Путин назвал количество мобилизованных в России

Путин заявил о непрекращающемся потоке добровольцев, идущих в ряды ВС России

Количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек, поскольку поток добровольцев, желающих вступить в ВС России, не уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами.

«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», – приводит слова президента ТАСС.

Он добавил, что 49 тыс. из этого числа уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, остальные пока готовятся.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в числе тех, кто идет добровольцем в армию, есть не только бывшие военные, но и люди разных профессий и разных возрастов.