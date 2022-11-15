Цены на съемное жилье в России упали до 18%

«Известия» сообщили о падении цен на арендное жилье в России

В крупных российских городах, в том числе Москве, Петербурге, Красноярске и Казани средние ставки аренды квартир упали ниже пиков прошлой осени, сообщил эксперт по аренде жилой недвижимости компании «Этажи» Андрей Сердюк.

По его мнению, причиной снижения стали невысокий спрос и растущий объем предложения, пишут «Известия». Сердюк также отметил, что квартиры выставили в числе прочих покинувшие страну граждане и передумавшие продавать жилье во время кризиса.

Как заявила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова, рынок аренды пополнился предложениями от непрофессиональных арендодателей, и они могут демпинговать, чтобы сдать квартиру побыстрее.

По данным «Этажей», по сравнению с прошлым ноябрем средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 18,2%, двухкомнатных – на 8,5%, в Петербурге – на 11,9% и 6,3% соответственно. Снять однушку в Казани стало дешевле на 5,3%, в Красноярске – на 2,9%. Стоимость аренды в Новосибирске двухкомнатных квартир снизилась на 3,1%, схожая ситуация в Самаре (-2,8%), Екатеринбурге (-2,2%) и Перми (-0,9%), рассказал Андрей Сердюк.

Как сообщила замдиректора управления аренды «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова, в октябре спрос на квартиры в Москве снизился на 20%, при том, что объем предложения вырос на 15% по сравнению с показателями конца лета. В такой ситуации арендодатели идут на разные уступки – в частности, разрешают снимать квартиру с детьми или животными, становятся менее требовательными к национальности жильцов.

Как рассказал руководитель направления «Аренда» компании Apple Real Estate Владимир Родионов, на рынке премиального и бизнес-классов в столице средние цены за счет дисконтов снизились гораздо заметнее: за год почти нра треть и за последний месяц – на 15%.

Ранее министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир, считая, что подобная мера позволит развить рынок съемного жилья.