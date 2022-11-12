Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ

Подорваны два пролета Антоновского моста

Военкор Коц показал два подорванных пролета Антоновского моста

Военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц показал на видео пустующие два пролета Антоновского моста.

В своем Telegram-канале он показывает два взорванных пролета моста и отмечает, что его, по всей вероятности, могли подорвать во время вывода российских военнослужащих с правого берега Днепра на левый. Также Коц рассказывает, что ВСУ к мосту еще не подошли.

На кадрах замечены также местные жители, которые не успели перебраться на другой берег домой.

Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.

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