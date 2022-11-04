Путин назвал количество мобилизованных в России

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4 ноября, пятница | Последнее обновление — 14:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
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Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова.
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Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором.
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Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления.
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Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Путин назвал количество мобилизованных в России
Путин заявил о непрекращающемся потоке добровольцев, идущих в ряды ВС России
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Количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек, поскольку поток добровольцев, желающих вступить в ВС России, не уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами.
«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», – приводит слова президента ТАСС.
Он добавил, что 49 тыс. из этого числа уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, остальные пока готовятся.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в числе тех, кто идет добровольцем в армию, есть не только бывшие военные, но и люди разных профессий и разных возрастов.
Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, страна все же готовится к саммиту.
Ранее Зеленский призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
Российский лидер отмечал, что раздумывает о собственной поездке на G20, и подчеркивал, что страна будет представлена на саммите на высоком уровне.
Путин подписал указ об единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным
Президент РФ Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим по контракту
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Указ президента РФ «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Своим указом глава государства постановил в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны РФ), иным гражданам РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей. В документе уточняется, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.
Разработана мобильная пусковая установка для ракет «Циркон»
Источник: Разработана мобильная пусковая установка берегового ракетного комплекса с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разработали и изготовили в «железе» мобильную пусковую установку берегового ракетного комплекса (БРК) с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон», сообщил близкий к военному ведомству источник.
Близкий к военному ведомству источник сообщил, что прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» уже создан. Он уточнил, что пусковая установка, как и в случае с БРК «Бастион», будет нести две ракеты. Источник также сообщил, что пусковая установка нового комплекса четырехосная, как и в комплексе «Бастион» с ракетой «Оникс», передает ТАСС.
Напомним, в августе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон».
Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» провел успешный пуск «Булавы»
Минобороны заявило об успешных стрельбах «Булавой» с подводного крейсера «Генералиссимус Суворов»
Новая атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» в ходе завершающих государственных испытаний успешно провела стрельбы баллистической ракетой «Булава», сообщило Минобороны.
«Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках завершающего этапа государственных испытаний», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там добавили, что стрельбу проводили из подводного положения в Белом море по полигону Кура на Камчатке. Ракета провела полет в штатном режиме, по данным объективного контроля, боевые блоки успешно прибыли в заданный район боевого поля.
В сентябре источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что передача крейсера «Генералиссимус Суворов» в ВМФ России может состояться до конца 2022 года.
В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов
Президент «Калашникова» Лушников: В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов
В рамках работ над экипировкой военнослужащего третьего поколения рассматривают возможность увеличить основной калибр армейских автоматов с 5,45 миллиметра, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
По словам Лушникова, исключать увеличение калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. Президент концерна «Калашников» выразил мнение, что стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки новой экипировки военного «Легионер», передает РИА «Новости».
Он отметил, что США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра.
Малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 миллиметров был разработан в СССР и принят на вооружение в начале 70-х годов. Он обеспечивает высокую настильность траектории и хорошую кучность стрельбы. Маленькая масса патрона позволяет солдату носить на себе большой боезапас. Как отмечают многие эксперты, пробивающая способность пули калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает современным возможностям по индивидуальной защите военного. В Вооруженных Силах России на сегодняшний день это самый распространенный боеприпас для различных версий автоматов «Калашникова».
В странах НАТО с 1980-х годов для штурмовых винтовок (автоматов) также используется в основном промежуточный патрон малого калибра 5,56 на 45 миллиметра. США недавно подписали контракт на поставку в войска оружия под новый патрон 6,8 на 51 миллиметра.
Напомним, в сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщал, что автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине.
Самолету Северного флота присвоили имя «живой легенды ВВС»
Самолету Ту-142МК Северного флота присвоили имя «живой легенды ВВС», генерала-полковника Владимира Дейнеки
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В воинской части Кипелово в Вологодской области прошли торжественные мероприятия, связанные с присвоением одному из самолетов Ту-142МК Северного флота имени заслуженного летчика РФ, генерала-полковника Владимира Дейнеки.
Для участия в торжествах генерал-полковник Владимир Григорьевич Дейнека лично прибыл в воинскую часть в Кипелово, где в течение трех лет командовал 76-м отдельным противолодочным авиационным полком дальнего действия ВВС Северного флота, сообщает интернет-портал vologda-poisk.ru.
Глава Вологодского района Вологодской области Сергей Жестянников рассказал, что экипажи полка в годы Холодной войны выполняли задачи в Северо-восточной Атлантике, в Филиппинском море. В то время Дейнека руководил обучением состава на новых противолодочных самолетах и вертолетах. С 1979 по 1984 гг. командовал знаменитой 5-й морской ракетоносной авиадивизией (МРАД) ВВС Северного флота ВМФ СССР. В период с 1994 по 2000 год командовал авиацией Военно-Морского флота.
Глава Вологодского района выразил уверенность, что присвоение самолету Ту-142МК СФ имени заслуженного летчика РФ, генерал-полковника, «живой легенды ВВС» Владимира Дейнеки – это своевременное и давно назревшие решение, которое показывает преемственность поколений военных летчиков и служит примером для молодых авиаторов.
Отметим, что это крайне редкий в истории российской авиации случай, когда летчик при жизни удостоен чести присвоения самолету его имени.
Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее в пятницу Путин вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми.
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Президент Сербии высоко оценил российские ПТРК «Корнет»
Вучич: К счастью, мы получили несколько «Корнетов»
Президент Сербии Александр Вучич высоко оценил приобретенные в России противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» на учениях со стрельбами на юго-востоке страны.
На полигоне «Пасулянске ливаде» на юго-востоке Сербии проходят учения с боевыми стрельбами «Маневры 2022». Подготовленный в России расчет ПТРК «Корнет» на глазах президента и командования с первой попытки успешно поразил цель на расстоянии в 3,5 километра, передает РИА «Новости».
«К счастью, мы получили несколько «Корнетов». Деньги у нас есть, но никто не дает доставить, перевезти. Все вокруг «братья и друзья», – иронично заявил Вучич присутствующим.
Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК «Панцирь-С1».
Напомним, в ноябре 2021 года Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из России по корректным ценам.
Путин встретился с экс-президентом Туркмении Бердымухамедовым
Путин: Исходим из того, что политика Туркмении в отношении России будет в традиционном ключе
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе.
«Мы исходим из того, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе, выработанном вами», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Путин отметил большой вклад бывшего президента Туркмении в развитие двусторонних отношений.
«При вашем непосредственном прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень партнерства стратегического. Мы очень гордимся тем, каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством», – сказал президент России.
Кроме того, Путин вручил Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Церемония вручения награды состоялась в Кремле.
Напомним, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин вручил своему туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского.
Посол России в Британии отверг возможность ядерного удара по Украине
Посол РФ в Британии Келин заверил в отсутствии у России намерений применять ядерное оружие на Украине
Россия не применит ядерное оружие на Украине, так как строго придерживается постулата ядерных держав о недопустимости подобных действий, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News.
Посол России в Британии процитировал совместное заявление лидеров стран ядерной «пятерки» о недопущении войны и заверил, что Россия не применит ядерное оружие на Украине, потому что оно разработано для иных целей. Дипломат подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Он также отметил, что руководство России твердо придерживается этого заявления, передает ТАСС.
После этого ведущий попросил дипломата уточнить, означает ли это, что Россия не применит также тактическое ядерное оружие, на что Келин заверил, что мир получил все возможные заверения, что Россия не применит тактическое ядерное оружие в украинском конфликте.
В четверг секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости превентивного ядерного удара по России подтверждают неадекватность киевского режима.
Накануне в МИД России напомнили условие применения Россией ядерного оружия: таковое гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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Путин указал на разницу между поведением украинцев в Европе и в России
Путин: Украинцы в Европе требуют скидок в ресторанах, а в России просятся на работу
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на разницу между теми, кто приехал с Украины в Россию, и теми, кто в Европе, заявив, что там в ресторанах требуют скидку, а у нас просятся на работу.
Он предложил собравшимся подумать над тем, как по-разному ведут себя люди, которые приехали с Украины в Россию, и с теми, кто находится в Европе, передает РИА «Новости».
Ранее глава государства счел очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Путин возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Президент России Владимир Путин в День народного единства принял участие в памятном мероприятии на Красной площади.
В сопровождении участников молодежных и волонтерских организаций глава государства возложил цветы к открывшемуся после реконструкции памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, передает ТАСС.
Президент ранее отмечал, что в начале ХVII века страна стояла на грани утраты своего суверенитета, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю. Путин не раз указывал, что и сейчас, по прошествии четырех столетий, этот подвиг народа «поражает своим мощным, патриотическим порывом».
После церемонии возложения цветов российский лидер поделился своими впечатлениями от результатов реставрации монумента с участниками церемонии.
Напомним, в январе 2022 года памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации.
Путин подписал закон о реконструкции систем оповещения местными властями
Исполнительные органы власти в регионах и местные муниципалитеты наделяются полномочиями по реконструкции технических систем оповещения населения, соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин.
Эти органы власти также должны будут заняться реконструкцией технических систем управления гражданской обороны, защитных сооружений и других подобных объектов, говорится в документе, передает РИА «Новости».
Указывается, что принятые меры направлены на повышение эффективности проведения таких мероприятий.
Путин разрешил закупку у единственного поставщика для целей СВО
Президент Путин подписал закон, который разрешает закупку у единственного поставщика для целей спецоперации
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает закупку товаров, работ и услуг у единственного поставщика для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции на Украине.
Согласно документу, теперь допускается закупка «для обеспечения обороны и безопасности государства в целях проведения специальной военной операции, а также хранения ценностей государственного материального резерва». Также закон разрешает по согласованию сторон изменять существенные условия контрактов с единственным поставщиком, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности, а также контрактов, при исполнении которых возникли не зависящие от сторон обстоятельства, передает ТАСС.
До 1 января 2024 года можно будет изменять по соглашению сторон существенные условия контрактов с единственным поставщиком для выполнения работ по мобилизационной подготовке, а также контрактов, заключенных органами в сфере внешней разведки, обороны и безопасности. Также в этот период на них не распространяются ограничения по предельному размеру годового объема данных закупок, который составляет 50 млн рублей, если закупается необходимое для проведения специальной военной операции, выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.
Для своевременного исполнения контрактов до 1 января 2024 года закон предусматривает возможность изменять их существенные условия (предмет, цена, срок, порядок оплаты), если при исполнении таких контрактов возник форс-мажор. Изменение контрактов будет возможно на основании решения правительства России, высшего исполнительного органа госвласти субъекта России, местной администрации. Также заказчикам будет предоставлено право не устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов.
Путин рассказал о работе над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины
Президент Путин: Власти работают над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины
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Российские власти работают над тем, чтобы беженцам с Украины российские документы выдавались в упрощенном порядке, заявил президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами в День народного единства.
«Конечно, конечно. Вот сейчас мы над этим работаем – чтобы здесь, конечно, не было никаких злоупотреблений, чтобы никто не воспользовался таким положением, в котором вы оказались, в каких-то корыстных целях», – передает ТАСС ответ Путина на просьбу упростить эти процедуры.
Без всяких сомнений, продолжил глава государства, нужно помогать людям, которые нуждаются в помощи. «И мы сейчас принимаем решения, которые позволят получать эти документы в упрощенном порядке. И будем совершенствовать эти инструменты. Обязательно будем над этим работать», – пообещал президент России.
Путин, в частности, обратил внимание, что очень много людей из Харьковской области разными путями, в том числе «обходными», стараются попасть в Россию. «Сделаем все для того, чтобы их поддержать», – заверил он.
Ранее в пятницу Путин вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, пообщался с молодыми людьми.
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