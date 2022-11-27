Депутаты «Единой России» и активисты МГЕР с передовой поздравили мам с Днем матери

Депутаты «Единой России» и активисты МГЕР, добровольно ушедшие в зону СВО, с передовой поздравили своих мам с Днем матери, сообщила пресс-служба партии.

Как сообщила пресс-служба «Единой России», депутат Госдумы Сергей Сокол в своем поздравлении отметил, что в условиях боевых действий встречи с родными, близкими вспоминаются особенно тепло.

«Мама, поздравляю тебя с праздником! И хочу тебе еще раз сказать, что очень сильно тебя люблю. Придет время, вернусь с победой, ты соберешь нас как всегда за большим столом», – сказал он.

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев пожелал всем мамам здоровья и поблагодарил за веру в своих детей.

«Хочется пожелать, чтобы всегда вы радовали нас своей улыбкой, своей верой в нас, поддержкой в самые сложные времена. Никто, кроме мамы, так не поддержит», – отметил он.

С теплыми пожеланиями обратился к своей маме и депутат Госдумы Олег Колесников.

«Люблю, скучаю. Мы обязательно победим! И я вернусь», – добавил он.

Руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин поблагодарил маму за воспитание.

«Дорогая мама, поздравляю тебя с праздником, с днем матери! Спасибо большое тебе за все – за то, что ты меня вырастила, воспитала и до сих пор еще воспитываешь», – отметил он.

С праздником своих матерей поздравили и другие активисты «Молодой Гвардии Единой России», которые сейчас участвуют в специальной военной операции.

Активист МГЕР Артем Николаев пожелал всем матерям, чьи сыновья сейчас защищают Родину, стойкости духа.

Александр Крючкин поблагодарил маму за ценности, которые она привила.

«Я знаю, что ты веришь в меня, ждешь дома. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, кем я стал», – сказал своей маме Александр Кряжевых.

Также с днем матери своим мам поздравили молодогвардейцы Роман Гордеев и Станислав Кузьменко.

Среди тех, кто ушел на фронт и сегодня находятся в зоне СВО: председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России» с первых дней СВО, зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол, депутаты Госдумы Бадма Башанкаев и Олег Голиков. А также – зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, их коллеги-депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и от Краснодарского края Евгений Первышов. Добровольцами ушли и другие депутаты разного уровня.

В ноябре в зону СВО отправились два отряда активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства».