Командир спецназа «Ахмат» объяснил введенные Польшей санкции

Командир «Ахмата» Алаудинов связал польские санкции с уничтожением наемников в Донбассе

Польша решила ввести санкции против «команды Кадырова» по причине ликвидации польских наемников в Донбассе, которые выступали за киевский режим, считает командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

По его словам, единственное, что приходит на ум – идея о такого рода мести поляков. «Они (Польша – прим. ВЗГЛЯД) массово поляков погнали к нам на передовую, ну а мы их массово уничтожили и их увезли, как говорится, в пакетах домой. Вот, я считаю, наверное, это как раз и послужило причиной...», – передает РИА «Новости».

При этом Алаудинов добавил, что благодарит польские власти за такое «признание», отметив, что подобные меры коснулись также спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, то есть «команды Кадырова».

Командир спецназа заметил, что подобные действия со стороны Польши указывают на то, что люди из «команды Кадырова» наносят им реальный ущерб.

«Хвала Всевышнему, команда Кадырова находится на передовой в пике этой борьбы», – заключил Алаудинов.

Отмечается, что командир спецназа стал 17-м человеком, на которого Польша наложила свои санкции после начала спецоперации. Так, Алаудинов является нежелательным лицом на территории страны, также польские власти вправе заморозить его активы.

В начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров назначил командира спецназа «Ахмат» замкомандира корпуса НМ ЛНР. За боевые заслуги удостоен звания Героя России и Героя ЛНР. Алаудинов пожелал остаться в зоне боевых действий до победного конца.