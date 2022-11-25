Инциденты со стрельбой произошли в Москве и Петербурге

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25 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 04:55  |  vz.ru
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Потолок цен на российскую нефть становится формальным

Запад хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне ее реальной цены Егор Алеев/ТАСС
ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью? Подробности...
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Почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев

Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины REUTERS/Umit Bektas
Распоряжением офиса Зеленского ВСУ поголовно мобилизуют русскоязычных граждан Украины. При этом галичан и жителей других западных регионов Незалежной мобилизационные мероприятия практически не затрагивают. Почему власти в Киеве отправляют на убой главный электорат Зеленского в 2019 году? Подробности...
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Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

В среду без света осталась почти вся Украина Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/Reuters
В среду большая часть Украины осталась без света. Причиной стали удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Сможет ли Киев ее восстановить и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ? Подробности...
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Как украинцы делают Эстонию русской

Не все жители Эстонии согласны с языковой политикой местных властей Сергей Степанов/ТАСС
Случилось неожиданное: эстонский парламент вдруг отверг законопроект о полном запрете использования в стране русского языка. Дискуссия по данному вопросу затронула даже сексуальную тематику, а причиной появления законопроекта стали, как ни парадоксально, украинские беженцы. Однако в реальности эстонской идентичности сегодня угрожает совсем другой язык.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Мы наблюдаем битву цивилизаций

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Начав СВО, Россия послужила катализатором процесса изменения мира, в котором Западу в имеющемся виде места нет. Россия уже не раз спасала мир ценой огромных жертв, встав на пути Орды, полчищ Наполеона и фашистской нечисти. Возможно, придется снова. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Республиканский Конгресс не прекратит поддержку Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Республиканцы намерены усилить контроль за расходованием американских средств на Украину. Однако сами расходы сохранятся – это в интересах любой администрации США, будь она республиканская или демократическая. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Безопасность полетов – всегда дело будущего

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космонавтика – это не Олимпиада. Нельзя запускать к нужной дате или делать что-то исключительно ради рекордов. Важно не то, сколько успешных запусков осталось за плечами – важнее относиться к каждому, как к первому и единственному. Подробности...
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Галичан не берут в ВСУ

Борис Джонсон во всем признался

Украина во мгле

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Сталкивались ли вы в повседневной жизни с пропагандой ЛГБТ?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Отказ США от передачи польских МиГ-29 Украине связали с вмешательством Китая
    Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям Страны ЕС решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки В Швеции освободили одного из задержанных по подозрению в шпионаже россиян
    В Госдуме оценили дискуссию между Затулиным и Соловьевым о статусе новых регионов России Мэру Харькова запретили общаться с жителями города на русском языке Центробанк сообщил об увеличении международных резервов России В Анталье начали сбор подписей за запрет иностранцам арендовать жилье
    Наемников из мексиканских картелей начали отправлять на помощь ВСУ Союзные силы отбили атаку ВСУ у Соледара Политолог назвала выгоды России от создания «электрического хаба» в Иране Для выпуска Stinger оружейникам США пришлось вернуть на работу пенсионеров

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    Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

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    просьбы о помощи


    Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

    настоящая история


    Откуда у русского сопротивления на Украине такая дерзость

    незаконное мироварение


    Украинская церковь уходит в религиозное беззаконие

    электорат Зеленского


    Почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев

    языковая политика


    Как украинцы делают Эстонию русской

    ОБЫСКИ В ЛАВРЕ


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    Инциденты со стрельбой произошли в Москве и Петербурге

    В результате инцидентов со стрельбой в Москве и Петербурге госпитализированы два человека

    25 ноября 2022, 04:55

    Текст: Антон Антонов

    Инциденты со стрельбой из травматического пистолета произошли в Москве и Санкт-Петербурге, есть пострадавшие, оба стрелявших задержаны, сообщили СМИ и столичный главк МВД.

    В Москве стрельбу открыли на Солнечногорской улице. Мужчина 1977 года рождения сделал несколько выстрелов, после чего скрылся с места нападения, но позднее был задержан. Пострадавший от выстрелов госпитализирован, передает РИА «Новости».

    В Петербурге на перекрестке улиц Жукова и Ополчения произошел конфликт между водителами Nissan и Lada Largus. В результате конфликта один из участников выстрелил в пах оппоненту. Пострадавшего госпитализировали, стрелявший задержан, передает РЕН ТВ.

    В четверг в городе Крымск в Краснодарском крае мужчина застрелил трех человек. После этого стрелявший свел счеты с жизнью.


    В России оценили демарш Пашиняна на саммите ОДКБ
    Политолог Ткаченко: Пашинян пытается шантажировать Москву излишними требованиями по конфликту с Баку
    		   24 ноября 2022, 13:44
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Пожелания Еревана в части конфликта с Азербайджаном были восприняты Россией как излишние, поэтому Никол Пашинян прибегнул к шантажу. Это ярко иллюстрирует положение дел в ОДКБ, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Армении отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации.

    «Видя решение Никола Пашиняна, можно с уверенностью сказать, что внутри ОДКБ есть нерешаемые проблемы, которые в будущем могут осложнить работу организации. Но скоропалительных выводов о распаде структуры я бы делать не стал», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры Европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что фактически Армения попыталась шантажировать Россию своим поведением в ОДКБ. В частности, Пашинян хотел, чтобы мы присоединились к политическим заявлениям, за которыми могли последовать реальные действия в области обороны. Москва пока на такое не готова, считая, что переговорный процесс идет, и мы играем в нем немалую роль», – продолжил собеседник.

    Политолог также отметил, что «ОДКБ показала себя достаточно успешно лишь раз – в Казахстане, когда угроза со стороны террористического подполья была крайне серьезной». «То, что мы видим в ОДКБ, – яркий пример многополярности. Понятно, что Пашинян, действуя таким образом, дает понять Москве, что в крайнем случае он готов обратиться за поддержкой к Франции или США. Но Россия такой шантаж может пропускать мимо ушей, потому что у нас и так не очень хорошие отношения с Парижем и Вашингтоном», – пояснил он.

    «Как показывает практика, политический союз с тем или иным государством не гарантирует, что этот партнер всегда будет учитывать позицию России в каком-то вопросе. Так было со спецоперацией на Украине, которую Армения не поддержала. Кроме того, союзничество не означает, что оппонент не станет играть на противоречиях Москвы и Запада. Достаточно противоречий и в наших отношениях с Баку», – заключил Ткаченко.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ по итогам саммита организации. Кроме того, по словам пресс-секретаря российского презинета Дмитрий Пескова, в Ереване навали декларацию «фиаско».

    В заключительной речи на саммите ОДКБ Пашинян заявил, что отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ Организации Договора о коллективной безопасности от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это в свою очередь противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ.

    Пашинян выразил мнение, что представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан. В связи с этим премьер-министр Армении заявил о неготовности подписать документ в предложенном виде. Пашинян также заявил, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении.

    В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал теоретический развал ОДКБ трагедией для других членов организации. «Если ОДКБ развалится, это будет прежде всего для Кыргызстана, Таджикистана, да и Казахстана большей трагедией, нежели для Беларуси и России. Давайте в это трудное время не будем рушить то, что мы создавали», – призвал Лукашенко.

    Накануне президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ОДКБ выразил надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном. В тот же день пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Армения останется в ОДКБ.

    Ранее газете ВЗГЛЯД разбиралась, что необходимо изменить в рамках ОДКБ, чтобы организация могла в полной мере составить конкуренцию НАТО.

    Коментарии (43)
    Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины
    		    24 ноября 2022, 08:18
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    По распоряжению офиса Владимира Зеленского, мобилизация на Украине идет поголовно в русскоязычных областях, почти не затрагивая западные регионы, об этом рассказал представитель российских силовых структур в Херсонской области.

    По словам источника, сославшегося на информацию агента в ВСУ, поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных Николаевской, Черкасской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, тогда как во Львове – 30, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, передает РИА «Новости».

    По его словам, таким образом режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, пытается избавиться от потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов востока и юга Украины для заселения освободившейся земли переселенцами с Западной Украины.

    Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что большая часть вооруженных сил Украины исполняет роль пушечного мяса, только 10–20% личного состава прошли курс боевой подготовки и слаживания.

    Коментарии (60)
    Главу миссии Украины в ООН Кислицу осудили за неприличный жест в адрес России
    		    24 ноября 2022, 10:36
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Александра Юдина

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский и ряд дипломатов из других стран осмеял пытавшегося оскорбить Россию неприличным жестом представителя украинской миссии Сергея Кислицу.

    На пост Кислицы, где он отметил, какое для него наказание «выслушивать Россию», Полянский подчеркнул, что это действительно «видный дипломат», а также высокопоставленный сотрудник украинской внешнеполитической службы, добавив при этом «без комментариев», передает РИА «Новости».

    Дипломаты других стран также возмутились поведением Кислицы.

    Представитель другого постпредства заметил, что выпад политика «за гранью всего!»

    Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в свою очередь отметил, что такое поведение неприемлемо, и задался вопросом, какой он «к черту» дипломат.

    Кроме того, еще несколько представителей из других миссий не пожелали раскрыть имен, но заверили, что такой выпад считают неприемлемым.

    Более того, под постом Кислицы незамедлительно посыпались язвительные комментарии пользователей.

    Так, Lavoie Alina заметила, что размещение такого фото является «вопросом культуры».

    Другие комментаторы заметили, что «экстраординарные времена требуют экстраординарных мер», отметили «нулевой уровень дипломатии» и емко охарактеризовали пост Кислицы – «какое дерьмо».

    Пользователь Fredx3 предположил, что дипломат идентифицирует себя как «гот или мальчик-металлист, родители которого развелись и теперь он разозлился, потерял контроль над собой».

    Накануне в Совбезе завершилось запрошенное Киевом заседание по Украине. После встречи Кислица выложил в своем Twitter (запрещен в России) комментарий о том, что выслушивать дипломата из Москвы является «одной из самых ужасных его обязанностей». Более того, дипломат сопроводил запись собственной фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского правительства, делает неприличный жест рукой.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.

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    Коментарии (25)
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск по трем направлениям
    Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России по трем направлениям
    		    24 ноября 2022, 14:47
    Фото: Николай Тришин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российские военные продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях в ДНР, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».

    По словам Пушилина, ВС России продвигаются в ДНР на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что ВСУ пока находятся слишком близко к городам ДНР, продолжается и не снижается количество обстрелов Донецка, Горловки и Ясиноватой.

    Ранее российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

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    Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
    Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
    		    24 ноября 2022, 20:34
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

    По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.

    Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.

    До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.

    В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.

    Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.

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    Американские СМИ сообщили о попадании ракеты HARM ВСУ в жилой дом в Краматорске
    NYT: Американская ракета HARM ВСУ сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
    		    24 ноября 2022, 11:16
    Фото: AP/TASS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американская ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими войсками, в сентябре промахнулась мимо цели и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске, из-за чего пострадали три человека, сообщили американские СМИ.

    Как пишет газета New York Times, по словам местных жителей и судя по найденным на месте происшествия обломкам, выпущенная ВСУ 26 сентября, примерно в 18.00 ракета «сбилась с курса» и ранила трех мирных жителей. По данным газеты, ракета попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди, передает РИА «Новости».

    Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета, которая попала в жилой дом, «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.

    Ранее у Донецка нашли двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, гарантийный срок которой истек 25 лет назад.

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    Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям
    Путин: Потолок цен на нефть из России может привести к тяжелым последствиям для мирового рынка
    		    24 ноября 2022, 18:29
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Попытки Запада ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов», – сообщается на сайте Кремля.

    Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.

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    В Европе резолюцию ЕП сочли шагом к войне с Россией
    Евродепутат Мариани: Резолюция ЕП о признании России «спонсором терроризма» подталкивает Европу к войне с Россией
    		    24 ноября 2022, 06:59
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Принятием резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма» Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

    Мариани заявил, что ЕС исчерпал все средства в этом конфликте. Он отметил, что после восьми месяцев войны Европарламент обсуждает уже девятый пакет санкций против России. Как отметил Мариани, теперь некоторые члены Европарламента решили навесить на Россию «позорную санкцию», которую не решались применять ни к «Талибану»* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Мариани задался вопросом, что останется после того, как все санкции против Москвы будут исчерпаны. Он предположил, что останется только война. Мариани выразил мнение, именно к этому подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Зеленского выше интересов французского народа, передает РИА «Новости».

    Мариани подчеркнул, что в интересах Франции – положить конец войне на Украине, а в интересах России и Украины – как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт. Как подчеркнул парламентарий, он считает противоестественным, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того чтобы искать мира.

    Накануне Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. В ответ Москва обвинила Европарламент в стремлении усилить конфронтацию России и ЕС.

    Коментарии (30)
    МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова
    В базу розыска МВД внесли журналиста Андрея Караулова
    		    24 ноября 2022, 11:45
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    МВД России объявило в розыск журналиста Андрея Караулова по статье Уголовного кодекса, следует из ведомственной базы розыска.

    Как сообщается в базе розыска МВД, разыскивается по статье УК РФ, передает РИА «Новости».

    Ранее у журналиста Андрея Караулова в доме в Московской области прошли обыски.

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    Минкультуры отказало в прокате сериалу «Монастырь» с Янковским и Ивлеевой
    		   24 ноября 2022, 19:05
    Фото: Кинопоиск
    Текст: Ольга Иванова

    Сериалу «Монастырь», в котором снялись Филипп Янковский и Анастасия Ивлеева, Минкультуры России отказало в прокатном удостоверении.

    В сообщении ведомства утверждается, что решение об отказе ООО «Кинокомпания Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь» основывается на подпункте «ж» пункта 18 Правил выдачи прокатного удостоверения. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих, передает РИА «Новости».

    Материалы по сериалу были переданы на оценку в РПЦ. Там отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, что дает ложное представление о русском православии.

    В основе сюжета лежит история москвички Марии, которая ведет «тусовочный» образ жизни. Она ввязывается в неприятную ситуацию с влиятельными людьми – ее счета заблокированы, а еще ей грозит тюрьма. Девушка решает спрятаться в монастыре.

    Ранее сообщалось, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает фильм Пола Верховена «Искушение» надругательством над христианством и монашеством и поддерживает запрет его проката в России.

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    Польша и страны Прибалтики отказались поддержать потолок цен на российскую нефть
    Bloomberg: Польша и страны Прибалтики не приняли предложенный потолок цен на российскую нефть

    24 ноября 2022, 11:21

    Текст: Александра Юдина

    Польша, Литва, Латвия и Эстония отказались поддержать потолок цен на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Агентство уточняет, что исполнительный орган Евросоюза предложил предельный уровень цен на российскую нефть в 65 долларов за баррель, однако страны Прибалтики и Польша сочли такой потолок чересчур «щедрым» по отношению к России, передает RT со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее стало известно, что мировые цены на нефть начали незначительно снижаться после выхода данных о запасах сырья в США и увеличении числа действующих буровых установок.

    Накануне стало известно, что переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. В среду стало известно, что ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть. Он выразил уверенность, что если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться».

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    В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных
    В ДНР сообщили о создании батальона из украинских военнопленных

    24 ноября 2022, 10:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Батальон из числа украинских военнопленных сформирован в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил представитель силовых структур региона.

    По словам источника, батальон из украинских военнопленных создан и готов к отправке на передовую, передает ТАСС.

    Ранее представитель силовых структур ДНР рассказал, что украинские военные в плену начали закрашивать националистические татуировки.

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    Минобороны: Разрушения в Киеве стали следствием падения ракет средств ПВО ВСУ
    		    24 ноября 2022, 14:04
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Елизавета Шишкова

    Разрушения в Киеве 23 ноября стали следствием падения в черте города ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны, размещенных в жилых кварталах, заявили в Минобороны России.

    В ведомстве подтвердили, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    При этом в результате атаки была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов и вооружения ВСУ в районы боевых действий.

    Между тем разрушения в Киеве, о которых говорили украинские власти, стали следствием падения ракет систем ПВО.

    В среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Без света остались крупные города, а также были обесточены многие ТЭС, ГЭС и все АЭС.

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    Депутат: Латвия наградила Хаматову званием актрисы года за предательство Родины
    Елена Драпеко прокомментировала присвоение Хаматовой звания актрисы года Латвии
    		    24 ноября 2022, 17:14
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Актриса Чулпан Хаматова получила в Латвии награду как актриса года за предательство Родины, считает депутат Госдумы Елена Драпеко.

    По ее словам, Хаматова публично высмеяла звание народной артистки России, а сейчас получает награду страны, которую с трудом можно разглядеть на карте, передает Star Hit со ссылкой на Абзац-медиа.

    Драпеко заявила, что в награждении артистки видна политическая целесообразность. «Возможно, надо было отметить ее гигантский «подвиг» – предательство Родины. Вот и отметили», – сказала депутат.

    Напомним, Хаматова, уехавшая из России в Латвию, стала лауреатом премии латвийских театральных работников «Ночь лицедеев» в номинации «Актриса года».

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    Блогера Некоглая выдворили из России
    Гражданин Молдавии тиктокер Некоглай (Николай Лебедев) выдворен из России
    		    24 ноября 2022, 10:22
    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    Снявший пародию на российского военного тиктокер Некоглай (Николай Лебедев), который является гражданином Молдавии, выдворен из России за миграционные нарушения.

    «Ночью Лебедев вылетел из Москвы», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он добавил, что исполнение решения суда проконтролировали приставы.

    До депортации тиктокер находился в Центре временного содержания иностранных граждан в Подмосковье.

    Напомним, блогер Некоглай ранее снял пародию на видео с отбивающимся в окопе от летящих с коптера гранат ВСУ российского солдата, но пользователи Сети такой «юмор» не оценили. На видео обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, она потребовала проверить тиктокера на предмет дискредитации армии России.

    Некоглая задержали в Москве, неделю назад Пресненский суд Москвы принял решение принудительно выдворить его из России, так как блогер является гражданином Молдавии и нарушил миграционное законодательство.

    Российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что с начала специальной военной операции России на Украине россияне переключились на блоги военных корреспондентов.

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