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СМИ: Киев потеряет поддержку Запада при попытке договориться с Москвой
Журналист Девлин: Украина может потерять поддержку Запада при попытке самостоятельно договориться с Россией
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Украина может потерять поддержку западных стран, если начнет искать дипломатическое решение конфликта по собственному усмотрению, выразил мнение репортер журнала The American Conservative Брэдли Девлин.
В своей статье Девлин выразил мнение, что нет ничего, что президент Владимир Зеленский и Украина могут сказать или сделать, чтобы заставить Запад пересмотреть свою поддержку, за исключением намерения искать дипломатическое решение конфликта по собственному усмотрению. К такому выводу репортер пришел после падения украинской ракеты в Польше. Журналист отметил, что вся ситуация с попыткой Запада прикрыть Украину стала мощным сигналом для Киева, передает ТАСС.
Как отметил Девлин в публтикации, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг из кожи вон лез, чтобы оправдать Киев в свете падения украинской ракеты в Польше. Кроме того, считает репортер, страны альянса, в том числе Польша, не продемонстрировали никаких признаков пересмотра своей, казалось бы, неограниченной поддержки Украины после случившегося. Девлин заключил, что Зеленский после такого может продолжать просить у Запада вооружения и деньги.
Между тем посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью Би-би-си заявил, что Россия не ведет неформальные переговоры с Украиной о прекращении боевых действий из-за упрямой позиции Киева и существования у властей Украины иллюзии о возможности победы над Россией. Дипломат подчеркнул, что это чистая иллюзия и это невозможно. Он также отметил, что Киев не может отказаться от поставок оружия и финансирования со стороны Запада.
При этом Келин выразил уверенность, что в итоге любой конфликт и любая война заканчиваются за столом переговоров. Глава российского диппредставительства в Лондоне отметил, что в апреле Москва и Киев были близки к заключению мирного соглашения, но украинская сторона после получения вооружений со стороны США «решила по-другому».
Келин также призвал западные страны прекратить снабжать киевские власти вооружениями, поскольку Украина уже потеряла достаточно много территории, экономический и сельскохозяйственный потенциал, а теперь лишается еще и человеческого потенциала, о чем Запад не думает. Он предупредил, что на месте Украины может образоваться черная дыра – без экономики, собственных денег и людей.
Ранее посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине.
Стало известно о гибели расстрелявшего российских пленных украинского боевика
Расстрелявший российских безоружных пленных военнослужащих в Макеевке украинский националист, предположительно, уничтожен, об этом сообщили украинские Telegram-каналы.
Уничтоженным боевиком оказался старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, передает ФАН со ссылкой на украинские медиа.
Однако официального подтверждения этим данным нет.
В интернете разместили несколько видеозаписей с убийством безоружных российских пленных. Минобороны России заявило, что украинские военные расстреляли более 10 военнопленных выстрелами в голову.
Экс-военнослужащий ВСУ заявлял, что их убили бойцы 80-й бригады ВСУ, которая якобы плотно работает с Североатлантическим альянсом и находится «под опекой» американских морпехов.
Британский наемник рассказал об отношении к раненым в ВСУ
Британский наемник Шариф: У ВСУ нет обезболивающих
У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф.
Выходец из Бристоля месяц назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. По словам британца в интервью Bild, его подразделение попало в засаду, передает РИА «Новости».
По словам Шарифа, у ВСУ нет обезболивающих, вертолета или спецотряда для эвакуации раненых, которые полностью предоставлены сами себе. Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам.
Ранее в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск.
На Украине возбудили уголовное дело против расстрелянных российских солдат
Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских военных в нарушении законов войны
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Расстрелянных в Макеевке российских военных прокуратура Украины обвинила в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.
В сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» против военнослужащих ВС России, их также обвиняют в вероломстве, передает ТАСС. Прокуратура Украины считает, что российские военные притворились, что сдаются в плен, и открыли огонь по ВСУ, что, по мнению ведомства, запрещается международным гуманитарным правом.
Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Посла Венгрии решили вызвать в МИД Украины из-за шарфа Орбана
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за шарфа премьер-министра Орбана с изображением «Великой Венгрии»
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Появление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии» в границах до 1920 года неприемлемо, венгерский посол будет вызван для объяснений, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Николенко написал на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская), что послу Венгрии укажут на неприемлемость пропагандирования идей ревизионизма и неприемлемость поступка Орбана, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.
Ранее МИД Румынии выразил свое неодобрение послу Венгрии из-за шарфа президента Виктора Орбана с картой «Великой Венгрии», где в составе видна территория современной Румынии.
Напомним, президент Владимир Путин указал, что часть территорий, которые вошли в Западную Украину, были насильственно отторгнуты от Венгрии, Румынии и Польши.
Эксперт объяснил оседание на Украине российского газа для Молдавии
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Либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за топливо, которое она получает через Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома о том, что на Украине оседает российский газ, предназначавшийся Молдавии.
«Это довольно запутанный клубок противоречий. У Газпрома есть давний конфликт с Молдавией. И наша компания уже сократила объемы поставок в республику, ссылаясь на то, что не в состоянии выполнить в полной мере все заявки со стороны молдавских потребителей», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что у Газпрома не хватает мощностей для доставки газа конечным покупателям, из-за чего европейские компании недополучают часть российского газа. Причиной тому проблемы с «Северными потоками». Сначала – с турбинами, а затем – с диверсиями. Газопровод «Ямал – Европа» тоже не используется, поскольку Польша национализировала долю Газпрома в нем», – напомнил собеседник.
«И Газпром, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, не может в полной мере обеспечивать Европу. Это же было сказано и конкретно «Молдовагазу». Примечательно, что к транзиту в сторону Австрии вопросов нет. Вероятно, претензии есть именно к участку, ведущему в Молдавию», – отметил эксперт.
«К слову, физически газ на этом участке провода никогда не прокачивался. Украина отбирала из транзитных объемов столько топлива, сколько было необходимо потребителям в регионах, через которые идет труба. Затем аналогичные объемы добывались на западе страны и закачивались обратно в трубу. То есть на деле в Молдавию доставлялся тот же объем топлива, но оно уже было смешанным», – объясняет Юшков.
«Вероятнее всего, сейчас на Украине есть серьезные проблемы с добычей ресурсов, и наши удары по энергетической инфраструктуре приводят к снижению добычи топлива. Надо бы, конечно, дождаться официального заявления Киева по этому поводу. Но, скорее всего, они как обычно во всех проблемах обвинят Москву», – предполагает собеседник.
«Если рассматривать эту ситуацию как попытку надавить на Кишинев, то не совсем понятно, зачем тогда приплетать к этой истории украинский транзит. Ведь мы можем просто отказаться от поставок топлива в Молдавию, поскольку она даже по предыдущему контракту не расплатилась, а он закончился в сентябре прошлого года», – рассуждает эксперт.
«Новый договор был заключен, но по старому так никто и не платит. Молдавия, судя по всему, надеется, что аудит, о котором они так просят, позволит им либо заплатить меньше, либо вовсе не погашать долг в 700 млн долларов. И чисто теоретически мы могли бы просто не поставлять топливо, пока республика не оплатит все счета», – говорит он.
«Но тогда возникает проблема со снабжением Приднестровья, поскольку с точки зрения транзита – это одно и то же направление. Это же касается снабжения газом Молдавской ГРЭС в Днестровске, которая обеспечивает электроэнергией и саму Молдавию, и Приднестровье. Вероятно, по этой причине мы до сих пор не видим каких-то резких шагов со стороны Москвы», – заключил Юшков.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен был поставляться в Молдавию по контракту с «Молдовагазом».
В Telegram-канале Газпрома указали, что объем газа, подаваемый на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией. При этом «Молдовагаз» 21 ноября оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн кубометров.
В сообщении говорится, что суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10.00 Газпром начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», – указали в Газпроме.
По состоянию на 22 ноября Газпром осуществляет подачу российского газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме 42,9 млн кубометров в сутки. Напомним, ранее сообщалось, что долг «Молдовагаза» за поставленный Газпромом газ составил 590,8 млн долларов.
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Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях
Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах российских сил на Павловском и Угледарском направлениях
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
По его словам, на направлении Угледара и Павловки заметны движение и определенные успехи, передает ТАСС.
По его словам, на марьинском направлении работает авиация и тяжелая артиллерия, и подразделения также добиваются успеха, даже с учетом того, что идут городские бои, передает РИА «Новости».
Пушилин констатировал, что ситуация на краснолиманском направлении остается сложной, поскольку противник ежедневно пытается силами разного количества с применением тяжелой техники находить какие-то бреши, но на данный безуспешно.
Он уточнил, что на авдеевском направлении отражены атаки ВСУ. Продолжается работа в направлении Артемовска и Соледара.
Ранее Пушилин отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.
Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников
Три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атаки удалось отразить, ранее сбитые беспилотники планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он напомнил об атаке киевского режима, совершенной семь лет назад 22 ноября. Тогда Киев подорвал ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. По мнению губернатора, сегодняшняя атака была проведена Киевом в память о тех событиях.
«Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», – написал Развожаев в Telegram-канале. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
Ранее он сообщал, что в Севастополе работают средства ПВО, которые сбили два украинских беспилотника.
Орбан ответил на обвинения Украины по поводу его шарфа с «Великой Венгрией»
Футбол должен оставаться вне политических споров, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о высказывании украинской стороны в его адрес, заметившей на нем шарф с «Великой Венгрией».
«Футбол – это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет», – цитирует Орбана РИА «Новости».
По его словам, венгерская сборная по футболу – это команда каждого венгра, вне зависимости от того, где он живет.
Напомним, Орбан в ходе футбольного матча сборной Венгрии против сборной Греции вышел в шарфе с изображением страны в границах до 1920 года. Румынский МИД выказал неодобрение из-за шарфа Орбана, где в составе видна территория современной Румынии.
В МИД Украины также заявили о неприемлемости такого изображения.
Госдеп: США ищут способы защиты Украины от беспилотников с помощью санкций
США ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в том числе иранского производства, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, США вводит санкции против людей и организаций в Иране, производящих дроны, чтобы помочь Украине защититься от беспилотников, передает РИА «Новости».
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) заявил, что США из-за неэффективности санкций начали использовать «информационный терроризм».
Напомним, американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
Российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях
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Подразделения Российской армии на Донецком направлении продолжали наступательные действия, отражая при этом контратаки противника. За последние сутки на этом направлении были ликвидированы более 120 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими подразделениями на Южно-Донецком направлении нанесено поражение механизированной роте противника возле пункта Водяное. Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, два бронеавтомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате упреждающего огня артиллерии на Купянском направлении нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, которая выдвигалась для атаки у населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Противник потерял более 50 военнослужащих, танк и три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ с иностранными наемниками атаковать из района населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском направлении. Потери противника составили до 40 военнослужащих и наемников. Уничтожены три бронеавтомобиля и три пикапа, отчитались в Минобороны.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Кисловка, Чугуев, Берестовое, Крахмальное, Кругляковка Харьковской области, Доброволье, Победа, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Токаревка, Садовое, Дудчаны Херсонской области, 63 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Украина опровергла отбор поставляемого в Молдавию российского газа
Компания «Оператор ГТС Украины» отрицает, что часть газа, который отправляет Россия в Молдавию через Украину, остается в стране.
Отмечается, что весь объем газа, который был принят на точке входа из России «Суджа» для транспортировки в Молдавию, был передан в точку выхода с Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме.
«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение ОГТСУ.
Отмечается, что с сентября Молдавия ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной.
Ранее Газпром заявил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, который должны были поставить в Молдавию, и с 28 ноября начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.
Рогов заявил о готовности Запорожской области отразить наступление ВСУ
Рогов: В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск
В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, Российская армия готова отразить наступление, группировка постоянно усиливается, возведена линия обороны, возможности и боевой дух дать отпор ВСУ также есть, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области.
СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре
«Страна.ua»: СБУ пришла с обыском в Киево-Печерскую лавру
Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, сообщили украинские СМИ. По их сведениям, проводятся «работы по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб».
Как сообщает издание «Страна.ua», СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре.
По информации издания, СБУ, нацполиция и нацгвардия в лавре проводят контрразведывательные мероприятия в рамках «работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб».
СБУ заявляет: целью мероприятий является проверка данных о якобы использовании помещений УПЦ для укрывательств диверсионно-разведывательных групп в целях хранения оружия, а также «недопущение использования как ячейки «русского мира».
Правоохранители ищут запрещенные к обращению предметы и проверяют лиц на территории лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся «за Россию», и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь». СБУ возбудила уголовное дело по факту песнопений.
Напомним, в лавре сообщили, что священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отец Захарий отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о «прославлении России», хотя он ее не слышал.
Госдума призвала Запад осудить расстрел российских военнопленных боевиками ВСУ
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Госдума на пленарном заседании приняла заявление в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных, в котором депутаты призвали парламенты государств мира осудить преступления киевского режима.
Документ был внесен на рассмотрение палаты думскими комитетами по обороне и по международным делам в понедельник. В нем говорится, что депутаты «с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима – расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену», передает ТАСС.
«Депутаты призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности исполнителей бесчеловечного убийства и их покровителей», – указано в заявлении.
Как подчеркивают парламентарии, умышленное убийство военнопленных «является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года».
Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
В Чехии назвали уязвимости ВСУ
iDNES: ВСУ потеряли инициативу из-за дефицита боеприпасов
Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на поле боя из-за истощения запасов вооружений, заявил в интервью iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш.
По его словам, ВСУ потеряли инициативу на поле боя из-за дефицита боеприпасов для ракетных войск и артиллерии, а также из-за усталости войск, передает РИА «Новости». По словам Петраша, Киев потратил слишком много оружия и материальных средств за последние месяцы и ждет помощи из-за рубежа.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, ВСУ утратят боеспособность.