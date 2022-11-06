Сунак увидел в СВО на Украине довод в пользу отказа от ископаемого топлива

Сунак счел российскую СВО на Украине доказательством необходимости отказа от ископаемого топлива

Специальная военная операция России на Украине и ее последствия доказывают, что необходимо отказаться от ископаемых видов топлива, говорится в речи премьер-министра Великобритании Риши Сунака, с которой он выступит на COP27 в Египте.

В воскресенье в Шарм-эш-Шейхе откроется COP27 – 27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Сунак заявит, что борьба против изменения климата верна с моральной точки зрения и жизненно важна для будущего процветания и безопасности, передает ТАСС.

По его мнению, СВО и снижение поставок энергоносителей из России в Европу доказывает, что нужно быстрее переходить на возобновляемую энергетику. Сунак собирается пообещать, что его страна окажется «в авангарде этого мирового движения в качестве сверхдержавы в области чистой энергии».

Напомним, американские СМИ заявили, что решение Сунака о добыче нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) будет способствовать интересам России. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков отметил, что в Европе до сих пор не удалось осуществить сланцевую революцию, которая в мире фактически произошла только в США и Канаде. Вероятно, Сунак опасался разозлить огромное число экологически настроенных граждан.