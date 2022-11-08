Волонтерам решили компенсировать услуги связи

По инициативе «Единой России» волонтеры смогут получать компенсацию за услуги связи и будет отменен НДФЛ с ее оплаты. Средства за услуги связи будут возмещаться так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда, сообщила пресс-служба ЕР.

Госдума единогласно приняла во втором чтении два законопроекта, которые вводят новую форму поддержки добровольцев в виде оплаты услуг связи, а также освобождают ее с 2023 года от налога на доходы физлиц, отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Волонтеры давно стали неотъемлемой, важной частью гражданского общества. Мы уже привыкли, что к этим добрым и неравнодушным людям всегда можно обратиться за помощью. Они помогают ветеранам Великой Отечественной войны, собирают и развозят гуманитарную помощь для мобилизованных и их семей. Питание, волонтерская форма, проезд, например, НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет связь в этот список до сих пор не входили. Принятые законопроекты помогут добровольцам всегда оставаться на связи, ведь телефон – важный инструмент для оказания помощи людям», – приводятся ее слова на сайте партии.

По ее словам, для того, чтобы телефонную связь оплатили, необходимо заключить гражданско-правовой договор на оказание бесплатной добровольческой помощи между волонтером и организатором волонтерской деятельности.

Законодательные инициативы вносят поправки в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», а также в Налоговый кодекс.

Как ранее отмечал один из авторов законопроектов, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, компенсация услуг связи - это важная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Он добавил, что сами волонтеры неоднократно обращались в партию с просьбой решить этот вопрос, особенно остро он встал во время пандемии.