Лукашенко назвал теоретический развал ОДКБ трагедией для других членов организации

Теоретически развал ОДКБ станет большей трагедией не для Минска и Москвы, а для других членов организации, заявил во время встречи с коллегами по ОДКБ в Ереване в узком формате президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, задачи в рамках ОДКБ в виде сплоченности и солидарности меньше нужны для Белоруссии и России, больше это необходимо другим членам объединения, сообщает РИА «Новости».

«Не надо сегодня рассуждать: вот там кто-то победит – не победит на Украине, то ОДКБ развалится. Если ОДКБ развалится, это будет прежде всего для Кыргызстана, Таджикистана, да и Казахстана, большей трагедией, нежели для Беларуси и России. Давайте в это трудное время не будем рушить то, что мы создавали», – призвал Лукашенко.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.