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Эрдоган заявил, что Россия и США договорились не использовать ядерное оружие
Турецкий лидер Эрдоган: Россия и США в Анкаре переговорили о недопустимости использования ядерного оружия
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Россия и Соединенные Штаты во время встречи в Анкаре выразили общую точку зрения о необходимости отказаться от применения ядерного оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, разведданные показывают, что обе стороны схожи в намерении продолжать придерживаться отказа от внедрения ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. При этом он отказался раскрывать предмет разговора.
Журнал Newsweek сообщил, что цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
В США раскрыли суть переговоров глав СВР и ЦРУ
Newsweek: Переговоры глав СВР Нарышкина и ЦРУ Бернса касались ядерных рисков, а не урегулирования конфликта на Украине
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Цель встречи глав Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса заключается в передаче сигнала о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось, сообщил журнал Newsweek.
Как сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, глава ЦРУ якобы не проводит никаких переговоров и не обсуждает урегулирование конфликта на Украине, а передает Москве сигнал о последствиях якобы возможного применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Кроме того, по словам представителя СНБ Белого дома, он также поднимет вопрос о задержанных гражданах США, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. При этом он отказался раскрывать предмет разговора. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
Байден на G20 назвал «пушками» бицепсы российского журналиста
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Американский президент Джо Байден восхитился бицепсами российского телеоператора Юрия Шолмова, снимавшего мировых лидеров на саммите G20.
Американский лидер обратил внимание на мышечную массу оператора Первого канала Юрия Шолмова, он потрогал его за бицепс, момент сняли на видео, которое разошлось в Сети, передает РИА «Новости».
«Они больше, чем мои голени, взгляните», – сказал Байден. После этого он решил пощупать мускулатуру Шолмова. «Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне», – добавил президент США.
Главе Белого дома сообщили, что этот журналист – русский, и Байден отметил, что ему все равно. «Мне не важно, откуда он. Ну и бицепсы у него! Мы называем такие пушками», – сказал президент США.
Стоявший рядом французский коллега Байдена Эммануэль Макрон тоже одобрил мускулатуру российского журналиста.
Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. Летом 2022 года он упал с велосипеда. В октябре лидер США после выступления не смог сразу найти собственное место на сцене, вынудив помощников искать ему стул.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о спекуляциях вокруг психического здоровья американского президента.
При этом Джо Байден уже неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2024 года. Конкуренцию ему намерен составить Дональд Трамп.
Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше
Пресс-секретарь Пентагона Райдер не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении «российских» ракет в Польше
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Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что американским властям известно о сообщениях в прессе о падении ракет, однако Министерство обороны США не располагает никакой информацией, подтверждающей эти сообщения. Генерал отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации, передает ТАСС.
Тем временем Associated Press сообщило, что неназванный высокопоставленный представитель разведки Соединенных Штатов выступил с утверждением, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек.
В свою очередь дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на инцидент с якобы упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности – идет ли речь о ракетах системы ПВО Украины или российских крылатых ракетах.
Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Опубликовано видео закладки бомбы в Стамбуле перед терактом
Опубликована видеозапись, на которой запечатлена закладка самодельного взрывного устройства перед терактом на улице Истикляль в Стамбуле.
В ролике запечатлена фигура, идущая по улицам города с неким белым пакетом или сумкой в руках. Несколько камер наружного наблюдения засняли ее с разных ракурсов. Ролик показали турецкие телеканалы, передает «Sputnik Беларусь».
В одном из клипов человек уселся на лавочке на пешеходной улице, где двигалось множество людей. Неизвестный оставил предмет в белом пакете на скамейке, после чего ушел с места.
Другая камера зафиксировала, как человек в плотном головном уборе убегает с этой улицы.
Турецкое руководство сообщало, что в устройстве взрыва подозревается женщина, ее задержали, она дала признательные показания о связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
СМИ писали, что женщина якобы проходила обучение в Сирии под надзором американских военных.
В России оценили желание Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным
Евгений Минченко: Переговоров с Россией хочет не Зеленский, а Запад
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В урегулировании конфликта на Украине заинтересована администрация Джо Байдена, чтобы использовать эту тему как козырь на выборах в 2024 году. При этом идея Владимира Зеленского провести переговоры с Россией публично – вполне рациональна для него. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. В то же время политолог Павел Данилин счел желание президента Украины профанацией и жаждой пиара.
«Полагаю, что желание идти на переговоры с Россией появилось не у Зеленского, а у его западных кураторов, поэтому и причины стоит искать в их логике», – рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«В числе таких причин, очевидно, достаточно серьезные логистические и транспортные проблемы, которые создает украинский конфликт, а также крайне высокий рост цен на энергоносители. Поэтому вполне возможно, что некоторые западные страны решили попытаться урегулировать конфликт или заморозить его», – отметил собеседник.
«На мой взгляд, в решении этих проблем могут быть заинтересованы в США, поскольку сейчас один из факторов, который очень сильно бил по рейтингу Джо Байдена, – это рост цен на энергоносители и рекордная инфляция. Если к выборам президента Америки в 2024 году удастся стабилизировать рынок, то тот, кто пойдет на эти выборы от демократов, получит достаточно серьезный козырь», – уверен Минченко.
«При этом Владимир Зеленский и украинское руководство в целом настроены на то, чтобы оставаться в мировой повестке дня. Вместе с тем это не какое-то желание хайпа, а вполне рациональная логика. Пока украинский конфликт находится в сфере внимания мировых СМИ и симпатии Запада, очевидно, на стороне Украины, повышение градуса публичности им очень выгодно», – полагает эксперт.
В свою очередь политолог Павел Данилин, отвечая на вопрос о возможности участия российского президента Владимира Путина в таких переговорах, отметил, что «прежде чем начинается публичный формат переговоров первых лиц государств, необходимо, чтобы были достигнуты какие-то договоренности непублично». «А предложение Зеленского сделать процесс публичным с самого начала – это профанация и жажда пиара», – добавил он.
«Я думаю, Москва не будет вести переговоры с Украиной, пока не будет предварительных договоренностей на уровне посланников. Изначально нужно добиться четкого понимания, кто и что хочет, а только потом выходить на переговоры первых лиц, неважно публичные или не публичные», – отметил Данилин.
«По какому сценарию будет строиться переговорный процесс – это еще предстоит решить. Но это вопрос не дипломатии, а политической воли обеих сторон», – полагает эксперт.
В то же время политолог Алексей Чеснаков считает, что «публичный формат», который хочет Зеленский, «в первую очередь (а возможно, и всего лишь) означает создание удобной площадки для формирования потока нужных новостей и личного пиара украинского президента. Апелляции к необходимости информировать общество не более чем уловка».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией. По его словам, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны. При этом несколько дней назад, вопреки попыткам Госдепа, Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный отказывались от каких-либо переговоров.
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Россиян задержали в Аргентине по запросу США за книжное «пиратство»
Минюст США сообщил о задержании в Аргентине обвиняемых в управлении пиратским книжным сайтом россиян
В аргентинской Кордове по запросу США задержаны россияне Антон Напольский и Валерия Ермакова, которых обвиняют в управлении сайтом Z-Library, сообщает американский Минюст.
В суде Бруклина россиянам предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег. США считают Z-Library пиратским сайтом, сеть доменов отключена и конфискована по решению суда, передает РИА «Новости».
Минюст США сообщил, что «пара была арестована 3 ноября». По версии американских властей, Напольский и Ермакова с 2009 года управляли пиратской библиотекой, главной задачей которой было «предоставление украденной интеллектуальной собственности». Отмечается, что без решения суда россияне считаются невиновными в инкриминированных деяниях.
В посольстве России в Буэнос-Айресе сообщили, что аргентинский суд пока не получил запрос на выдачу россиян. Российская сторона выразила надежду на транспарентное и справедливое рассмотрение аргентинским судом запроса. «Исходим из того, что действующее законодательство Аргентины не допускает автоматического исполнения экстерриториальных решений и запросов третьих государств», – приводит ТАСС текст сообщения.
Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы устраивают охоту на граждан России в различных странах мира.
Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
Стало известно о докладе Киева Вашингтону о перехвате ракеты рядом с границей с Польшей
Украинская сторона заявила американской стороне и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше, сообщают американские СМИ.
Попытка перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны осуществлялась неподалеку от места ЧП в Польше, сообщил источник в американской администрации CNN, передает РИА «Новости».
По информации собеседника, именно эти данные стали основой для оценки Вашингтоном этого происшествия в Польше.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что происшествие с рухнувшей на польской территории ракетой стало следствием действий украинской системы ПВО.
Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше
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Согласно предварительной информации, вероятность того, что ракета, упавшая в Пшеводуве, была запущена из России, крайне низка, заявил глава Соединенных Штатов Джо Байден.
По его словам, эта версия в данный момент опровергается. Байден уточнил, что любые заявления преждевременны, нужно отталкиваться от итогов расследования. По мнению американского президента, маловероятно, что ракета прилетела из России из-за траектории прилета, передает РИА «Новости».
Байден заявил о намерении прояснить точные обстоятельства инцидента в Пшеводуве и предпринять необходимые шаги. Он рассказал, что лидеры НАТО и G7 во время встречи обсудили происшествие в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Франция призвала к максимальной осторожности в вопросе установления происхождения упавшей на востоке Польши ракеты.
В США описали реакцию властей Украины на идею переговоров с Россией
Politico: Заявление генерала ВС США Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом разгневало власти Украины
Заявление председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом разгневало украинских чиновников, сообщили осведомленные источники изданию Politico.
Как сообщает издание, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Госдеп, по данным издания, готовит почву для возможных мирных переговоров. В Пентагоне со своей стороны утверждают, что бои за Херсонскую область являются примером «тяжелой борьбы», которая ждет Россию и Украину, поэтому, как заявил изданию один из чиновников, лучше начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем отправить еще 100 тыс. человек в эту бездну.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США захотел организовать переговоры между Россией и Украиной. Однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил главе комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, что ВСУ не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.
Госдеп США захотел организовать переговоры России и Украины
Politico: Госдепартамент США готовит почву для возможных переговоров России и Украины
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Госдепартамент Соединенных Штатов готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной, однако в администрации США существуют разногласия относительно необходимости подобных шагов, сообщили неназванные представители американской администрации изданию Politico.
По имеющимся у издания данным, мнение о том, что с наступлением зимних холодов откроется возможность для переговоров между Украиной и Россией, разделяют многие в Пентагоне. Отмечается, что представители американского военного ведомства высокого ранга полагают, что Киеву будет непросто вытеснить российские войска с тех территорий, которые надеется занять Киев, передает ТАСС.
По словам другого источника издания, тем временем Госдепартамент подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. При этом, как отмечает издание, американская администрация подчеркивает, что Вашингтон будет вести такие консультации только совместно и в тесной координации с Киевом.
Вместе с тем еще один представитель администрации США заявил, что никаких конкретных дипломатических шагов американская сторона пока не предпринимает. По его словам, нет никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, как и их стратегий.
Одновременно с этим, по сведениям издания, Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома активнее остальных выступает против начала переговоров. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан публично заявлял о том, что не считает это правильной идеей. По словам одного из представителей администрации, все остальные в СНБ «занимают схожие позиции».
Накануне в Кремле подтвердили, что в понедельник в Анкаре по инициативе Вашингтона состоялись переговоры между представителями России и США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем идут тайные переговоры России и США.
СМИ: РФ получит гарантии безопасности поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса
Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса для продления зерновой сделки, сообщают западные СМИ.
По данным издания Financial Times, США вряд ли пойдут на переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. При этом среди других послаблений, Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, сделано это будет также в рамках зерновой сделки, передает ТАСС.
Ранее США продлили разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для российских банков, попавших под санкции, до 15 мая 2023 года.
Родион Мирошник: Зеленский вряд ли понимает, что Байден назвал его лгуном
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Владимир Зеленский активно пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией на Украине, что явно не отвечает интересам США. При этом он не осознает смысл слов, сказанных Джо Байденом в его адрес. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент США заявил, что слов Зеленского о непричастности ВСУ к инциденту в Польше недостаточно.
«Мы видим кардинально разные стратегии американцев и Зеленского. Украина давно вынашивает планы официального втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией. Им это необходимо, чтобы чувствовать себя под защитой и быть уверенными в том, что их не бросят», – сказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
«Вместе с тем Вашингтон осознает все последствия такого шага, поэтому Белый дом не собирается соглашаться с украинской позицией. Их вполне устраивает сценарий, при котором они ведут войну чужими руками», – продолжил собеседник.
«При этом сам Зеленский вряд ли понимает, что его назвали лгуном. Поэтому он и дальше будет отыгрывать подобный сценарий, как один из персонажей в фильме «День сурка», – заключил Мирошник.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.
Кроме того, издание Financial Times пишет, что в НАТО назвали смешной позицию президента Украины по ракетному удару в Польше. «Украинцы разрушают доверие Запада к ним. Ведь Украину никто не обвиняет, но они продолжают врать. Это даже более разрушительно, чем сама ракета», – отмечает газета.
Напомним, Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Инцидент произошел во вторник вечером. Польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагают подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.
В свою очередь премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявили, что вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».
Однако президент Польши Анджей Дуда признал, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему работа украинских ПВО часто приводит к катастрофам, а также разбиралась, в связи с чем США не стали обвинять Россию в инциденте.
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Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
Экс-президент США Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
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Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.
В ходе выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго Трамп заявил, что ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров) вглубь польской территории. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километрах от границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
В Турции заявили о подготовке устроившей теракт в Стамбуле американскими военными
Турецкие СМИ узнали о подготовке устроившей теракт в Стамбуле американскими военными
Обвиняемая в теракте в Стамбуле Ахлам Альбашир якобы проходила обучение в разведшколе Рабочей партии Курдистана (РПК), в городе Кобани в Сирии, там ей преподавали военные США, сообщают турецкие СМИ.
В доме, где проживала Альбашир, во время обысков нашли паспорт, крупную сумму денег, цифровые устройства и инструкции по проведению подрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.
Также были задержаны 48 других подозреваемых, следствие полагает, что они могут быть связаны с подозреваемой.
В ходе допроса Альбашир заявила, что связана с сирийским филиалом РПК, она сообщила, что обучалась в разведывательной школе РПК в Кобани, там преподавали американские солдаты. Ее якобы готовили как офицера специальной разведки, уточнило издание.
Инструкции по теракту она якобы получила от некоего Ферхата Абди Шахина, который назывался кодовым именем Мазлум Кобани. Подозреваемая незаконно въехала в Турцию несколько месяцев назад, она перемещалась по Стамбулу с мужчиной, членом организации, это нужно было для прикрытия.
Альбашир обещали отправить в Грецию. Другие подозреваемые в организации теракта заявили, что женщину намеревались убить в Стамбуле.
Между тем министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что место для проведения теракта выбрали намеренно, целью акции была сама Турция. Организаторы, по его словам, намеревались разрушить мир, безопасность, спокойствие и стабильность страны.
«Место, где произошел взрыв, было выбрано специально. Возможно, этим терактом в одном из важных мест Турции планировалось послать сигнал всему миру», – цитирует главу ведомства газета Aydinlik.
Издание Yeni Akit сообщило, что, согласно данным записей камер и показаниям задержанных, Альбашир приехала за три дня до теракта и проводила разведку на улице.
Турецкие власти заявляли, что подозреваемая после совершения теракта созналась в связях с РПК. Во время взрыва в Стамбуле погибли шестеро, пострадал 81 человек.