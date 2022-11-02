Северная Корея запустила шесть ракет класса «земля – воздух»

В Госдуме предрекли резкий рост турпотока в Россию после реализации поручений Путина

Это асимметричный ответ на попытки изобразить нас агрессивными изгоями и изоляционистами. Лучший способ нейтрализации западной пропаганды – сделать так, чтобы в Россию приезжали миллионы туристов, которые потом будут «заражать» симпатией к нашей стране десятки миллионов соотечественников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя серию поручений Путина по развитию туризма.

Теперь появится постоянная машина, которая сможет противостоять влиянию англосаксонских СМИ, считает депутат, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев («Единая Россия»). Он напомнил, что последние 15 лет неоднократно и сам предлагал ввести безвизовые поездки в Россию.

«Однако всякий раз эта инициатива наталкивалась на опасения людей в погонах, что страна «наводнится шпионами и террористами». Но эта проблема, – уверен депутат, – решается делением списка стран на дружественные и нет, а также с помощью тщательного контроля на границе». Депутат считает, что в качестве эксперимента можно ввести для всех гостей безвизовый режим на три дня, и если практика окажется удачной, то расширять этот срок. Не исключен и турецко-египетский вариант получения визы прямо в аэропорту.

«В первую очередь теперь туристы будут приезжать из Японии и Китая, Индии, Латинской Америки, а также из Средней Азии, жители которой знают русский язык, а многие даже имеют в России родственников. Для китайцев и японцев привлекателен наш Дальний Восток, им нравится озеро Байкал, тайга. Если мы обеспечим большие туристические кластеры на Байкале и возле вулканов Камчатки, то поток туристов из КНР вырастет. Еще китайцы любят Казань и Ульяновск, то есть ленинские места», – пояснил депутат.

«За счет притока иностранных туристов мы сможем оживить отечественную авиаотрасль, шаг за шагом повысить привлекательность России в мире. Когда наша страна была закрытой, про нее ходили только мифы. В этом смысле огромным прорывом стали Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. Множество иностранных гостей оставили потом в соцсетях впечатления и мемы*, в которых признавались в симпатии к России. Особенно были поражены «латиносы», которым до того не довелось побывать у нас – они увидели богатую, цивилизованную и чистую страну», – напомнил Матвейчев.

По его мнению, едва ли не каждый иностранец, побывавший у нас, потом превращается в «бесплатного агента, который по всему миру будет рассказывать, что Россия – это супер». Уже сейчас в стране есть курорты мирового уровня, скажем, Красная Поляна на голову выше швейцарского Давоса, говорит эксперт.

«Можно использовать опыт Турции и Египта, где строятся гостиницы на тысячи номеров, что позволяет потом снижать цены, поэтому в этих странах всегда навалом туристов. В Сочи и Крыму у нас много мелких частников, которые выставляют неконкурентоспособные цены. Зато у нас поднялся уровень Золотого кольца – рестораны, всевозможные кухни и так далее. Но и там мешает, что многие земли находятся в частном владении. Нужно развивать пустые территории, застраивать их туристическими объектами в промышленных масштабах и за счет этого затягивать потом людской поток», – призывает Матвейчев.

«Мы должны настраиваться на то, что к нам в будущем поедут не только в гости, но и насовсем – жить, иммигрировать. Не надо бояться этого. Нашей огромной территории нужно население, чтобы оно служило развитию и прогрессу. Миссия России, как было заявлено президентом Путиным, – встать во главе антиколониального движения. Это своего рода миссия Ноева ковчега для всего человечества», – подытожил депутат.

Вечером во вторник президент Владимир Путин выпустил серию поручений правительству, нацеленных на отмену многочисленных барьеров, мешающих международной торговле и развитию туристической отрасли России. В частности, Путин поручил «подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима» для поездок в РФ иностранцев в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

Также Путин поручил увеличить авиаперевозки с государствами, не включенными в перечень недружественных, а для граждан таких государств поручил возобновить практику выдачи единой электронной визы. Решено распространить на остальные регионы практику Петербурга по безвизовому въезду в составе организованных групп пассажиров круизных судов – «в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям РФ».

Напомним, в июле Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша решили вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими туристическими визами. Ожидалось, что Россия ответит зеркально, но глава государства выступил против этого.