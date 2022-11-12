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Студенты колледжей сшили для военных более 20 тыс. изделий в рамках акции «Мы рядом»
Более 21 тыс. изделий студенты колледжей сшили для военных в рамках акции «Мы рядом»
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Студенты колледжей, которые приняли участие в акции «Мы рядом», начали штть теплые вещи для военных, всего с середины октября было сшито более 21 тыс. изделий.
Речь идет о нижнем белье, носках, косынках, хирургических простынях, и ассортимент вещей расширяется. В частности, добавились стельки для обуви, маскхалаты, подголовники. К ним крепятся шевроны, для которых дети создали символы любви и благодарности, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Идея акции появилась после публикации о жительнице Набережных Челнов Оксане Кочуровой, которая шила одежду для мобилизованных. Молодежь решила к иней присоединиться.
Первыми к работе подключились Красноярский техникум соцтехнологий, Новошахтинский технологический техникум и Кумертауский горный колледж. Всего присоединились 183 колледжа, среди которых представители новых территорий России.
Готовые изделия отправляются на фронт российским бойцам.
Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
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Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
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Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
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Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
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Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.
Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.
На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.
Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ
Власти Херсонской области объявили город Геническ временной административной столицей региона
Административной столицей Херсонской области временно является город Геническ, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.
Пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области сообщил, что временной административной столицей региона является Геническ, где сосредоточены все основные органы власти, передает РИА «Новости».
Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом. Административная столица Херсонской области – город Херсон – находится на правом берегу Днепра.
В четверг Минобороны сообщило о маневре российских войск на Николаево-Криворожском направлении на подготовленные позиции на левом берегу Днепра.
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Киев назвал необходимую на восстановление инфраструктуры Украины сумму
Премьер Украины Шмыгаль заявил о необходимости 203 млн долларов на ремонт энергоинфраструктуры
Для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Киеву необходимо около 203 млн долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как заявил Шмыгаль на заседании правительства Украины, на восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ Киеву требуется более 2,5 млрд гривен (около 68 млн долларов), на приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 млрд гривен (около 135 млн долларов). Он также сообщил, что плановые отключения электроэнергии на Украине, в октябре затронувшие более 9 млн граждан, будут продолжаться, передает РИА «Новости»..
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины.
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Российские артиллеристы уничтожили на Украине батарею американских систем М777
Во время боев в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области выведена из строя американская батарея артиллерийских систем М777.
Также истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна сбила вертолет Ми-8 ВСУ, сообщает Telegram-канал министерства обороны России.
За сутки было сбито шесть беспилотников в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка в ДНР и Чистополье в Запорожской области.
Удалось перехватить три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Новой Каховки, Новой Маячки и Волновахи ДНР.
Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут обстрел центральных районов Новой Каховки.
Медведев: Россия в одиночку сражается с западным миром
Медведев заявил, что Россия формирует новый миропорядок и в одиночку сражается с НАТО
Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, формируя будущий миропорядок, враг будет уничтожен, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил в своем Telegram-канале о важных для страны и россиян результатах года.
Так, он отметил, что именно Россия защищает своих граждан, возвращает исконные российские земли, и будет это продолжать. Также он заявил, что «именно Россия сегодня формирует будущий равноправный миропорядок, который будет выстроен» не Западом, и не «темным Киевом».
По словам Медведева, России приходится в одиночку сражаться с НАТО и западным миром, но любые параллели с прошлым неверны или условны, напомнив, что россияне в одиночку готовы уничтожать мощного врага.
Он также напомнил, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни военнослужащих и мирного населения, в чем состоит огромная нравственная разница с врагом, который не считает солдатские и гражданские жизни.
При этом Медведев подчеркнул, что Россия пока не использовала весь свой арсенал средств поражения, не наносила удары по всем вражеским целям, только из присущей нам человеческой доброты.
Медведев призвал трудиться, быть едиными и не забывать о высоком моральном духе, чтобы обеспечить стране победу.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости чаще напоминать врагам о величии Русского мира.
Рогов заявил наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии
Власти Запорожской области сообщили о наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии
Наемники из 40 государств сейчас воюют на стороне Киева на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них – это поляки, председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он добавил, что еще ранее можно было говорить о 34 странах, откуда приезжали наемники, но сейчас таких уже 40 государств. Больше всего их именно на запорожском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Он добавил, что чаще это именно польские наемники. Кадровых офицеров Польши прошло по запорожской ЛБС свыше 5 тыс. человек. Также большое количество грузинских боевиков, а также чеченоязычных, добавил он.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.
Боец ДНР рассказал о выжженной в плену на ноге букве «Z»
Боец Народной милиции ДНР рассказал, что в плену его пытали, избивали и выжгли на ноге букву «Z».
По его словам, ему закрыли глаза скотчем, связали руки и увели в неизвестном направлении. Во время допроса избивали, а затем потребовали все рассказать, угрожая выжечь букву «Z» на ноге или лице.
«Я им говорил, что ничего не знаю. Выбрал ногу», – передает РИА «Новости» слова мужчины.
Ранее пленные украинские военные рассказали на допросах следователям СК России о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Рогов назвал число переброшенных с Херсонского направления украинских военных
Власти Запорожской области заявили, что Киев мог отогнать с Херсонского направления около 40 тыс. военных
Украина могла передислоцировать около 40 тысяч военных с Херсонского направления на другие, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, Киев может счесть предпочтительным Запорожское направление и направить в эту сторону около 40 тыс. человек, передает радио «Комсомольская правда».
Рогов добавил, что, по его мнению, ВСУ могут предпринять очередную попытку захватить Запорожскую АЭС.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.
Позднее Рогов заявил наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.
Кравцов провел в Мариуполе педсовет для представителей новых регионов
Министр просвещения Кравцов провел в Мариуполе педсовет для представителей новых российских регионов
Министр просвещения России Сергей Кравцов провел в Мариуполе педагогический совет с учителями, директорами школ, воспитателями, педагогами дополнительного образования, родителями, представителями Минобрнауки ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и муниципальных органов управления образованием.
Педагогический совет, который министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел в Мариуполе для представителей новых регионов России, был посвящен теме интеграции в единое российское образовательное пространство и открывающимся в связи с этим возможностям и перспективам, говорится в материале, опубликованном на сайте Минпросвещения.
Как отметил министр, это важнейшая, историческая встреча. Он выразил уверенность, что такие мероприятия позволят привлекать коллег из новых регионов к участию во всех обсуждениях, касающихся образовательного процесса. По словам Кравцова, мало кто верил, что 1 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей откроется 1334 школы – но это произошло, в том числе благодаря участникам этого педагогического совета. Министр просвещения России пообещал делать все, чтобы в регионах появлялись новые прекрасные школы. «У нас общие задачи и общие единые цели – дать качественное образование ребятам», – подчеркнул Кравцов.
Он сообщил, что вопрос развития образования в новых субъектах Российской Федерации рассматривался на коллегии Минпросвещения, проект программы развития был представлен на первом педагогическом совете, который прошел по теме: «Интегрируемся в единое российское образовательное пространство: строим школу возможностей и перспектив».
В ходе педсовета министр призвал участников мероприятия обратить внимание на то, какие есть вопросы и проблемы, чтобы решать их совместно и максимально оперативно. Он отметил, что важно выстроить работу на системной основе и организовать учебный и воспитательный процесс в школах, расположенных в новых регионах.
Кравцов обратил внимание, что в 2022 году расширился состав претендентов в самом значимом профессиональном конкурсе для педагогов «Учитель года России», и впервые в финале участвовала педагог из Донецкой народной республики. Учитель истории и обществознания из города Макеевки Юлия Бахмутская вошла в число призеров конкурса.
В ведомстве подчеркнули, что в фокусе внимания Минпросвещения России остается система среднего профессионального образования – это направление пользуется большой популярностью у молодых людей из всех уголков России, и важно передать опыт развития системы СПО, методики и технологические решения в новые регионы. Еще один ключевой момент – это развитие педагогического образования. Министр просвещения России отметил, что профильные вузы в этих регионах продолжат свою работу и войдут в число федеральных площадок для подготовки учителей.
В свою очередь председатель Комитета Госдумы России по просвещению Ольга Казакова обратилась к участникам педсовета и поблагодарила их за работу и за проекты, которые они предложили реализовать на федеральном уровне. Она отметила важность идей и инициатив участников мероприятия, одна из которых – сохранение истории о подвиге молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны. Казакова заверила, что роман «Молодая гвардия» обязательно будет изучаться во всех российских школах.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил Минпросвещения России за поддержку, оказанную в преддверии учебного года, и за постоянное внимание к развитию системы образования ДНР. Он напомнил, что в регионе ремонтируются школы, колледжи, детские сады, они оснащаются самым современным оборудованием, получают учебники, учебно-методическую и художественную литературу, а ребята присоединяются к федеральным проектам, в том числе к конкурсу «Большая перемена», участниками которого стали 32 тыс. школьников республики.
Пушилин отметил, что интеграция ДНР в систему образования России – это забота о будущем, чтобы дети имели возможность получать глубокие знания, развивать свои творческие способности и расширять кругозор.
В рамках педсовета также состоялось награждение педагогов благодарственными письмами Федерального Собрания Российской Федерации и ведомственными наградами Министерства просвещения России.
Напомним, 4 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о заселении 15 семей в новый район в Мариуполе.
Рогозин заявил о планах создания легких ударных БПЛА для ДНР и ЛНР
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о создании для войск ДНР и ЛНР легких ударных БПЛА
Группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, в зоне СВО нужны беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте, передает РИА «Новости».
Бывший глава Роскосмоса заявил, что добровольческая группа военно-технических инспекторов «Царские волки» вместе с 10 российскими разработчиками беспилотников из разных городов России готовы применить свои технологии. Он отметил, что БПЛА нужно испытать на полигонах, на фронте, учесть недостатки и начать серийное производство для подразделений ДНР и ЛНР.
Ранее экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое.
В Донбасс отправили теплые вещи в рамках проекта «Все для победы!»
Народный фронт продолжает доставку теплых вещей для военнослужащих, они приобретены на средства совместного с блогером Юрием Подолякой сбора в рамках проекта «Все для победы!».
Сбор стал рекордным, в ходе него удалось собрать почти 500 млн рублей. В результате на них купили теплой одежды, спальников и других предметов первой необходимости, которая уместилась в 24 грузовика.
Первая крупная партия была отправлена в Донбасс 26 октября, часть вещей доставили на полигон в Ростовской области, где базируются подразделения российской армии. Отправили 11 грузовиков, более 30 тыс. вещей уже вручено воинским подразделениям.
На складе в Ростове-на-Дону загружаются 24 фуры, для военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов Народной милиции ЛНР и ДНР. Отправят 20 тыс. спальных мешков, 14 тыс. комплектов термобелья, перчатки и карематы.
Совместный сбор Народного фронта и блогера Юрия Подоляки в рамках проекта «Все для победы!» стал самым масштабным из более 40 открытых сборов.В нем приняли участие более 180 тыс. человек.
Производили теплые вещи заводы в пяти регионах России.
«Это рекордный сбор. Закуплены предметы первой необходимости, которые, безусловно, улучшат жизнь бойцов и выполнение их боевых задач», – отметил представитель Народного фронта Василий Бочкарев, сообщает сайт ОНФ.