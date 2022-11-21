Путин: Россия добилась полного самообеспечения по мясу

Президент Путин: Россия добилась уровня самообеспечения по мясу в 100,8%

Уровень самообеспечения России мясной продукцией в 2022 году уже превысил 100%, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии по вопросам развития отечественной селекции и генетики.

Глава государства отметил, что в России уровень самообеспечения по мясу, по мясной продукции в соответствии с доктриной продовольственной безопасности должен быть не менее 85%.

«А в этом году мы уже добились 100,8%, и это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что российская сторона будет продолжать оказывать помощь странам, которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной западной политики.