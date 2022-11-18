Ходорковский решил снять фильм-фейк о краже Россией детей на Украине

Бизнесмен Михаил Ходорковский, признанный иноагентом, вместе с украинскими властями и спецслужбами Запада занимается созданием фильма-фейка о «похищении» Россией детей на Украине.

«При поддержке спецслужб Великобритании идет подготовка документального фильма «Дети войны» для обвинения ВС РФ в массовых похищениях украинских детей и их вывозе в Россию после начала СВО», – цитирует сообщение Telegram-канала «Комитет защиты от предателей» Ura.ru.

На съемки фильма фонд Ходорковского «Будущее России», который «сотрудничает с Западом для противодействия РФ», выделил 800 тыс. фунтов стерлингов.

В самом фильме, по информации, опубликованной в Telegram-канале, упор будет сделан на том, что «РФ якобы нелегально переместила более 8 тыс. украинских детей, помещая их в фильтрационные лагеря». В действительности же, отмечают в «Комитете защиты от предателей», Россия организует гуманитарные коридоры и постоянно информирует Украину о возможности родителей воссоединиться со своими детьми, вывезенными из наиболее опасных районов спецоперации.

«На сегодня более 30 детей переданы в семьи по запросам украинской стороны», – подчеркивается в посте.

В «Комитете защиты от предателей» убеждены, что «Дети войны» – «одна из акций масштабной информационной кампании киевского режима и Запада по демонизации России». Российская сторона выступает за гуманный подход и сохранение жизней мирных граждан, уверили авторы публикации.

Распространением информации о насильственном удержании в России украинских детей возмущена и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявляла, что каждый ребенок, у которого есть законные представители или опекуны, будет возвращен, а каждый ребенок без родителей получит помощь.