Студенты колледжей сшили для военных более 20 тыс. изделий в рамках акции «Мы рядом»

Более 21 тыс. изделий студенты колледжей сшили для военных в рамках акции «Мы рядом»

Студенты колледжей, которые приняли участие в акции «Мы рядом», начали штть теплые вещи для военных, всего с середины октября было сшито более 21 тыс. изделий.

Речь идет о нижнем белье, носках, косынках, хирургических простынях, и ассортимент вещей расширяется. В частности, добавились стельки для обуви, маскхалаты, подголовники. К ним крепятся шевроны, для которых дети создали символы любви и благодарности, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Идея акции появилась после публикации о жительнице Набережных Челнов Оксане Кочуровой, которая шила одежду для мобилизованных. Молодежь решила к иней присоединиться.

Первыми к работе подключились Красноярский техникум соцтехнологий, Новошахтинский технологический техникум и Кумертауский горный колледж. Всего присоединились 183 колледжа, среди которых представители новых территорий России.

Готовые изделия отправляются на фронт российским бойцам.