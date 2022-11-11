Разъяснен порядок прохождения дактилоскопии приехавшими в Россию иностранцами

МВД России разъяснило, что иностранные граждане, которые прибыли в РФ после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию.

В соответствии с нормами закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию, и для законного нахождения на территории России обязаны иметь об этом подтверждающие документы, сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД.

Отмечается, что подтверждающими документами могут быть свидетельство о прохождении иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования и о прохождении медицинского освидетельствования, которые выдаются уполномоченными медицинскими организациями.

В ведомстве добавили, что иностранные граждане, прибывшие в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня въезда либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешения на работу. Прибывшие на длительный период (более 90 суток) в иных целях – в течение 90 календарных дней со дня въезда.

В МИД также пояснили, что иностранные граждане, прибывшие в Россию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, при изменении цели визита в страну подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию при подаче заявления о выдаче патента, если осуществление трудовой деятельности таким лицам разрешается в соответствии с ФЗ при условии получения ими патента.

Ранее МВД России опубликовали приказ, который отменяет обязательный сбор отпечатков пальцев у беженцев и лиц, получивших временное убежище в стране.