В Москве начался второй творческий конкурс памяти Ланового «Пробуждая сердца»

Представители творческой интеллигенции и движения «Бессмертный полк России» объявили о начале II творческого конкурса «Пробуждая сердца», посвященного памяти народного артиста СССР, сопредседателя центрального штаба движения Василия Ланового. Особое внимание организаторы конкурса призвали уделить теме защиты Отечества.

Участники организованного «Бессмертным полком» конкурса, зарегистрировавшись в личном кабинете на портале «Правнуки победителей», присылают свои видеозаписи, где читают произведения русской классики (есть индивидуальные и коллективные заявки). Также есть номинация, в которую авторы присылают тексты – стихи собственного сочинения, передает ТАСС.

«Поскольку мы гражданско-патриотическое движение, мы очень ждем и будем благодарны в первую очередь за стихи, которые посвящены Родине, защитникам Отечества, и в том числе тем, которые воюют в наше время. Просим обратить на это внимание. <...> Поскольку Василий Семенович [Лановой] у нас народный артист, поэтому и конкурс у нас народный – мы ждем участия людей разных возрастов, не только детей и молодежь», – сказала на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева.

Председатель жюри конкурса, народная артистка России, вдова Василия Ланового Ирина Купченко рассказала, что на первый творческий конкурс «Пробуждая сердца» в прошлом году было подано более 10 тыс. заявок из 20 стран. Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный отметил, что в основном это были участники из ближнего зарубежья, для которых русский язык является родным.

«Уверен, что в этом году заявок будет еще больше. Немаловажным аспектом является то, что наш конкурс имеет еще и международный статус. В это сложное время, я убежден, что количество стран будет увеличено, <...> и это будет неким ответом тем людям, которые говорят, что сейчас выстроен железный занавес с обеих сторон, что с Россией никто не хочет общаться. <...> Все это неправда, культурные связи и ценности не разорваны. Культура является, наверное, последним оплотом адекватности», – добавил Запашный.

В состав экспертов второго конкурса вошли народные артисты России Михаил Ножкин, Светлана Крючкова, заслуженные артисты России Сергей Войтенко, Наталья Варлей, Дмитрий Дюжев и другие представители творческой интеллигенции страны.

Как уточнили организаторы, старт конкурсу дан 8 ноября, принимать заявки будут до дня рождения Василия Ланового 16 января. «Всех победителей мы пригласим в Москву на церемонию награждения. Планируем провести, как и в прошлый раз, большой концерт. И, конечно, будут ценные призы и подарки, помимо дипломов», – сказала руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.