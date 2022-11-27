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Добровольцы «Тигр» вернулись во Владивосток со спецоперации на Украине
Губернатор Приморского края Кожемяко рассказал о возвращении добровольцев отряда «Тигр» во Владивосток со спецоперации
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Добровольцы первого приморского отряда «Тигр», участвовавшие в специальной военной операции на Украине, во Владивосток, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Кожемяко в своем Telegram-канале написал, что первый батальон добровольческого отряда «Тигр» вернулся домой. По его словам, более трех месяцев добровольцы стояли плечом к плечу с морскими пехотинцами ТОФ. «Не подвели. Гордимся», – добавил он.
Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с мамами военнослужащих – участников специальной военной операции, где отметил, что Россия делает правое дело, защищая Донбасс. По его словам, цели СВО на Украине будут достигнуты. Кроме того, глава государства заявил о необходимости создания отдельной программы помощи с будущим трудоустройством для бойцов спецоперации.
Умер глава МИД Белоруссии Макей
Скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА со ссылкой на Глаза.
«Несколько часов назад скоропостижно скончался… Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас», – цитирует Глаза Sputnik.
На понедельник были запланированы переговоры Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, служил при Совете Европы, начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000–2008 годах был помощником президента, главой дипломатического ведомства назначен в августе 2012 года.
Минобороны заявило о создании США нового варианта коронавируса с 80% смертностью
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Вариант коронавируса на основе штамма «омикрон», вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Бостонском университете, существующие вакцины против него неэффективны, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, искусственный возбудитель коронавируса на основе штамма «омикрон» и исходного «уханьского» варианта был создан в Бостонском университете США, он вызвал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких.
При этом защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кириллов подчеркнул, что сам факт такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии, а исследования провели на средства госбюджета США без разрешения национального регулятора по биобезопасности.
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон может в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам неэтических и незаконных экспериментов, которым является и создание нового штамма коронавируса.
Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
Мать погибшего офицера рассказала, как противостоять ЦИПсО Украины
Мария Костюк убеждена, что противостоять ЦИПсО должно не только Минобороны, но и гражданское общество
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Деятельность ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она участвовала во встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Противостоять деятельности ЦИПсО в первую очередь должно Минобороны России. Мы у себя в регионе знаем, чьи дети стали участниками СВО, поэтому можем подержать их родственников, если они столкнутся с манипуляциями со стороны ЦИПсО», – рассказала мать погибшего офицера, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
Она напомнила об идее создать в стране комитет семей воинов Отечества, организаторами которого выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России». Об этом комитете рассказала накануне на встрече президента с матерями погибших в зоне специальной военной операции сыновей глава регионального отделения Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова. Такой комитет тоже может противостоять ЦИПсО, уверена Костюк.
«Деятельность ЦИПсО – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом. Когда Андрюша погиб, я знала, что в публичном пространстве будут нивелировать его подвиги, обнулять значимость его смерти. Но я даже не предполагала, что все это дойдет до такой степени. Мне в соцсети приходили сотни негативных сообщений про моего сына и с угрозами в адрес его младшей сестры», – рассказала Костюк.
По ее словам, от этих сообщений ее охватывала паника, возникал страх. «Я через многое прошла, но оказалась не готова психологически к такому давлению. Мы никуда не денемся от этого негатива, поэтому нужно ставить заградительные барьеры, жестко работать с подобными провокациями на информационном поле. Самое страшное, что среди этих людей есть те, кто живет рядом с нами, в эти перепалки включались жители Еврейской автономной области», – пояснила Костюк.
Во время своего общения с президентом в пятницу Костюк рассказала, что ЦИПсО и объявленные в России иноагентами «вводят в заблуждение наших мамочек, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы оставляли место службы, уходили с военных действий, призывают приезжать, обещая отдать сына или тело сына». «А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Они переписываются, и девчата рассказывают, что часть находится. И туда прилет!» – сообщила Костюк.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Огромное психологическое давление на родственников участников СВО оказывается с помощью фейков. Родителям присылают фотографии их сыновей и даже «документы» с утверждениями о том, что их дети оказались в украинском плену, а российские военкоматы якобы скрывают информацию об этом. Это делается в расчете заставить человека паниковать, в таком состоянии он становится еще более подверженным манипуляциям, вплоть до доведения до суицида. «Хорошо, если к ситуации подключаюсь я или кто-то из моих единомышленников, мы начинаем проверять информацию и выясняется, что с человеком ничего плохого не произошло», – говорит зампредседателя правительства Еврейской автономной области.
Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций был создан в 2004 году и последние несколько лет занимается исключительно работой против России. Основная задача – информационно-психологические диверсии в пространстве противника. До начала российской спецоперации этот центр был сосредоточен на телефонном мошенничестве, выманиваии у россиян денег.
Хакер из группировки RaHDIt рассказывал РИА «Новости» на условиях анонимности, что на Украине существуют четыре подобных центра: ведущий 72-й, до февраля этого года находился городе Бровары Киевской области (здание, где работали сотрудники центра, было уничтожено российским ракетным ударом), 83-й центр в Одессе, 74-й – во Львове и 16-й – в Житомирской области. Специалисты ЦИПсО, которых называют инфодиверсантами, проходили обучение у иностранных специалистов.
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Военные беспилотники НАТО пытались нарушить границу России под Псковом
Губернатор Псковской области Ведерников заявил о попытках военных беспилотников нарушить границу России со стороны НАТО
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в качестве примера «добрососедства» стран НАТО рассказал о попытках незаконного пересечения госграницы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами, а также про «массовую и целенаправленную» выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов.
В ходе выступления на Псковском международном медиафоруме Ведерников напомнил, что регион граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО. При этом он отметил, что сегодня очень любят рассказывать о том, что альянс якобы стремился к мирному сосуществованию с Россией, что президент РФ неоднократно опровергал. В свою очередь Ведерников рассказал, что регион неоднократно подвергался натовской политике «добрососедства» – были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Глава региона отметил, что все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, а сейчас еще более обострилось, хоть об этом в России никогда публично и не говорили, передает РИА «Новости».
В числе других примеров «добрососедства» со странами НАТО губернатор Псковской области назвал заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии, а также массовую и целенаправленную выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области. Видео своего выступления Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале.
Напомним, 18 ноября Канада решила усилить группировку в Латвии в составе контингента НАТО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Латвия собирает армию для противостояния с Россией.
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ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС России в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы Харьковской области.
Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области, сообщил Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполь и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
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В США назвали Зеленского коррумпированным диктатором
Ведущий Fox News Карлсон назвал президента Украины Зеленского коррумпированным диктатором
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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным диктатором, который постоянно требует деньги у Конгресса США, из-за чего американская экономика «идет на дно».
Журналист отметил, что США уже выделили Украине более 90 млрд долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон ежегодно тратил в Афганистане. При этом, как отметил ведущий, Зеленскому этого все равно мало, он вновь требует деньги у американского Конгресса, передает РИА «Новости».
В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского, после чего выразил уверенность, что «этот парень», требующий от США деньги, в действительности коррумпированный украинский диктатор. «Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?», – задался вопросом журналист. Карлсон также выразил мнение, что из-за помощи Киеву американская экономика «идет на дно».
Напомним, в четверг Европарламент одобрил пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 год. Кроме того, во вторник глава Минфина США Джанет Йеллен пообещала Украине новый транш в размере 4,5 млрд долларов, с учетом которого прямая бюджетная поддержка Киеву со стороны Вашингтона достигнет 13 млрд долларов.
Ситуацию в Киеве на Западе сравнили с «апокалипсисом»
Politico: Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в домах
Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов, город почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Как отметил журналист, ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят немногочисленные пятна света, передает РИА «Новости».
Автор публикации также обратил внимание, что все меньше жителей Киева ходят в кафе и рестораны, предположив, что это вызвано проблемами с электроснабжением. Кроме того, журналист напомнил о перебоях с водой. Он отметил, что при возможности украинцы обязательно наполняют ванны, чтобы иметь возможность смывать в туалете или помыть руки после отключения воды.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии света у четверти населения столицы Украины. В субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
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В США заявили о подготовке России к конфликту в Арктике
19FortyFive: Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе
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Россия готовится к полномасштабному конфликту в Арктическом регионе, наращивая там военное присутствие, пишут американские СМИ.
В последние годы Москва очень четко дала понять, что считает регион своим, говорится в статье Питера Сучиу для военно-политического издания 19FortyFive.
Так, по словам автора статьи, это касается расширения авиабазы Нагурское, которую построили в 1950-х годах как метеостанцию и коммуникационный форпост между материковой частью Евразии и Северным полюсом. Сейчас, по словам автора, с ее территории совершают вылеты истребители-перехватчики МиГ -31.
Также на базе могут появиться такие модифицированные танки и бронетехника, как «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам Сучиу, неясно, когда эти машины могут отправить в Арктику. Как и в случае с другими российскими военными программами, они кажутся перспективными, но неясно, поддерживает ли Москва ресурсы для производства их в больших количествах, добавляет автор статьи.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия рассматривает Арктику не как поле для геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества.
Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом
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Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле».
«Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она.
Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая до сих пор не может получить от военкомата в Кемеровской области справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия.
«Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. –
«Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением».
По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно.
«Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница.
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В США заявили о способности России уничтожить Украину за день
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия
Удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Соратник Рейгана констатировал, что западные СМИ создали картину «поражения» России, из-за чего у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации. Бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. При этом он отметил, что Москва проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности, так как Украина и ее население веками были частью России. Кроме того, существует много смешанных браков, отметил Робертс. Он также предположил, что Кремль не хочет, чтобы у границ России оказались руины обедневшей страны, передает РИА «Новости».
В прошлое воскресенье полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас находятся «на последнем издыхании».
Кабмин России одобрил упрощение процедуры ввоза в страну средств связи
Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в страну.
Из сообщения следует, что правительство одобряет внесение изменений в статью проекта федерального закона «О связи» и просит внести его в Госдуму, передает РИА «Новости».
Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи завили Ericson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием.
Ранее сообщалось, что примерно 1,3 тыс. образцов иностранной электронной компонентной базы (ЭКБ) были замещены на российские аналоги за последние шесть лет.
Беженцы с Украины устроили протест в Польше из-за выселения из отеля
Myśl Polska: Украинские беженцы устроили акцию протеста из-за выселения из отеля в Познани с системой «все включено»
Украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено», сообщил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст.
Обозреватель сообщил, что отель «Икар» в Познани полностью удовлетворял расходы около 250 украинцев на проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку. В результате, как отметил автор статьи, украинцы получили за счет налогоплательщиков Польши отпуск в формате все включено, передает РИА «Новости».
Автор статьи предположил, что беженцам, видимо, понравилось бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, так как «гости» устроили громкую акцию протеста, когда узнали о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом. Журналист пожаловался, что украинцы восприняли необходимость арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред». Обозреватель также отметил, что подобные инциденты с украинскими беженцами встречаются и в других частях Польши.
В заключение автор публикации напомнил, что с самого начала конфликта на Украине издание предупреждало, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что Польша получит целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках.
Напомним также, в четверг стало известно о выселении беженцев с Украины из отеля в пригороде Дублина.
Немцев предупредили о резком повышении цен на электроэнергию
Spiegel: Новый 2023 год для многих немцев начнется с резкого повышения цен на электроэнергию
Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel.
В публикации отмечается, что в Германии новый год начнется с массового повышения цен на электроэнергию, а немцам предстоит столкнуться с «высокими рыночными ценами». В качестве примера издание приводит ситуацию в Кельне, где с января поставщик электроэнергии Rheinenergie повысит плату за киловатт-час более чем в два раза.
В статье отмечается, что стимул к экономии должно дать то, что при росте потребления клиент платит «обычную договорную» цену, передает РИА «Новости».
Спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис в Европе заставляет все больше и больше поставщиков электричества переложить рост оптовых цен на конечных потребителей, резюмирует издание.
Ранее официальный представитель МИД Захарова обвинила лидеров стран Европы в подталкивании ЕС к энергетическому коллапсу.
Накануне немецкие СМИ опубликовали предупреждение, что в условиях энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании задумались о переносе производств в другие страны.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
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МИД: Число дипломатов в ряде стран сократилось до одного-двух человек
Официальный представитель МИД Захарова: В некоторых недружественных странах осталось один-два российских дипломата
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В некоторых недружественных странах осталось один-два российских дипломата, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова рассказала в эфире телеканала ТВЦ, что страны Евросоюза и недружественные России страны практически минимизировали дипломатическое присутствие РФ до одного-двух человек. При этом она отметила, что работа российских дипломатов в этих странах нужна, так как сотрудники дипломатической миссии помогают российским гражданам, живущим или приезжающим в эти страны, соотечественникам и организациям, а также помогают сохранению экономических связей, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД пояснила, что в этих странах есть люди, которые строят с Россией экономические связи, которые десятилетиями выстраивали бизнес с Россией на равноправной основе, которые действительно страдают от происходящего в отношениях между их странами и Россией.
Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжает контактировать с некоторыми недружественными странами, поскольку без переговоров невозможны отношения между государствами.
Европе предрекли «смертоносные» последствия противостояния США и Китая
Politico: Курс США на сдерживание Китая грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями
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Курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями, выразил мнение Николас Винокур в статье для Politico.
В публикации говорится, что администрация Байдена постоянно застает своими решениями Европу врасплох – от неожиданного вывода войск США из Афганистана до конфликта между членами НАТО из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, усиливающихся разногласий по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии «зеленым» американским предприятиям, передает РИА «Новости».
Как отмечает автор статьи, европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются с союзниками в Европе, но и иногда даже не информируют их о своих планах.
По мнению обозревателя, в основе политики Белого дома лежит «вежливое безразличие» к Европе, а основной целью является противостояние с Китаем.
Более того, как говорится в публикации, в ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы, Байден заботится исключительно об интересах США, а Европе остается только страдать «из-за пропущенных сигналов и несправедливости».
Кроме того, автор материала выражает опасения, что американский законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы, в то время как некоторые европейские страны на фоне энергетического кризиса уже находятся на грани коллапса.
Накануне в Китае обратили внимание, что возможное ограничение цен на нефть из России навредит не только Москве, но также и Брюсселю, а выгоды из этого извлечет Вашингтон.
В тот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила лидеров стран Европы в провоцировании энергоколлапса в ЕС.
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