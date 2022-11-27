|
|
Шольц рассказал о своей последней встрече с Путиным
Шольц: Путин в разговоре чередовал русский и немецкий языки
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин иногда переход с русского языка на немецкий.
Как рассказал Шольц в интервью изданию Focus, Путин чередует немецкий и русский языки, при этом познания самого Шольца в русском ограничены восьмичасовым курсом языка в школе, передает РИА «Новости». Так канцлер ответил на вопрос про его последнюю очную встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.
При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», - констатировал он.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили признание Меркель об истинной задаче Минских соглашений
Сенатор Джабаров: Обман Меркель позволил Украине подготовиться к военному конфликту с Россией
|
|
Неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер наших действий в отношении Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Владимир Джабаров, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения позволили Украине подготовиться к войне с Россией, и она этим довольна.
«Подобное заявление Ангелы Меркель сильно разочаровывает. В памяти россиян она оставалась прагматичным человеком. Конечно, нельзя было говорить о какой-то любви с ее стороны к России, но все же она пыталась развивать отношения с нами», – считает Владимир Джабаров, первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам.
«Шел процесс создания соглашений, выгодных для обеих стран. Как экономических, так и политических. Тем не менее это заявление говорит о том, что мы сделали правильный вывод в отношении Минских соглашений. Они не исполнялись – причем не по нашей вине. Запад с самого начала не желал никакого мира в Донбассе. Им просто была нужна пауза для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией», – добавил сенатор.
«Это вызывает огромное сожаление. На совести Меркель, как и на совести других «гарантов» Минских соглашений, в частности президента Франции, лежит то, что сейчас происходит на территории Украины. Если бы соглашения были выполнены, то и конфликта бы не было. Поэтому очень жаль, что госпожа Меркель оказалась настолько неискренней», – подчеркивает политик.
«В этой связи я вспоминаю слова нашего президента, которые были сказаны в рамках «Валдайского форума»: «Они нас просто обманули». Мы искренне вели переговоры с западными партнерами на любые темы. Мы желали добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества. Однако мы были обмануты, причем самым наглым способом. Разумеется, мы им больше не верим. И это определяет характер наших действий на долгие годы вперед», – акцентирует Джабаров.
Напомним, что издательство Spiegel опубликовало признание Меркель в том, что она вместе с президентом Франции Макроном хотела наладить диалог с Владимиром Путиным перед своим уходом, однако «кое-кто возражал» против такой инициативы.
Меркель заявила, что решение Москвы провести спецоперацию ее не удивило, ведь Минские соглашения оказались подорваны. Вместе с тем у нее не осталось «сил», чтобы добиться обсуждения с Москвой «нового подхода в ситуации с Украиной, Грузией, Приднестровьем, Абхазией, Сирией и Ливией». По ее словам, это оказалось невозможным, ведь все знали, что «она совсем скоро уйдет с поста».
При этом Меркель довольна тем, что через Минские соглашения дала Украине время подготовиться.
Напомним, летом Меркель заявила, что ее уход с поста канцлера мог оказаться одной из причин российской спецоперации на Украине. По ее словам, Путин охладел к встречам на высшем уровне в нормандском формате с участием представителей России, Украины, Германии и Франции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям
Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям для мирового рынка
Попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба Кремля.
«Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», – сообщается на сайте Кремля.
Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Путин велел увеличить производство нужной армии России продукции
Путин поставил задачу нарастить производство и поставки по всей номенклатуре необходимой российской армии продукции
|
|
Требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции, заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха.
Путин призвал четко и качественно выполнять целевые задания государства в указанные сроки. Он назвал задачей номер один снабжение российской армии, в первую очередь – участников спецоперации на Украине, всем необходимым, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что опыт противодействия западной военной технике необходимо использовать для повышения качества, надежности и боевых характеристик российской военной продукции. Путин указал на необходимость поощрять российскую конкуренцию между предприятиями, а также «пускать в серию лучшие образцы военной техники на основе тех, которые уже действуют, работают, воюют и подтверждают свои характеристики».
Глава российского государства рекомендовал главам предприятий усилить социальную поддержку сотрудников, включая премирование лучших специалистов и рабочих. Путин поблагодарил трудовые коллективы за самоотдачу и патриотизм.
Он сообщил, что заводы десятков регионов России работают с максимальной загрузкой, «в несколько смен». Их работа даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, в том числе гражданских, заявил Путин. Он заверил, что «все решения по поддержке предприятий будут принимать максимально быстро».
«Люди трудятся ударно, равняясь на наших предков, на великие традиции многих поколений наших мастеров-оружейников, которые делом доказали, что русское оружие – это оружие победы», – приводит слова президента ТАСС.
Напомним, Путин сообщил, что российская промышленность активно работает над обеспечением беспилотниками всех подразделений на передовой. Он заверил, что Министерство обороны России старается наладить работу по снабжению армии так эффективно, как это возможно, и с учетом времени года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин выразил уверенность в достижении целей России в СВО
Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.
«[Противники России пытаются] в конечном счете добиться их целей. А мы должны добиваться своих. И мы их добьемся вне всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС.
Также в пятницу глава государства отмечал, что оппоненты России пытаются в информационном пространстве обесценить действия ВС России.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Путин поручил создать независимую от вмешательства систему международных платежей
Путин предложил создать независимую от вмешательства систему международных платежей
|
|
На базе технологий цифровых валют и блокчейна можно создать независимую систему международных платежей, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).
Путин раскритиковал существующую сейчас систему международных платежей, он указал на то, что она подконтрольна узкой группе стран, а также привел пример восточной системы хавала, которая обеспечивала взаиморасчеты еще задолго до появления банков. По его словам, она до сих пор работает, передает ТАСС.
«На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран», – рассказал Путин.
По его словам, что-то подобное будет развиваться, потому что «диктат монополистов никому не нравится».
Путин добавил, что существующая система международных платежей контролируется узким клубом стран и финансовых групп, а сфера расчетов стала одной из линий атак на Россию.
«Существующая сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни, они реально, монопольно все контролируют», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта.
Песков опроверг слухи о планах Путина объявить о «мобилизации страны»
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся послании президента Владимира Путина, где будет объявлено о «мобилизации страны».
На вопрос о том, соответствует ли действительности эта информация, Песков ответил отрицательно, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь российского лидера сообщал, что точных сроков послания пока нет.
Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом
|
|
Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле».
«Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она.
Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая до сих пор не может получить от военкомата в Кемеровской области справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия.
«Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. –
«Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением».
По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно.
«Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Владимир Путин рассказал, как звонил участникам спецоперации
|
|
Участники специальной военной операции на Украине – это герои, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих.
Президент в ходе беседы с женщинами рассказал, что ему удалось переговорить с несколькими участниками операции по телефону, передает ТАСС.
«Когда я с ними иногда говорю – я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», – сказал он.
Он пояснил, что звонки удалось организовать с помощью матерей военнослужащих. «Дают мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда», – подчеркнул глава государства.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Среди участников встречи с президентом – заместитель главы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк, чей сын – офицер, погибший в ходе СВО. В интервью газете ВЗГЛЯД Костюк рассказала о его гибели и о том, что дает ей силы пережить это горе.
Страны ЕС решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки
Министры энергетики стран ЕС договорились не включать российский газ в контракты на совместные закупки
Российский газ исключат из контрактов на совместные закупки, об этом министры энергетики стран ЕС договорились на неформальной встрече в Брюсселе, сообщила Еврокомиссия.
В заявлении ЕК сказано, что новые правила позволят странам ЕС и европейским энергокомпаниям покупать газ совместно на глобальных рынках. Страны ЕС должны использовать данный механизм, чтобы покупать не менее 15% от объема газа, необходимого для заполнения газохранилищ. При этом российский газ будет исключен из совместных закупок, передает ТАСС.
Фактически страны ЕС решили передать ЕК часть функций по выбору поставщиков энергоресурсов. Газовые компании должны передать ЕК данные о том, сколько газа им нужно, та выберет посредника, который определит общие запросы и рассмотрит имеющиеся предложения. Государства ЕС обяжут компании воспользоваться услугами этого посредника, чтобы купить 15% от их обязательств по заполнению газохранилищ в 2023 году (примерно 13,5 млрд кубометров газа в целом по ЕС).
Решение необходимо утвердить на заседании совета ЕС по энергетике в декабре, чтобы оно вступило в силу.
Напомним, министры энергетики стран ЕС не договорились по вопросу лимита цен на газ из России. В частности, Венгрия не желает, чтобы ее затронуло ограничение цен на газ. Кроме того, накануне безрезультатно завершились переговоры стран ЕС о потолке цен на российскую нефть.
В Германии призвали к переговорам по Украине без Зеленского
Читатели Die Welt возмутились очередным требованием Киева о предоставлении более мощного оружия
Пользователи Сети прокомментировали статью издания Die Welt в Германии, возмутившись «просьбами» Украины о предоставлении Киеву мощнейшего оружия для поражения целей на территории России.
По информации издания, анонимные источники в правительстве заявили о подобных требованиях Киева, однако немцы выразили свое возмущение, предложив идти на мирные переговоры с Россией без участия президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Так, комментаторы выразили искреннюю надежду на то, что страны НАТО не станут слушать украинского лидера. Более того, Juergen Edward B напрямую заявил, что требует «немедленных переговоров без Зеленского, который в них «явно не заинтересован».
Также пользователи пришли к выводу, что со стороны киевского режима достаточно «безграничной дерзости», стоит прекратить поставки и перейти на «ведение переговоров».
Пользователь Mr. K подчеркивает, что «Зеленский сидит в своем теплом кабинете в короткой футболке, пока в его страну вливают деньги».
Комментатор Brain посоветовал «мистеру З» использовать свои деньги в Панаме и его олигархов».
Пользователь Goetz V сыронизировал, что стоит уже потребовать у Германии ковровую бомбардировку и атомные бомбы.
«Не знаю, что они там принимают в Киеве. В любом случае это пугает», –резюмировал он.
Украина попросила сотни миллионов долларов.
Напомним, Киев попросил у западных стран высоковольтное оборудование. Однако эксперты указывают, что на постсоветском пространстве используют трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцев предупредили о резком повышении цен на электроэнергию
Spiegel: Новый 2023 год для многих немцев начнется с резкого повышения цен на электроэнергию
Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel.
В публикации отмечается, что в Германии новый год начнется с массового повышения цен на электроэнергию, а немцам предстоит столкнуться с «высокими рыночными ценами». В качестве примера издание приводит ситуацию в Кельне, где с января поставщик электроэнергии Rheinenergie повысит плату за киловатт-час более чем в два раза.
В статье отмечается, что стимул к экономии должно дать то, что при росте потребления клиент платит «обычную договорную» цену, передает РИА «Новости».
Спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис в Европе заставляет все больше и больше поставщиков электричества переложить рост оптовых цен на конечных потребителей, резюмирует издание.
Ранее официальный представитель МИД Захарова обвинила лидеров стран Европы в подталкивании ЕС к энергетическому коллапсу.
Накануне немецкие СМИ опубликовали предупреждение, что в условиях энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании задумались о переносе производств в другие страны.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Европе предрекли «смертоносные» последствия противостояния США и Китая
Politico: Курс США на сдерживание Китая грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями
|
|
Курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе экономической катастрофой со «смертоносными» последствиями, выразил мнение Николас Винокур в статье для Politico.
В публикации говорится, что администрация Байдена постоянно застает своими решениями Европу врасплох – от неожиданного вывода войск США из Афганистана до конфликта между членами НАТО из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, усиливающихся разногласий по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии «зеленым» американским предприятиям, передает РИА «Новости».
Как отмечает автор статьи, европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются с союзниками в Европе, но и иногда даже не информируют их о своих планах.
По мнению обозревателя, в основе политики Белого дома лежит «вежливое безразличие» к Европе, а основной целью является противостояние с Китаем.
Более того, как говорится в публикации, в ЕС считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы, Байден заботится исключительно об интересах США, а Европе остается только страдать «из-за пропущенных сигналов и несправедливости».
Кроме того, автор материала выражает опасения, что американский законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы, в то время как некоторые европейские страны на фоне энергетического кризиса уже находятся на грани коллапса.
Накануне в Китае обратили внимание, что возможное ограничение цен на нефть из России навредит не только Москве, но также и Брюсселю, а выгоды из этого извлечет Вашингтон.
В тот же день официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила лидеров стран Европы в провоцировании энергоколлапса в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества
Военный корреспондент Семен Пегов награжден орденом Мужества, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Пегов награждается «за мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении профессионального долга, говорится в указе. Его текст приводится на сайте Кремля.
В конце октября Пегов получил ранение, подорвавшись на мине «лепесток», у него зафиксировали минно-взрывную травму. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.
Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo. В Telegram-канале проекта после сообщения о награждении появилась лаконичная запись «Служу России!»
В Китае объяснили ЕС, кому выгодно введение потолка цен на нефть из России
Global Times: Введение потолка цен на российскую нефть выгодно только США
Возможное ограничение цен на нефть из России навредит не только Москве, но также и Брюсселю, выгоды из этого извлечет только Вашингтон, пишут китайские СМИ.
Европейские страны, вводящие потолок цен на российскую нефть, все больше осознают, что США уговаривают ЕС вводить меры против России для увеличения прибыли и выгоды для Вашингтона, пишет профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в статье для газеты Global Times.
Автор публикации называет «предсказуемыми» разногласия по вопросу ограничений цен в государствах ЕС, передает РИА «Новости».
По его оценке, введение лимита цен на нефть из России навредит не только Евросоюзу, уже столкнувшемуся с энергокризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала споры внутри ЕС из-за российской нефти.
Путин: В интернете куча фейков о спецоперации, которым нельзя доверять
В Сети распространяется много фейков и информационных атак, ничему нельзя доверять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных.
«Ясно, что жизнь – сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным», – передает его слова ТАСС.
Путин добавил, что информация также является оружием борьбы, а информационные атаки – это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.