприятие «ЭМ-Пласт» выпускает полиэтиленовую пленку вместо зарубежной в рамках работы по импортозамещению, обновив диверсификацию и инновации с 2007 года. Как рассказал руководитель производства Дмитрий Тимонин, предприятие выпускает как хорошо освоенные и востребованные рынком виды продукции, так и работает над новинками. Так, полиолефиновая пленка, которую производит компании, является полноценным аналогом зарубежной продукции, передает Газета.Ru. Также в компании регулярно ведется работа по улучшению качества и разработке новой продукции – рецептуру продукции корректируют, оттачивают, подбирают новые составляющие. Так, в прошлом году была отработана технология по двум новым продуктам. «Это пленка из сшитого полиэтилена, которая имеет существенно более высокие характеристики по сравнению с нашим традиционным продуктом. А также технология биоразлагаемой пленки, которая частично позволяет решить проблему утилизации полимерной упаковки», – рассказал Тимонин. Ранее в Мосгордуме оценили эффективность офсетных контрактов в импортозамещении. Новости СМИ2 Производство компрессоров и фильтров для жидкостей решили построить в Подмосковье 5 октября 2022, 12:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области планируется запустить новое производство компрессоров и фильтров для жидкостей, этим займется компания «Полинет», сообщила зампред областного руководства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Производство запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», там планируется производить оборудование для фильтрации жидкостей и компрессоры, сказала Зиновьева, передает телеканал 360. «Объем инвестиций в проект составит 53 млн рублей. Продукция нового производства, где создадут около 30 рабочих мест, сможет импортозаместить на рынке зарубежные аналоги», – добавила она. Инвестор намерен сам заниматься циклом по изготовлению оборудования, это будет инновационная продукция на основе собственных разработок. В планах выпускать ежегодно 240 компрессоров и порядка 100 тыс. фильтров. «Полинет» занимается импортозамещением, продукция предприятия не должна уступать по функциональным и эксплуатационным характеристикам иностранным образцам. Спрогнозирован рост производства экоупаковки в России 30 сентября 2022, 14:15 Текст: Алексей Дегтярев

Российский рынок упаковки может вырасти на 30% к концу 2025 года, доля экологичной упаковки может дорасти до 50% от всего объема производимой в стране упаковки, сообщается в исследовании Россельхозбанка. «По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 1,7 трлн рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может составить до 50% от всего объема выпускаемой в России упаковки», – цитирует сообщение банка ТАСС. Отмечается, что сейчас рынок пищевой упаковки оценивают в 1,3 трлн рублей, 80-85% – это российские предприятия. Российские производители изготавливают упаковку в первую очередь из древесины, картон и бумага составляют 36% от сегмента пищевой упаковки, полимеры – 38%, жестяная и алюминиевая продукция –10%, стекло – 12%. На данный момент не фиксируется дефицита упаковочных материалов, хотя приостановили работу несколько предприятий и из страны ушли часть компаний. Замена импортного сырья на белый пищевой картон имеется у бумажных производств в Светогорске и Сыктывкаре. Для упаковки могут применять и бурый картон. Аналитики полагают, что российский рынок упаковки – один из самых быстрорастущих сегментов экономики. В 2023-2025 годах на нем будет наблюдаться устойчивый рост. Главными факторами станут импортозамещение и рост производства упаковки для выпуска пищевых продуктов. В 2022 году повысился тренд на производство российской упаковки и экоупаковки. Экологичной считают упаковку, безопасную для продуктов питания и пригодную для вторичной переработки, а также применимую для повторного использования и способную к биоразложению. Ранее российские ученые создали технологию переработки пластиковых бутылок в высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, ее разработали химики ВятГУ. Новости СМИ2 В России начали создавать систему беспилотного управления сельхозтехникой 20 сентября 2022, 14:06 Текст: Алексей Дегтярев

В России начали создание системы беспилотного управления сельхозтехникой, управлением тракторов, по замыслу разработчиков, должна заниматься нейросеть, сообщили в Крымском федеральном университете. Комплекс представляет собой обученную нейросеть, систему точного геопозиционирования и набор камер, система должна работать независимо от иностранных сервисов в рамках политики импортозамещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза. Управление способно работать как с простой так и с высокотехнологичной техникой, система может работать автономно, без иностранных облачных сервисов и программного обеспечения. «Чтобы опробовать представленные нами технологии, их необходимо соединить на базе любой движущейся сельхозтехники, для начала – это будет минитрактор, собранный в вузе преподавателями и обучающимися. Сверху мы установим камеры в различных спектрах, в том числе тепловизор, стандартные с разнофокусным расстоянием. С помощью них и программного обеспечения система компьютерного зрения сможет фиксировать объекты, а нейросеть – распознавать их для совершения конкретных действий», – заявил глава лаборатории «ФабЛаб» Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Овчаренко. Программа может корректировать движение транспорта при помощи спутниковых координат и окружающих объектов, она способна отличать сорняки от полезных растений и различает живых существ. Импортозамещение в сфере обработки отходов достигло 95% 19 сентября 2022, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Доля отечественного оборудования в сфере обработки бытовых отходов достигла порядка 90-95%, в отрасли обращения с ТКО в целом – около 80%, заявил заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев. «Что касается импортозамещения, оно уже достигло порядка 90-95% по обработке отходов, а в целом, по всем направлениям – около 80%. Мы активно развиваемся, у нас есть даже такой показатель в федпроекте «Комплексная система обращения с ТКО» – импортозамещение. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО должна быть не более 36% к концу 2024 года, и мы это отслеживаем», – цитирует РИА «Новости» Королева. По его словам, все проекты, в которые инвестирует ППК РЭО, проверяются на импортную составляющую. Этот показатель отслеживает Минпромторг. Каждый раз, когда компании не удается найти альтернативу среди российского оборудования, она должна доказать, что в данном случае без импортного оборудования не обойтись. «Однако наши производители оборудования понимают, что перестраивать производство надо уже сейчас, и это происходит. Большая часть производств у нас в России есть. Мы также смотрим в сторону стран юго-восточной Азии, готовы сотрудничать с Турцией. То, что мы пока не можем сделать сами, идет оттуда», – добавил Королев. «Мусорная» реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК «Российский экологический оператор» – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология». Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году – сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Ранее пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что утвержден план работы правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Новости СМИ2