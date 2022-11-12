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Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ
Власти Херсонской области объявили город Геническ временной административной столицей региона
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Административной столицей Херсонской области временно является город Геническ, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.
Пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области сообщил, что временной административной столицей региона является Геническ, где сосредоточены все основные органы власти, передает РИА «Новости».
Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Считается курортным и портовым городом. Административная столица Херсонской области – город Херсон – находится на правом берегу Днепра.
В четверг Минобороны сообщило о маневре российских войск на Николаево-Криворожском направлении на подготовленные позиции на левом берегу Днепра.
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Подорваны два пролета Антоновского моста
Военкор Коц показал два подорванных пролета Антоновского моста
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Военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц показал на видео пустующие два пролета Антоновского моста.
В своем Telegram-канале он показывает два взорванных пролета моста и отмечает, что его, по всей вероятности, могли подорвать во время вывода российских военнослужащих с правого берега Днепра на левый. Также Коц рассказывает, что ВСУ к мосту еще не подошли.
На кадрах замечены также местные жители, которые не успели перебраться на другой берег домой.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Российские войска нанесли превентивные удары по группировке ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России ударили по концентрирующимся для атаки украинским войскам в Запорожской области
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Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам на линии фронта в Запорожской области, мешая им сконцентрировать силы для атаки, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, ВС России в селах Даниловка и Малые Щербаки, городе Гуляйполе, а также в ближайшем пригороде Запорожья наносят превентивные удары по украинским войскам, пытающимся сконцентрировать силы для атаки, передает РИА «Новости».
По его словам, основные удары наносятся по расположениям, складам с боеприпасами и вооружениями противника. На правом берегу Днепра подавляются огневые позиции ВСУ в Марганце и Никополе, откуда наносятся удары по Энергодару и ЗАЭС.
Ранее Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше 5 тыс. человек.
Кремль: Москва не жалеет, что приняла Херсонскую область в состав России
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В Кремле не чувствуют сожаления в вопросе принятия Херсонской области в состав России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он не стал комментировать ситуацию о смене дислокации российских военных на Херсонском направлении. Песков подчеркнул, что по стратегическим задачам военного маневрирования стоит обращаться в соответствующее министерство (Минобороны – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Киев сосредоточил под Запорожьем более 5 тыс. польских наемников
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Киев сосредоточил под Запорожьем более 5 тыс. польских наемников
Киевские власти сосредоточили большое количество наемников из Польши на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше пяти тысяч человек, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что в рядах наемников много выходцев из Грузии и представителей различных международных террористических группировок, в том числе из запрещенных в России террористических организаций «Джебхад ан-Нусра»* и «ДАИШ»*. Всего, по подтвержденным данным разведки, в регионе находятся боевики из 34 государств, сообщил член главного совета администрации Запорожской области.
Напомним, в конце октября Рогов сообщал, что среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
Эксперт спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия Павловки
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам после взятия Павловки предстоит штурм Угледара
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Взятие Павловки открывает ВС России возможность полномасштабного наступления на Угледар. Взять город будет непросто из-за серьезных укреплений ВСУ, предстоят серьезные бои. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина о полном освобождении села Павловка к юго-западу от Донецка.
«Взятие Павловки открывает нам дорогу для наступления на Угледар. Это мощный укрепрайон, имеющий на этом направлении ключевое значение вместе с Новомихайловкой, которая расположена восточнее. Сейчас наши войска находятся приблизительно в двух километрах от окраин села», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что там проходит последний водораздел, который отделяет наши войска от города Курахово. Этот населенный пункт на протяжении последних лет был глубоким тылом противника. Кроме того, там расположена Кураховская ТЭС. Взятие нами Угледара и Новомихайловки с последующим фланговым ударом позволит выйти на позиции, после которых наступление на Курахово становится реальностью. А это уже серьезный участок фронта, расположенного юго-западнее Донецка», – описывает вариант развития событий эксперт.
Реализация такого сценария позволит создать серьезную угрозу для противника, отмечает Онуфриенко. «Однако после отхода наших войск на левый берег Днепра, у ВСУ появилась возможность перебросить подкрепление на Донецкое направление. Ввиду этого не исключаю, что в скором времени мы увидим упорные бои», – предполагает собеседник.
Онуфриенко упомянул еще несколько районов Донбасса, где российские силы ведут активные действия. «Группа Вагнера» ведет бои в селе Белогоровка в ДНР, которое расположена на трассе Лисичанск – Соледар (северо-запад ЛНР – северо-восток ДНР). «Южная часть поселка уже находится под нашим контролем, за северную еще идут бои», – пояснил эксперт. Также наши военные вышли на окраину села с аналогичным названием, Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР. «Но говорить об освобождении населенного пункта пока рано», – добавил Онуфриенко.
«Вагнер» ведет бои за село Опытное, взятие которого откроет возможность для непосредственного продвижения на город Артемовск (Бахмут). Российские силы уже зачистили село Бахмутское, а это значит, что при освобождении Опытного Артемовск окажется охвачен нашими силами с трех сторон», – замечает военный аналитик.
Севернее, на Краснолиманском направлении ситуация практически не меняется – постоянно идут атаки противника. «Правда, теперь меньшими силами. Это видно в том числе по отчетам нашего Минобороны», – заключил Онуфриенко.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что ВС России полностью освободили населенный пункт Павловка. Освобождение села, подчеркнул донецкий руководитель, далось большой ценой. В тот же день Минобороны опубликовало кадры освобождения Павловки силами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). «Штурмовыми отрядами морпехов и взаимодействующими с ними подразделениями был прорван глубоко эшелонированный и хорошо укрепленный район обороны противника, что позволило российским военнослужащим приступить к освобождению», – сообщили в военном ведомстве.
ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по Донецку. В пятницу с украинских позиций по городу выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Минобороны объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра
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На Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны России.
Переброска была завершена около 5.00 мск, говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что ни одной единицы военной техники или вооружения на правом берегу реки не оставили. Российские военные также все перемещены на другой берег.
Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. При перегруппировке не было потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств.
При этом всем мирным гражданам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.
«Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS», – сообщили в Минобороны. 28 реактивных снарядов были сбиты.
За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Кроме того, силами российских войск подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через Днепр.
В Минобороны добавили, что за сутки барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня было уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две БМП и три пикапа противника.
На минных заграждениях подорвалось более двадцати военных ВСУ, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.
Напомним, военкоры в ночь на пятницу заявили о произведенном маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
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Донецкий депутат рассказал о значимости штурма Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: После взятия Угледара российские войска могут пойти на Славянск
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Угледар – серьезный укрепрайон, который будет очень непросто разбить. Но именно там начинается первая линия обороны противника в Донбассе. Как только она будет разрушена, ВС России смогут пойти на Славянск и Краматорск, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя взятие села Павловка близ Угледара.
«Павловка находится под контролем ВС России. Но проблема в том, что туда еще периодически прорываются украинские диверсионно-разведывательные группы. И мы продолжаем зачистку территории», – рассказал депутат Народного совета – законодательного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Я неоднократно говорил и повторю это сейчас – если не взять Угледар, то мы вновь потеряем Павловку, как это уже однажды было. Этот небольшой населенный пункт находится в низине и полностью контролируется с господствующих высот. Стоящие рядом высотки позволят снайперам противника «снимать» наших военных в любой момент», – отмечает собеседник.
При этом брать Угледар нам надо одномоментно с перерезанием трассы в районе Новомихайловки и Константиновки – двух сел, расположенных между Угледаром и Марьинкой (фактически юго-западным пригородом Донецка), пояснил Бердичевский. «Тогда враг не сможет получать подкрепление, а мы сформируем полукольцо, которое позволит нам взять под контроль город Угледар», – акцентирует он.
Бердичевский также рассказал, что Угледар – часть серьезного укрепрайона. «Далее за ним идут Новомихайловка, Марьинка и Красногоровка, расположенные соответственно к юго-западу и западу от Донецка. Это первая линия обороны ВСУ в Донбассе. После того, как нам удастся ее разрушить, уже можно будет идти на Славянск, Краматорск и Дружковку, в сторону Харьковской области», – продолжил собеседник.
«Нам надо разрушать мосты, железнодорожные узлы и аэропорты в тылу противника, через которые ВСУ постоянно получают западную технику и вооружение. Потому что бесконечно перемалывать врага, который проходит обучение в Европе, которого постоянно экипируют и финансируют просто нельзя. И в первую очередь под ударом должен оказаться Бескидский тоннель в Прикарпатье», – заключил Бердичевский.
Ранее в пятницу военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал тяжелые бои за Угледар после взятия расположенного рядом села Павловка. О полном освобождении Павловки в четверг сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Занятие села далось большой ценой, подчеркнул донецкий руководитель.
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На Украине назвали условие немедленной победы России
Замглавы Минэкономики Украины Качка: Отказ США от финансовой помощи Киеву означал бы немедленную победу России
Прекращение финансовой помощи Киеву со стороны США означало бы немедленную победу России, заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка обозревателю Washington Post Джошу Рогину.
Качка заявил, что без финансовой поддержки со стороны США экономика Украины рухнет, что означало бы немедленную победу России. Автор статьи согласился с мнением украинского чиновника о том, что Киев ждут проблемы без постоянной поддержки США, Европы и Международного валютного фонда. При этом обозреватель сослался на мнение конгрессменов, отметив, что в этом случае украинские вооруженные силы не смогут воевать, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии США обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в Палате представителей и Сенате, а некоторые конгрессмены-республиканцы призвали к полному прекращению помощи Украине.
Накануне Пентагон объявил о передаче Украине четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на 400 млн долларов, а также пообещал помочь Украине создать интегрированную систему ПВО.
Российские минометчики уничтожили в Запорожской области диверсантов
Российские минометчики уничтожили в Запорожской области группу диверсантов ВСУ
Подразделение минометчиков Южного военного округа России уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области.
Командир минометного расчета рассказал, что подразделение оказывает поддержку мотострелковым подразделениям ВС России, выявляя и уничтожая их «боевые точки» на первой линии соприкосновения, передает РИА «Новости».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что киевские власти сосредоточили на Запорожском направлении более 5 тыс. наемников из Польши, всего, по подтвержденным данным разведки, в регионе находятся боевики из 34 государств.
Российские войска за сутки уничтожили до 275 украинских военных на трех направлениях
Три ротные тактические группы ВСУ на Купянском направлении предприняли неудачные попытки наступления из-под населенных пунктов Кисловка, Ягодное и Владимировка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Но огневым поражением противник был остановлен и отброшен. Ликвидированы более 120 военнослужащих, два танка, три машины пехоты, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Активными действиями подразделений российских войск на Краснолиманском направлении сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками, возле населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Противник потерял порядка 90 военнослужащих и наемников убитыми и ранеными, отчитались в Минобороны.
Пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать на Южно-Донецком направлении у населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики (ДНР). Артиллерией уничтожены более 65 украинских военнослужащих, танк и четыре бронемашины, сообщил Конашенков.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией за последние сутки поражены девять пунктов управления ВСУ рядом с населенными пунктами Правдино, Новая Каменка Херсонской области, Терновые Поды, Новопетровка Николаевской области, Крахмальное, Ивановка Харьковской области, Клещеевка, Бахмутское и Новоселка ДНР, а также 52 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 176 районах.
Под Николаевом взорван склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских гаубиц М777 у населенного пункта Золочев Харьковской области. А в районе Невского ЛНР подавлен взвод украинских самоходных гаубиц «Акация», подытожили в оборонном ведомстве.
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Совершено покушение на замминистра культуры и спорта Запорожской области
Рогов: Замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Бойко получил легкие ранения в результате покушения
Теракт произошел в Мелитополе, совершенно покушение на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко, он получил легкие ранения, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, в пятницу утром в Мариуполе было совершено покушение на Андрея Бойко, СВУ сработало во дворе многоэтажного дома, пострадавшего с легкими ранениями доставили в больницу, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре в Бердянске Запорожской области были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Супрги Бойко были посмертно награждены орденами Мужества.
СМИ: Конфликт на Украине открыл два разлома в мировой политике
The Nation: Конфликт на Украине открыл два «сейсмических» разлома в мировой политике
Российская специальная операция на Украине указала на два «сейсмических» разлома в мировой политике, пишет Джит Хир для издания The Nation.
Первым стал разрыв между Россией и странами НАТО, которые начали вооружать Украину. Второй – раскол между Западом и остальным миром, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что выставление темы конфликта на Украине как вопроса жизни и смерти, это проявление надменности и безразличия к странам глобального Юга.
«Мы возвели крепость НАТО, где на всех чужаков смотрят с подозрением или враждебностью. В ответ многие незападные страны не хотят видеть в России врага», – пишет автор.
Журналист добавил, что позиция Запада проявилась еще раньше – во время пандемии коронавируса. Происходящее он охарактеризовал как охрану своего «сада» Западом, а обитатели «джунглей» брошены на произвол судьбы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новая архитектура безопасности, в том числе новые рамки контроля над вооружениями, должна быть создана в Европе
Российские средства ПВО сбили 32 снаряда РСЗО «HIMARS» в Херсонской области
В районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка Херсонской области российские средства противовоздушной обороны сбили 32 снаряда «HIMARS», сообщили в Минобороны.
Также ПВО сбили пять американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Ирмино ЛНР, Енакиево ДНР, Корсунка и Новая Каховка Херсонской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Мировка Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 333 самолета, 2486 БПЛА, 174 вертолета, 6511 танков и боевых бронированных машин, 388 зенитных ракетных комплексов, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили о завершении переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра на Херсонском направлении.
На левом берегу Днепра начали возводить укрепления
Губарева: На левом берегу Днепра строят надежную линию обороны, возводят укрепления
Российские войска на левом берегу Днепра создают линию обороны, сообщила заместитель руководителя администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
По всему левому берегу Днепра в пределах области возводятся разнообразные укрепления, выстраивается надежная линия обороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Губареву.
Ранее в пятницу военкоры заявляли о произведенном минувшей ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
На портале mos.ru стала доступна онлайн-запись в добровольцы ВС России
Записаться в добровольцы на фронт можно теперь на портале правительства Москвы mos.ru
Запись в добровольческие отряды Министерства обороны России стала доступна в электронном виде на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.
На странице услуги «Запись в добровольцы» поясняется, что записаться могут все желающие служить в добровольческом отряде. Также сообщается, что добровольцы и их семьи получат все положенные меры поддержки и выплаты, передает ТАСС.
Уточняется, что срок предоставления услуги составляет два календарных дня. Для ее оформления необходимо предоставить сведения о себе и контактные данные, уточняется, что получить услугу могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале и в возрасте от 20 лет.
Необходимое условие для поступления в добровольческий отряд нужно отслужить в армии или пройти военные сборы, либо заниматься стрелковыми видами спорта. Также стать добровольцем можно, если гражданин состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве, уточняется на сайте.
Если же гражданин не соответствуют критериям добровольца, то ему предлагают обратиться в волонтерские штабы #МЫВМЕСТЕ.
Напомним, в четверг Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.