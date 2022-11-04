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4 ноября, пятница | Последнее обновление — 16:20 | vz.ru
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В России оценили газовый «подарок» британского премьера
Эксперт Юшков: Британия делает газовые «подарки» России уже 20 лет, но мы до сих пор их не видим
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Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании уже свершилась, но пришел Риши Сунак и все испортил. Однако это совсем не так, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание The Hill заявило, что запрет премьера Британии Риши Сунака на фрекинг является подарком президенту России Владимиру Путину.
«Фрекинг, или гидравлический разрыв пласта, требует закачки огромного количества воды в землю вперемешку с химическими реагентами и песком. Делать это надо на постоянной основе – как только останавливаются разрывы, сразу же прекращается и добыча. То есть с точки зрения окружающей среды этот метод спорный», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«При этом нет никаких гарантий того, что в Великобритании есть перспективные месторождения. В целом в Европе до сих пор никому не удалось совершить сланцевую революцию, которая в мире фактически ограничилась только США и Канадой. Среди европейцев лидером по запасам сланцевого газа является Польша, но она его не добывает из-за экономической нецелесообразности», – продолжил собеседник.
«Более того, запрет на использование фрекинга в Великобритании был введен еще в начале 2000-х годов. Мораторий существовал вплоть до прихода к власти Лиз Трасс. Она попыталась сыграть на настроениях британцев, которые требовали снижения цен на топливо, продукты и энергоносители и сняла запрет на применение этого способа добычи», – замечает эксперт.
Юшков также уверен, что Риши Сунак исходит из того, что сохранение возможности разработки сланцевых месторождений оттолкнуло бы от него огромное число экологически настроенных граждан. «Публикация The Hill – банальная попытка дискредитировать нового премьера и кинуть камень в огород России», – добавил он.
«Американцы пытаются выставить ситуацию таким образом, будто бы сланцевая революция в Великобритании все же свершилась, но пришел Сунак и в отместку за годы мучения индийского народа уничтожил это процветание. Но тогда возникает вопрос, почему нет критики в адрес Бориса Джонсона или Терезы Мэй. Получается, что британцы делают нам «подарки» уже 20 лет, а мы их почему-то не видим», – иронизирует собеседник.
«Более того, Лондон с января запрещает импорт российского СПГ. Так что они вроде как даже наказывают нас. Хотя на самом деле мало что изменится. Россия будет отправлять сжиженный газ во Францию, а Великобритания начнет закупать его у Катара», – заключил Юшков.
Ранее обозреватель издания The Hill Роберт Брайс выразил мнение, что решение британского премьер-министра Риши Сунака снова запретить добычу нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) значительно отвечает интересам России.
По мнению автора публикации, такой запрет можно смело назвать подарком президенту Владимиру Путину. При этом такое решение может оказать пагубное влияние на экономику Британии, так как по сути Сунак «обеспечивает» высокие цены на энергоносители в стране и зависимость от импорта на десятилетия вперед, указывает издание The Hill.
Примечательно, что экологические НПО приветствовали такое решение и даже назвали его «фантастическим достижением». Автор указывает, что действия Сунака могут в будущем привести Лондон к дефициту топлива, так как добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года.
Обозреватель подчеркнул, что в Британии есть огромные запасы этого энергоресурса. «Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться», – заключил он.
Тем временем в Германии призвали изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом фрекинга. По мнению немецких властей, фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
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В США сообщили о «подарке» России от премьера Британии
The Hill: Запрет премьера Британии Риши Сунака на фрекинг является подарком Владимиру Путину
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Решение британского премьер-министра Риши Сунака снова запретить добычу нефти и газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) значительно отвечает интересам России, но при этом может ударить по экономике Лондона, выразил мнение обозреватель издания The Hill Роберт Брайс.
По мнению автора публикации, такой запрет можно смело назвать подарком президенту Владимиру Путину. При этом такое решение может оказать пагубное влияние на экономику Британии, так как по сути Сунак «обеспечивает» высокие цены на энергоносители в стране и зависимость от импорта на десятилетия вперед, указывает издание The Hill.
Примечательно, что экологические НПО приветствовали такое решение и даже назвали его «фантастическим достижением». Автор указывает, что действия Сунака могут в будущем привести Лондон к дефициту топлива, так как добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года.
Обозреватель отмечает, что слишком сильная энергетическая зависимость от других стран может поставить Британию в затруднительное положение во время кризиса. Брайс также считает, что Британию это уже коснулось – жители страны вынуждены платить за электроэнергию почти в два раза больше, чем в странах Евросоюза.
Резюмируя, автор подчеркнул, что в Британии есть огромные запасы этого энергоресурса.
«Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться», – заключил он.
Тем временем в Германии призвали изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом фрекинга. По мнению немецких властей, фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
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Эксперты: Россия сделала новый шаг в развитии гиперзвукового оружия
Военный эксперт Сивков: Мобильная установка для «Циркона» сделает его неуязвимым
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Сухопутная мобильная установка дает ряд преимуществ в использовании «Циркона», включая скрытность нашей техники. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее стало известно о разработке и изготовлении в «железе» мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса (БРК) с гиперзвуковой ракетой «Циркон».
«Мобильная пусковая установка позволит перебрасывать оружие как можно ближе к объектам применениям. Это сокращает время полета и обеспечивает скрытность техники, делая ее практически неуязвимой. Ранее для ракет «Циркон» использовались морские носители. А вот мобильный сухопутный вариант – это новый шаг», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
При этом собеседник отметил, что применять этот вид вооружения целесообразно только в случае острой необходимости. «Это очень дорогостоящее средство и бить им будут, скорее всего, только по весьма важным стратегическим целям – центрам боевого управления, причем правительственного уровня, или по крупным базам», – пояснил он.
«При этом я не думаю, что подобное оружие будет задействовано на Украине. Применение «Циркона» в спецоперации потребует дополнительной разведки целей и максимально сократит время с момента обнаружения цели до ее поражения буквально до нескольких минут», – отметил Бартош.
«Циркон» – гиперзвуковое оружие, практически неуязвимое для ПВО. У берегового комплекса дальность поражения варьируется от тысячи до полутора тысяч километров. Радиус действия палубной авиации составляет порядка 800 километров. То есть создавая и используя ракетный комплекс, мы можем наносить удары по противнику, не входя в зону досягаемости его палубной авиации», – замечает в свою очередь доктор военных наук Константин Сивков.
«Береговая мобильная система создает зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», – заключил Сивков.
Ранее близкий к военному ведомству источник сообщил, что прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» уже создан. Он уточнил, что пусковая установка, как и в случае с БРК «Бастион», будет нести две ракеты. Источник также сообщил, что пусковая установка нового комплекса четырехосная, как и в комплексе «Бастион» с ракетой «Оникс», передает ТАСС.
Агентство отмечает, что БРК, как и его предшественник, комплекс «Бастион», будет обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели. Ранее были проведены государственные испытания «Циркона» с надводного носителя – фрегата «Адмирал Горшков». В 2021 году начались также испытания ракеты с подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск».
В августе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать ракеты, станет фрегат «Адмирал Горшков».
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Guardian: Западу придется договариваться с Россией
Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США
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Странам Европы и США придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, сообщили СМИ.
Как написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис, важным фактором для перехода к переговорам с Россией станет рецессия в США. При этом, по словам авторов, призывы к урегулированию станут весомее, если это снизит экономическое бремя, передает РИА «Новости».
Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 млрд долларов на пострадавших от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Испания и Франция, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.
Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция, которая в октябре достигла 10,7%, а в странах Балтии этот показатель превысил 22% на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.
«Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии», – пришли к выводу авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
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Россия передала послу Британии доказательства связи Лондона с атакой на Севастополь
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Послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе, сообщил в эфире телеканала Sky News посол России в Великобритании Андрей Келин.
Также доказательства были переданы британскому военному атташе, сказал дипломат, передает ТАСС.
«Это будет опубликовано очень скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Мы знаем, что это произошло, и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной», – сказал посол.
Ранее посол Великобритании Дебора Броннерт явилась в МИД России в связи с причастностью Лондона к атаке Киева на Севастополь. Британского посла у здания МИД встретили словами «Британия – страна-террорист».
Напомним, по словам основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома, Трасс через минуту после терактов на «Северных потоках» отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение с текстом: «Все сделано».
Cекретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что это наводит на мысли о причастности к терактам британских ВМС. По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США, а участие в их планировании и реализации, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от властей Британии отреагировать на эти сообщения и раскрыть, отправляла ли Трасс такое сообщение госсекретарю США.
Политолог Тимофей Бордачев считает, что Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
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Байден пообещал «освободить» Иран
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Президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя», сообщили СМИ.
Как передает телеканал C-span, Байден, говоря о ситуации с доступом к здравоохранению для ветеранов армии США, отвлекся и неожиданно перешел на тему Ирана, отреагировав на призыв кого-то из присутствовавших обсудить эту тему, передает ТАСС. «Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», – сказал Байден.
После этого президент США вернулся к теме ветеранов.
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил на Гнассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод.
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Тегеран жестко ответил Байдену на обещание «освободить Иран»
Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил на обещание президента США «освободить» Иран
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Выступая перед сторонниками исламской революции, президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на обещание президента США «освободить» Иран заявил, что Тегеран это сделал еще 43 года назад.
Глава Ирана заметил, что страна была освобождена 43 года назад и сейчас «полна решимости снова не попасть в ваш (США – прим. ВЗГЛЯД) плен, передает РИА «Новости».
В пятницу президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии, заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя».
До этого президент Ирана Ибрахим Раиси заявил на Гнассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Газета ВЗГЛЯД писала, что срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод.
В то же время американские СМИ утверждали, что Иран готовится напасть на союзника американцев – Саудовскую Аравию, В качестве подтверждения приводятся анонимные утечки из Белого дома и появление «красного знамени возмездия» над мечетью в иранском священном городе, что истолковали как признак скорой войны.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Однако Малашенко сомневается в начале такого конфликта в ближайшем будущем.
В Иране слухи о подготовке нападения опровергли. Тегеран стремится к укреплению стабильности и безопасности и продолжает конструктивное взаимодействие с соседями, передает ТАСС заявление официального представителя Ирана Насера Канани.
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К госслужащим Украины выдвинут новые языковые требования
Украинских публичных госслужащих решили обязать учить английский язык
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На Украине готовится законопроект, обязывающий государственных служащих выучить английский язык, заявила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Украины Наталья Алюшина.
По ее словам, украинские власти намерились на законодательном уровне обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается также, что в документе будут указаны категории госслужащих, которых обяжут овладеть английским. По ее словам, знание языка придаст украинской публичной службе эффективность и мобильность.
Пресс-служба ведомства тем временем отмечает, что объявлен старт проекта по изучению публичными служащими иностранного языка. Проект реализовывается в партнерстве с EF Language Learning Solutions, одной из крупнейших международных образовательных компаний.
По информации ведомства, 200 служащих бесплатно апробируют пилотный проект мультимедийной платформы.
Тем временем в Эстонии после прибытия украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском. Об этом заявил в эфире канала ERR глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск. Он считает, что проблемой для местных жителей является обилие английского языка в рекламе и русского в сфере обслуживания.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Он назвал русский язык «вражеским» для украинцев и добавил: «Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. Нам от них (русских, россиян – прим. ВЗГЛЯД) ничего не надо, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке».
В ООН слова Данилова назвали нездоровой риторикой.
Антонов предсказал попытки ограничить цены на газ и металлы из России
Посол РФ в США Антонов предупредил о риске распространения практики ценовых ограничений на российский газ и металлы
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Продвигаемый Минфином США механизм ценовых ограничений на российскую нефть в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары из России, включая газ и металлы, выразил мнение посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest.
Дипломат предупредил, что разработанный министерством финансов США так называемый «ценовой потолок» на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки, а готовность России продавать «черное золото» в убыток – не что иное, как миф с самого начала. Антонов подчеркнул, что Россия не будет обеспечивать благосостояния других за свой счет, передает РИА «Новости».
Посол напомнил, что Москва остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм в попытке искусственно сдерживать цены на российскую нефть.
Антонов предупредил, что если этот механизм будет все же внедрен, то никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на российский газ, потом – на металлы и, в конечном счете, на любые типы российских товаров, которые заинтересуют западные капиталы.
Дипломат выразил уверенность, что причиной роста мировых цен на топливо стал «квази-крестовый поход» Соединенных Штатов на углеводородную энергетику, а также запрет на ввоз российских энергоносителей.
Он обратил внимание, что санкции, вводимые из-за конфликта на Украине, все болезненнее сказываются на странах, которые их применяют. Они разгоняют инфляцию, провоцируют сбои в цепочках потребления, тормозят экономический рост вплоть до скатывания в рецессию.
Глава российской дипломатической миссии отметил, что число санкционных раундов, а также совершенно незаконных односторонних рестрикций, уже не поддается подсчету. Так, по его словам, только «черные списки», имеющие отношение к России, включают более 2,5 тыс. физических и юридических лиц. Кроме того, расплывчатые секторальные и торговые ограничения постоянно дополняют прямые запреты.
Напомним, страны G7 планировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на российское «черное золото» 5 декабря.
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В США заявили, что республиканцы не дадут Украине ни цента
Конгрессвумен Республиканской партии США предупредила, что Украина не получит ни цента
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Если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).
По ее словам, демократы распахнули «нашу границу настежь», но единственная граница, которая их волнует, – это Украина, а не южная часть Америки. Грин заверила, что при республиканцах Украине не достанется ни цента, передает РИА «Новости».
С тем же посылом высказывался лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, который заявлял, что если республиканцы победят на выборах 8 ноября, Конгресс может «перекрыть кран финансирования Украины».
Ранее группа законодателей-республиканцев выступила против предложения демократов отправить Украине средства, получаемые в результате конфискации российских активов. Большинство республиканцев считают, что эти деньги лучше потратить на решение проблем самих США. Также есть в рядах партии такие политики, которые «повторяют похвалы [бывшего президента США Дональда] Трампа в адрес президента России Владимира Путина» и призывают прекратить помощь Украине вовсе, указывает газета.
Отметим, что сомнения относительно необходимости помогать Украине появились не только у республиканцев, но также и у членов Демократической партии США. Недавно группа конгрессменов-демократов направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом к дипломатии с Москвой, чтобы прекратить украинский конфликт. По оценке американского телеканала CNN, произошедшее стало «политической катастрофой». Позднее письмо демократы отозвали.
В статье для американского журнала The National Interest посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что вводимые против России санкции все сильнее бьют по самим США, разгоняют и без того рекордную инфляцию.
Антонов констатировал, что власти США отмахиваются от очевидного: вводимые против России ограничения все сильнее бьют по их инициаторам. Он обратил внимание, что санкции на российские ресурсы разгоняют и без того рекордную инфляцию, ведут к росту цен на американских заправках, усугубляют непростую ситуацию с товарными цепочками, а американский бизнес уже допускает скорое наступление рецессии, передает ТАСС.
Вместе с тем, отметил Антонов, бесконечные запреты на работу с российскими компаниями вызывают перебои в поставках российской продукции на мировые рынки, в результате в проигрыше прежде всего оказываются небогатые государства, для которых недорогие и качественные российские товары имеют существенное значение с точки зрения обеспечения экономической, продовольственной, а подчас и национальной безопасности.
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На Западе договорились о параметрах потолка цен на российскую нефть
США и их союзники пришли к соглашению по вопросу введения ценового потолка на российскую нефть
США и их союзники достигли соглашения о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен, сообщает газета Wall Street Journal.
По информации источников, решено, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше, что означает, что повторные продажи той же нефти не должны будут подпадать под ограничение, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Напомним, страны G7 планировали ввести потолок цен на российскую нефть вместе с европейским эмбарго на российское черное золото 5 декабря.
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Дудаков: Американцы ожидают сокращения расходов на Украину
Политолог-американист Дудаков: Республиканцы порежут траты на украинском направлении
Порядка 40% американцев уверены, что после выборов общие расходы бюджета будут сокращены ради борьбы с инфляцией, это в том числе коснется помощи Украине, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
Как написал Дудаков в своем Telegram-канале, до выборов в Конгресс, на которых Демпартии грозит болезненное поражение, осталось четыре дня. Избиратели надеются на республиканцев, имеющих хорошие шансы взять большинство и в Палате представителей, и в Сенате.
«Порядка 40% американцев уверены, что после выборов общие расходы бюджета будут сокращены ради борьбы с инфляцией. И республиканцы в том числе порежут траты на украинском направлении, которые становятся все более непопулярными в американском обществе. Например, среди республиканских избирателей доля тех, кто считает расходы на Украину избыточными, с марта выросла в восемь раз – и приблизилась к 50%», – сообщил Дудаков.
По его словам, республиканцы вполне могут начать процедуру импичмента Байдена и оснований для этого множество: от коррупции Хантера Байдена до нежелания разрешать миграционный кризис. В отношении всего этого республиканцы точно заведут отдельные расследования Конгресса, добавил Дудаков.
«Конечно, реальной возможности отстранить Байдена от власти у них не будет. В истории США ни разу не было успешной попытки импичмента. Для этого требуется набрать две трети голосов в Сенате в поддержку импичмента – чего еще никому не удавалось. Но устроить показательное шоу с попыткой импичмента, как дважды делали демократы в отношении Трампа, вполне реально», – сообщил политолог.
По словам Дудакова, республиканцы постараются создать Байдену проблемы на всех фронтах – внутренних и внешних и окончательно превратить его в президента-хромую утку, вынудив не выдвигаться на второй срок, поскольку нынешние выборы являются репетицией перед президентской гонкой-2024, когда действительно будет решаться судьба американской политики.
В пятницу член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова), заявила, что если республиканцы победят на промежуточных выборах, Украине не достанется ни цента.
Ранее член Палаты представителей от Демократической партии Джейми Раскин призвал уничтожить Россию любой ценой как страну, исповедующую традиционные ценности.
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Правящая партия Грузии обвинила посла США в превышении полномочий
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Американскому послу в Тбилиси Келли Дегнан не следует превышать полномочия, высказываясь в поддержку арестованных оппозиционеров, заявил депутат правящей в стране «Грузинской мечты» Кахи Кахишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Нельзя давать себе больше полномочий, чем те, которые возложены на тебя как на посла в независимой стране, это неверно», – сказал Кахишвили, комментируя поддержку американской дипломатической миссии осужденного на три с половиной года бывшего руководителя оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Николоза Гварамия.
Он напомнил, что после смены властей Грузии в 2012 году именно посольство США требовало не увольнять судей, работавших ранее в системе, которая подвергалась большой критике.
«Это было прямое требование (посольства США)», – отметил Кахишвили.
По словам парламентария, народу Грузии, а не послу США или иной страны решать, какой из грузинских судей хороший, а какой – нет.
Он подчеркнул, что до 2012 года, во время периода правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, со стороны посольства США не было «таких истерик».
«Наверное, с нашей стороны (после смены властей) было излишне много реверансов. Возможно, Дегнан восприняла эти реверансы как нашу обязанность», – отметил депутат.
По его словам, реформам поможет конструктивная критика, а не «озлобленность или истерический тон» со стороны посольства Америки в Грузии.
Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «прямым вмешательством» со стороны посольства США в независимую судебную систему Грузии заявление американской дипмиссии в поддержку осужденного на три с половиной года бывшего руководителя оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Николоза Гварамия.
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Антонов указал на влияние антироссийских санкций на экономику США
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Американские санкции все сильнее бьют по США и разгоняют инфляцию
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Американские власти пытаются не замечать очевидного факта, что вводимые против России санкции все сильнее бьют по самим США, разгоняют и без того рекордную инфляцию, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной на сайте американского журнала The National Interest.
Антонов констатировал, что власти США отмахиваются от очевидного: вводимые против России ограничения все сильнее бьют по их инициаторам. Он обратил внимание, что санкции на российские ресурсы разгоняют и без того рекордную инфляцию, ведут к росту цен на американских заправках, усугубляют непростую ситуацию с товарными цепочками, а американский бизнес уже допускает скорое наступление рецессии, передает ТАСС.
Вместе с тем, отметил Антонов, бесконечные запреты на работу с российскими компаниями вызывают перебои в поставках российской продукции на мировые рынки, в результате в проигрыше прежде всего оказываются небогатые государства, для которых недорогие и качественные российские товары имеют существенное значение с точки зрения обеспечения экономической, продовольственной, а подчас и национальной безопасности.
В свою очередь, подчеркивает глава российского диппредставительства, малозамеченным оказывается тот факт, что своими деструктивными шагами США наносят ущерб не только развивающимся странам, но и собственным союзникам, в том числе в Европе.
Антонов выразил уверенность, что Вашингтон, побудив Европу к введению санкций против России, настроив на безальтернативный отказ от годами выстраиваемого активного и взаимовыгодного экономического диалога с Москвой, добился своей давней мечты – лишить заокеанских партнеров возможности эффективно конкурировать с Соединенными Штатами.
Он обратил внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что американцы продают газ своим союзникам по стоимости в 3-4 раза дороже внутренней. Дипломат с иронией предположил, что это наценка за «демократичность» энергосырья.
Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что незаконные санкции со стороны недружественных России стран наносят ущерб прежде всего авторам рестрикций, в то время как российская экономика демонстрирует способность к адаптации.
Ранее член Палаты представителей от Демократической партии Джейми Раскин призвал уничтожить Россию любой ценой как страну, исповедующую традиционные ценности.
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Посол России в Британии отверг возможность ядерного удара по Украине
Посол РФ в Британии Келин заверил в отсутствии у России намерений применять ядерное оружие на Украине
Россия не применит ядерное оружие на Украине, так как строго придерживается постулата ядерных держав о недопустимости подобных действий, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News.
Посол России в Британии процитировал совместное заявление лидеров стран ядерной «пятерки» о недопущении войны и заверил, что Россия не применит ядерное оружие на Украине, потому что оно разработано для иных целей. Дипломат подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Он также отметил, что руководство России твердо придерживается этого заявления, передает ТАСС.
После этого ведущий попросил дипломата уточнить, означает ли это, что Россия не применит также тактическое ядерное оружие, на что Келин заверил, что мир получил все возможные заверения, что Россия не применит тактическое ядерное оружие в украинском конфликте.
В четверг секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима.
Накануне в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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Иван Охлобыстин рассказал об идеологии Русского мира
В День народного единства артист Иван Охлобыстин пояснил суть русской цивилизации
Актер и режиссер Иван Охлобыстин объяснил общую идею и цель русской цивилизации в новом выпуске шоу «Дайте сказать!»
В шоу на сайте «Life» артист рассуждает, почему монархия и однопартийность свойственны русским людям, обсудил сегодняшнюю политическую ситуацию и побеседовал о том, как меняется архитектура мироустройства.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии ежегодного, 19-го по счету, заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Газета ВЗГЛЯД разбирала речь Путина на Валдайском форуме, в которой он объяснил план нового мироустройства.
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