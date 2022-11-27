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Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
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Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, следует из данных официального украинского ресурса для оповещения граждан.
Сообщается, что сигналы воздушной тревоги звучат в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровско, и Черкасской областях, передает ТАСС. Также воздушная тревога объявлена в городе Запорожье.
Напомним, в субботу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Мать погибшего офицера рассказала, как противостоять ЦИПсО Украины
Мария Костюк убеждена, что противостоять ЦИПсО должно не только Минобороны, но и гражданское общество
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Деятельность ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она участвовала во встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Противостоять деятельности ЦИПсО в первую очередь должно Минобороны России. Мы у себя в регионе знаем, чьи дети стали участниками СВО, поэтому можем подержать их родственников, если они столкнутся с манипуляциями со стороны ЦИПсО», – рассказала мать погибшего офицера, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
Она напомнила об идее создать в стране комитет семей воинов Отечества, организаторами которого выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России». Об этом комитете рассказала накануне на встрече президента с матерями погибших в зоне специальной военной операции сыновей глава регионального отделения Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова. Такой комитет тоже может противостоять ЦИПсО, уверена Костюк.
«Деятельность ЦИПсО – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом. Когда Андрюша погиб, я знала, что в публичном пространстве будут нивелировать его подвиги, обнулять значимость его смерти. Но я даже не предполагала, что все это дойдет до такой степени. Мне в соцсети приходили сотни негативных сообщений про моего сына и с угрозами в адрес его младшей сестры», – рассказала Костюк.
По ее словам, от этих сообщений ее охватывала паника, возникал страх. «Я через многое прошла, но оказалась не готова психологически к такому давлению. Мы никуда не денемся от этого негатива, поэтому нужно ставить заградительные барьеры, жестко работать с подобными провокациями на информационном поле. Самое страшное, что среди этих людей есть те, кто живет рядом с нами, в эти перепалки включались жители Еврейской автономной области», – пояснила Костюк.
Во время своего общения с президентом в пятницу Костюк рассказала, что ЦИПсО и объявленные в России иноагентами «вводят в заблуждение наших мамочек, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы оставляли место службы, уходили с военных действий, призывают приезжать, обещая отдать сына или тело сына». «А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Они переписываются, и девчата рассказывают, что часть находится. И туда прилет!» – сообщила Костюк.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Огромное психологическое давление на родственников участников СВО оказывается с помощью фейков. Родителям присылают фотографии их сыновей и даже «документы» с утверждениями о том, что их дети оказались в украинском плену, а российские военкоматы якобы скрывают информацию об этом. Это делается в расчете заставить человека паниковать, в таком состоянии он становится еще более подверженным манипуляциям, вплоть до доведения до суицида. «Хорошо, если к ситуации подключаюсь я или кто-то из моих единомышленников, мы начинаем проверять информацию и выясняется, что с человеком ничего плохого не произошло», – говорит зампредседателя правительства Еврейской автономной области.
Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций был создан в 2004 году и последние несколько лет занимается исключительно работой против России. Основная задача – информационно-психологические диверсии в пространстве противника. До начала российской спецоперации этот центр был сосредоточен на телефонном мошенничестве, выманиваии у россиян денег.
Хакер из группировки RaHDIt рассказывал РИА «Новости» на условиях анонимности, что на Украине существуют четыре подобных центра: ведущий 72-й, до февраля этого года находился городе Бровары Киевской области (здание, где работали сотрудники центра, было уничтожено российским ракетным ударом), 83-й центр в Одессе, 74-й – во Львове и 16-й – в Житомирской области. Специалисты ЦИПсО, которых называют инфодиверсантами, проходили обучение у иностранных специалистов.
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Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей
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Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, украинский народ заслужил жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом со славянскими братьями, передает РИА «Новости» слова главы МИД, сказанные на канале «Россия 24».
Также Лавров заявил, что сейчас Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире, это показал украинский кризис, передает ТАСС.
«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», – сказал Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием».
Глава МИД привел в пример высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который задался вопросом, почему Украина должна жить по модели «навязываемой Россией. Этот вопрос Лавров назвал показательным, отметив, что Макрон не задавался ранее вопросом, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами
«Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» – подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявлял, что Запад активно применяет философию разделяй и властвуй в отношении государств СНГ с целью рассорить страны и народы, еще больше фрагментировать постсоветское пространство.
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ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области
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Российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале ведомства, ВС России в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские установки РСЗО «Град» возле населенного пункта Липцы Харьковской области.
Кроме того, средствами ПВО за сутки сбито три беспилотника в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда РСЗО «HIMARS» возле поселка Мирное Херсонской области, сообщил Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполь и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.
Ранее высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши.
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В США назвали Зеленского коррумпированным диктатором
Ведущий Fox News Карлсон назвал президента Украины Зеленского коррумпированным диктатором
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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным диктатором, который постоянно требует деньги у Конгресса США, из-за чего американская экономика «идет на дно».
Журналист отметил, что США уже выделили Украине более 90 млрд долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон ежегодно тратил в Афганистане. При этом, как отметил ведущий, Зеленскому этого все равно мало, он вновь требует деньги у американского Конгресса, передает РИА «Новости».
В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского, после чего выразил уверенность, что «этот парень», требующий от США деньги, в действительности коррумпированный украинский диктатор. «Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?», – задался вопросом журналист. Карлсон также выразил мнение, что из-за помощи Киеву американская экономика «идет на дно».
Напомним, в четверг Европарламент одобрил пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 год. Кроме того, во вторник глава Минфина США Джанет Йеллен пообещала Украине новый транш в размере 4,5 млрд долларов, с учетом которого прямая бюджетная поддержка Киеву со стороны Вашингтона достигнет 13 млрд долларов.
Мать погибшего офицера рассказала о встрече с президентом
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Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она была на встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Главное впечатление от встречи – глава государства знает все: про оснащение, где что «западает» в военном ведомстве, даже про комбатов, настоящих отцов. Мой сын рассказывал, что ему повезло служить с таким батей, который не воспринимает подчиненных исключительно как боевую единицу. Президент сознает, насколько сегодня тяжело мамам говорить о потере сыновей, потому что невозможно подобрать слов, чтобы выразить эту боль внутри», – рассказала мать погибшего офицера Андрея Ковтуна, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
По ее словам, позиция президента «вселила в меня еще большую веру, что мой сын делал правильное дело». «Я в этом никогда не сомневалась и верила в его дело, которое далось ему ценой собственной жизни. И для меня очень значимо, что глава государства признает этот подвиг и относится к нему с уважением», – отметила Костюк.
В пятницу президент России Владимир Путин встретился с материями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Глава государства рассказал, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу. Президент подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун, командир роты мотострелков, погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Участницы встречи многое рассказали президенту, у каждой своя боль, говорит Костюк. Кто-то бывает на передовой или в местах боевого слаживания мобилизованных, занимается формированием посылок с гуманитарной помощью, поэтому «нужно было четко донести до президента о том, что сегодня происходит на земле».
«Боевые подруги настолько целеустремленные, сильные, мужественные, настолько понимают важность происходящего, что, говоря про сыновей, сдерживали слезы, хотя до встречи плакали все. Мы настраивали себя, чтобы не заплакать. Нужно было донести значимую историю не только о себе, но и о всех тех, кто рядом с нами, о том, что происходит сегодня. Они справились с этой задачей, показав с разных сторон отношение и поддержку, что происходит во взаимоотношениях с военными ведомствами по СВО», – указала она.
Женщина рассказала в том числе о проблеме своей невестки, которая до сих пор не может получить от военкомата в Кемеровской области справку о гибели мужа, в результате чего возникли проблемы с выплатой ей пособия.
«Президент все это знает и честно признается, что невозможно сразу сдвинуть такую большую махину. Но мы делаем это маленькими шашками – он буквально разруливает эти вопросы своими руками, а мы готовы объединяться материнским сообществом», – добавила Костюк. –
«Сегодня самое большое оружие – это слово, им надо пользоваться, поддерживать семьи, которые должны знать, что близкий человек – герой и все относятся к этому с уважением».
По ее словам, СВО – это значимая тема для всей страны. Она особенно отметила появление в соцсетях групп, в которых люди объединяются и по мере сил оказывают поддержку участникам СВО, закупают на свои деньги коптеры, генераторы и все остальное, что нужно ребятам. Эта помощь оказывается оперативно.
«Я не знаю ни одного региона, который бы не участвовал в этом. Мы всегда объединяемся в горе и в радости, сплачиваемся. СВО показала, что мы настоящие, происходит мощное единение плечом к плечу А тем, кто пытался играть на этом, сегодня приходится выбирать – либо они с нами, либо просто отойдут и не мешают, не сбивают с пути. А в нашей победе я не сомневаюсь», – призналась собеседница.
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Ситуацию в Киеве на Западе сравнили с «апокалипсисом»
Politico: Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в домах
Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов, город почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Как отметил журналист, ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят немногочисленные пятна света, передает РИА «Новости».
Автор публикации также обратил внимание, что все меньше жителей Киева ходят в кафе и рестораны, предположив, что это вызвано проблемами с электроснабжением. Кроме того, журналист напомнил о перебоях с водой. Он отметил, что при возможности украинцы обязательно наполняют ванны, чтобы иметь возможность смывать в туалете или помыть руки после отключения воды.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии света у четверти населения столицы Украины. В субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
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Укрэнерго сообщило о 25% дефиците мощности в энергосистеме
Дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.
В работу к 11.00 (12.00 – мск.) был введен один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других.
«Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В пятницу вечером в компании сообщали о дефиците мощности в 30%, сейчас же дефицит составляет 25%.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а большинство граждан временно остались без света.
В США заявили о способности России уничтожить Украину за день
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия
Удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Соратник Рейгана констатировал, что западные СМИ создали картину «поражения» России, из-за чего у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации. Бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. При этом он отметил, что Москва проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности, так как Украина и ее население веками были частью России. Кроме того, существует много смешанных браков, отметил Робертс. Он также предположил, что Кремль не хочет, чтобы у границ России оказались руины обедневшей страны, передает РИА «Новости».
В прошлое воскресенье полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас находятся «на последнем издыхании».
Власти Твери объяснили появление в городе военной техники с флагами Украины
Администрация Твери объяснила появление военной техники с флагами Украины съемками фильма об СВО
В Твери снимают художественный фильм о специальной военной операции с использованием техники, съемки проходят при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры России, заявили в мэрии города.
Видео колонны военной техники с флагами Украины в Твери появилось в субботу в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Власти города заявили, что в Твери снимают художественный фильм о проведении специальной военной операции на Украине с использованием специальной техники, говорится в сообщении на сайте мэрии.
Поясняется, что в связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам в субботу. Отмечается, что фильм снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ.
Беженцы с Украины устроили протест в Польше из-за выселения из отеля
Myśl Polska: Украинские беженцы устроили акцию протеста из-за выселения из отеля в Познани с системой «все включено»
Украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено», сообщил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст.
Обозреватель сообщил, что отель «Икар» в Познани полностью удовлетворял расходы около 250 украинцев на проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку. В результате, как отметил автор статьи, украинцы получили за счет налогоплательщиков Польши отпуск в формате все включено, передает РИА «Новости».
Автор статьи предположил, что беженцам, видимо, понравилось бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, так как «гости» устроили громкую акцию протеста, когда узнали о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом. Журналист пожаловался, что украинцы восприняли необходимость арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред». Обозреватель также отметил, что подобные инциденты с украинскими беженцами встречаются и в других частях Польши.
В заключение автор публикации напомнил, что с самого начала конфликта на Украине издание предупреждало, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что Польша получит целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках.
Напомним также, в четверг стало известно о выселении беженцев с Украины из отеля в пригороде Дублина.
Минобороны сообщило о возвращении девяти российских военных с подконтрольной Украине территории
С подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса возвращены девять российских военных, сообщили в Минобороны России.
По сообщению российского военного ведомства, 26 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять военнослужащих ВС России, им в плену грозила смертельная опасность, передает ТАСС.
Всех доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Ранее сообщалось, что в результате переговоров с контролируемой киевскими властями территории вернулись 50 российских военнопленных.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ЛНР
Подразделения 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат» ежедневно продвигаются вперед, российские дроны-камикадзе наносят большие потери ВСУ, сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его словам, штурмовые группы ежедневно продвигаются вперед, не давая инициативы противнику, такую возможность дает организованная линия обороны.
«То есть в сутки 50 метров, 100 метров, не имеет значения, хоть сколько-то, но мы отбираем у противника. Это постановка задач перед командирами отрядов непосредственно на передовой и нашими бойцами. Если бы мы остановились и сели в глухую оборону, то противник бы каждый день пытался наступать и у нас что-то отбирать», – приводит ТАСС слова Алаудинова.
Также командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что российские дроны-камикадзе в ЛНР и ДНР, ежедневно наносят украинским войскам большие потери и в технике, и в живой силе.
«Вот эти РСЗО HIMARS, что они сюда направляли, они ежедневно выбиваются из строя как на луганском, так и на донецком направлении, то есть наши беспилотники, именно дроны-смертники, они каждый день выбивают дальнобойные пушки М777 и другие РСЗО, которые есть у них», – заявил Алаудинов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что во время спецоперации на Украине были остановлены попытки ВС Украины атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.
Советский памятник-танк демонтировали в Хмельницком
На Украине в городе Хмельницком демонтировали советский памятник-танк
В украинском городе Хмельницком демонтировали советский памятник-танк Т-34, установленный более 40 лет назад, его отправили в музей, как экспонат, сообщил мэр города Александр Симчишин.
Мэр Хмельницкого написал в своем Telegram-канале, что танк демонтировали, резать и утилизировать его не будут, он отправлен в музей, передает РИА «Новости».
Симчишин отметил, что этот танк в своем роде «уникальный исторический экспонат, которых больше нет в мире», поэтому он будет музейным экспонатом.
Ранее городские власти заявили, что танк не будут демонтировать, поскольку он «не советский, а украинский».
До этого в Черновцах приняли решение демонтировать часть советских памятников в центре города, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, памятник «Воин с автоматом» и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина и перенести их на Одесскую улицу.
В США призвали Конгресс выйти из НАТО ради мира на Украине
Экс-заместитель генпрокурора США Файн призвал Конгресс вывести США из НАТО ради прекращения конфликта на Украине
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Урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill.
Экс-заместитель генерального прокурора США выразил мнение, что причиной кризиса в Европе стало расширение Североатлантического альянса. Он выразил уверенность, что в существовании НАТО после распада СССР больше нет смысла. Как считает Файн, Конгресс США может положить конец конфликту на Украине, улучшить свой имидж и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО, передает РИА «Новости».
Автор статьи отметил, что выход из НАТО позволит США сэкономить более 100 млрд долларов, которые сейчас идут на поддержку Украины. Без подобных мер в обозримом будущем ситуацию не удастся урегулировать, подытожил Файн.
В американской истории уже был прецедент аннулирования оборонительного соглашения между Соединенными Штатами и другим государством. В 1798 году Конгресс США денонсировал американо-французский договор 1778 года, отмечается в публикации.
Напомним, в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на растущее число фактов противостояния России и НАТО на Украине.
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Захарова высмеяла слова Дуды о ракетах на польской территории
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление польского президента Анджея Дуды о том, что в республике не обнаружили остатков второй ракеты.
В своем Telegram-канале Захарова привела заявление Дуды о том, что сначала была информация о падении двух ракет в Пшеводуве, однако в процессе следственных действий остатки второй ракеты в Польше не были обнаружены. «Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины», – заявил Дуда.
По мнению Захаровой, вот так потом и натовцы скажут, что «Зеленский не обнаружен». «Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее власти Украины признали принадлежность ВСУ обломков ракеты, найденных на территории Польши.