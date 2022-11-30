Пользователи Youtube в США пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Youtube в США сообщили о сбое в работе сервиса на территории страны, следует из данных на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения.

По данным сайта, сбои в работе Youtube начались около 20.40 мск, передает РИА «Новости».

Из США поступило около 4,6 тыс. сообщений о сбоях в работе сервиса. Также часть жалоб – около 300 – поступили из Канады.

Большинство пользователей отмечают сбои в работе приложения (58%), остальные сообщают о проблемах с просмотром видео (31%) и в работе сайта (11%).

Ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube.