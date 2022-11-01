|
|
Турция сообщила о совместной работе с Россией по созданию газового хаба
Глава МИД Турции сообщил об активной совместной работе российских и турецких Минэнерго
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Минэнерго России и Турции проводят техническую работу по созданию международного газового хаба, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По его словам, в данный момент ведется анализ, который поможет понять потребности. Уточняется, что это будет международный центр, к которому могут быть подключены международные газопроводы. Более того, турецкий МИД выясняет потребности в газе в Европе, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона с помощью «Турецкого потока» произведет распределение российского газа в Европу.
Напомним, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто. По его словам, турецкая сторона начала выполнять свою часть работы.
Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки»
Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке», заседание Совбеза ООН может пройти в ближайшие дни.
По словам дипломатического источника в Анкаре, Турция начала контакты в координации с ООН, сложно говорить к какому итогу могут привести переговоры с России, передает РИА «Новости».
Также источник в ООН добавил, что следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни.
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта
Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта
|
|
Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.
По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.
Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
|
|
Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров назвал Турции условие для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Лавров заявил Чавушоглу о необходимости получить от Киева гарантии для обсуждения возобновления «зерновой сделки»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу условие, при котором Москва готова обсуждать коридор безопасности для судов в рамках «зерновой сделки», сообщил МИД России.
Лавров и Чавушоглу обсудили украинский теракт против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе. Лавров указал на необходимость получить от Киева гарантии того, что коридор и украинские порты, задействованные в «зерновой сделке», не будут использованы для боевых действий против России. Он подчеркнул, что лишь при таких условиях возможно обсуждение вопроса о возобновлении движения по коридору безопасности, сообщается на сайте МИД России.
Указывается, что Лавров и Чавушоглу согласились с необходимостью принятия ООН и Западом дополнительных мер по реализации тех пунктов «зерновой сделки», которые относятся к российским удобрениям и сельхозпродукции.
Также главы внешнеполитических ведомств обсудили меры по содействию стабилизации на Южном Кавказе.
Напомним, Украина атаковала российские корабли и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. При этом беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, использовали коридор, по которому вывозится зерно. Россия решила приостановить участие в «зерновой сделке».
Эксперт оценил данные об отправке Трасс сообщения «все сделано» после подрыва «Северных потоков»
Политолог Бордачев: Западные политики деградировали настолько, что могут хвастаться терактами в телефонных сообщениях
|
|
Лиз Трасс действительно могла написать такое сообщение, учитывая ее уровень профессионализма, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее в западных интернет-СМИ появилась версия о том, что бывший премьер-министр Британии могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
«Насколько мы знаем, сейчас Россия в качестве основной версии рассматривает причастность британских спецслужб к терактам на «Северных потоках». Так что, говоря о вероятности такого развития события, в первую очередь стоит отталкиваться от позиции Москвы», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Кроме того, я верю в то, что деградация множества западных политиков, в том числе в Британии, дошла до такого уровня, что о совершении теракта действительно могли писать в обычных сообщениях. Более того, все мы видим профессиональный уровень этих политиков. Так что нет оснований полагать, что сообщение с текстом «все сделано» – это такая выдумка», – подчеркнул эксперт.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) задался вопросом о том, как «русские узнали, что Британия подорвала трубопроводы «Северного потока» совместно с США». По его словам, произошло это потому, что Лиз Трасс воспользовалась своим iPhone, чтобы отправить сообщение Блинкену. В сообщении, по словам Доткома, говорилось: «Все сделано». Он уточнил, что сообщение было отправлено через минуту после взрыва на трубопроводе и до того, как кто-то еще об этом узнал.
Предприниматель при этом утверждает, что информация поступила не с того телефона Трасс, который, по данным СМИ, взломали хакеры. При этом он не поясняет, откуда получил информацию.
Заявления Доткома обсуждаются на платформах Reddit и на портале 19fortyfive. При этом мейнстримовские западные СМИ это никак не освещают. Официальных подтверждений этой информации не поступало.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Великобритании ответить на вопрос о переписке Трасс с Блинкеном.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт, поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Запад специально на протяжении месяца не допускал Газпром к обследованию места взрыва, чтобы скрыть улики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин Германии предложил добывать газ запрещенным методом
Министр финансов ФРГ предложил добывать газ методом фрекинга
|
|
Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), об этом он заявил в опубликованном интервью в газетах редакционной группы «Функе».
«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды», передает его слова ТАСС.
Министр заявил, что фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. Линднер говорит, что было бы безответственно отказываться от такого метода из идеологических соображений.
Он пояснил, что добыча может осуществляться на нескольких месторождениях.
«Я уверен, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду ситуации в мире», – сказал он.
В сентябре экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране будут добывать сланцевый газ с помощью фрекинга в тех районах, где это одобрит местное население.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфоре из-за зерновозов
После приостановки Россией участия в «зерновой сделке» Турция предупредила СБ ООН о навигационной опасности в Босфорском проливе, сообщают информационные агентства.
Турция заявила Совбезу ООН, что суда с зерном, которые находятся в Босфорском проливе в ожидании проверки, представляют навигационную опасность в связи с ситуацией вокруг «зерновой сделки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Напомним, Москва сообщила, что российская сторона решила приостановить свое участие в «зерновой сделке» после того, как Украина атаковала корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность прохода гражданских судов в рамках сделки.
Катар пригрозил остановить поставки газа в ЕС
Катар пригрозил оставить Евросоюз без газа из-за потолка цен на российское топливо
|
|
Поставки газа из Катара в Европу могут быть остановлены, если Евросоюз введет потолок цен на топливо из России, заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.
Он пояснил, что вмешательство в рынки нарушит правила конкуренции, а это может негативно сказаться на инвестициях в добычу газа, передает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg-TV.
«Свободный рынок – всегда лучшее решение», – сказал министр.
Аль-Кааби добавил, что конкурирующие импортеры могли бы привлечь грузы, предназначенные для стран Евросоюза, предложив всего на один цент больше.
По словам министра, Катар согласен воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, по контракту это не запрещено.
«Мы имеем право делать с нашими объемами все, что захотим», – сказал он. Кроме того, Катар намерен заключить новые контракты на поставки СПГ в ближайшее время. При этом ставка делается на более безопасные долгосрочные контракты.
Ранее сообщалось, что ЕС пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на газ из России из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.
New York Times указала на провал экономической блокады России
|
|
Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times.
Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.
Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%.
Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства.
После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.
Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира.
Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.
Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Небензя: «Зерновая сделка» без участия Москвы выполняться не должна
|
|
Действия киевского режима, направленные против кораблей Черноморского флота России, ставят крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки», заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Для всех очевидно, что украинская сторона использует черноморский гуманитарный коридор в военно-диверсионных целях», – сказал он.
Он подчеркнул, что договоренности о проходе судов через Черное море без участия России выполняться не должны, а принятые без Москвы решения ни к чему не обязывают.
«Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля «черноморская инициатива» без нас выполняться не должна», – передает ТАСС его слова.
Небензя напомнил, что Россия не может разрешить беспрепятственное прохождение судов через Черное море без досмотра.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Политолог: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»
Политолог Аватков: Запад лишился ключей от «зерновой сделки»
|
|
Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам, при этом Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии, заявил политолог Владимир Аватков.
Как написал Аватков в своем Telegram-канале, Россия и Турция продемонстрировали свое ответственное отношение к мировым проблемам. По его словам, Анкара показала, что может договариваться и быть «хабом», а Москва продолжала участвовать в сделке даже тогда, когда стало ясно, что Россию дискриминируют.
«Но у всего есть границы. В данном случае – безопасность. Запад не только не поставлял зерно в развивающиеся страны, но и пошел на диверсии. Теперь может сколько угодно и к чему угодно призывать. Ключи не у него», – написал политолог.
Ранее глава США Джо Байден назвал «возмутительным» решение России приостановить участие в зерновой сделке.
Напомним, в субботу Россия уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в «зерновой сделке». В письме подчеркивалось, что безопасный гуманитарный коридор, используемый для экспорта продовольствия с Украины, использовался для прикрытия атаки украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина и Турция согласовали график движения судов на 31 октября
ООН проинформировала РФ о согласовании Украиной и Турцией графика движения судов по морскому гумкоридору на 31 октября
|
|
Организация Объединенных Наций (ООН) проинформировала Россию, что делегации Турции и Украины согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору на 31 октября, говорится в заявлении представительства всемирной организации в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
В представительстве ООН в СКЦ в Стамбуле сначала заявили, что делегации Украины, Турции и ООН согласовали на 31 октября план движения по морскому гуманитарному коридору 14 судов, в том числе 12 из украинских портов и двух в украинские порты. Позже в СКЦ уточнили, что делегации ООН, Турции и Украины согласовали на 31 октября график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору, а не 14, как сообщалось ранее, в том числе 12 из украинских портов и четырех в украинские порты, передает ТАСС.
В СКЦ уточнили, что шесть судов начали движение из портов Украины, но пока не вошли в гуманитарный коридор. Общий груз этих судов составляет 186,4 тыс. тонн продовольствия. Всего в украинских портах и прилегающих к ним водах разрешения на движение ожидает 21 судно с грузом продовольствия общим весом около 700 тысяч тонн. Среди них – судно Всемирной продовольственной программы ООН «Икариа энджел» (Ikaria Angel) с 30 тыс. тонн пшеницы для удовлетворения потребностей в продовольствии жителей Восточной Африки.
В СКЦ также сообщили, что делегации ООН и Турции договорились о создании десяти инспекционных команд для проверки в понедельник 40 выходящих с Украины судов. План инспекций приняла делегация Украины, о чем делегация РФ была проинформирована, добавили в СКЦ.
Всего в территориальных водах Турции инспекции ожидают 97 судов, идущих с грузом из портов Украины, и 15 судов, направляющихся в порты Украины. Кроме того, 87 судов зарегистрированы для участия в программе в дальнейшем. В воскресенье было проведено 11 инспекций судов, идущих с Украины и прибывших в территориальные воды Турции ранее, в том числе 29 октября. Всего 29 октября пять судов прошли по коридору из портов Украины в территориальные воды Турции с общим грузом 97,4 тыс. тонн продовольствия. В порты Украины 29 октября прошли четыре судна.
Движение судов по морскому гуманитарному коридору в рамках договоренностей по зерну 30 октября не осуществлялось, хотя, как отмечалось выше, шесть судов с грузом вышли из портов Украины, но не вошли пока в морской гуманитарный коридор. Они остаются в украинских территориальных водах.
Общий объем продовольствия, экспортированного с Украины с начала работы коридора 1 августа, составил 9 млн 521 тыс. 645 тонн.
Накануне Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что движение 218 участвующих в «зерновой сделке» судов фактически заблокировано. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обсуждать условия возвращения к «зерновой сделке» можно только после расследования атак на бухту Севастополя и корабли Черноморского флота РФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина решила сорвать «зерновую сделку», чем Россия ответит на такой шаг и есть ли шансы на реанимацию «черноморской инициативы».
Шойгу обсудил с турецким коллегой приостановку Москвой участия в «зерновой сделке»
Главы МО России и Турции Шойгу и Акар обсудили приостановку Москвой участия в «зерновой сделке»
Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили по телефону приостановку российской стороной участия в «зерновой сделке», сообщило Минобороны России.
«31 октября сего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
В Минсельхозе заявили о готовности полностью заменить украинское зерно
В Минсельхозе заявили о готовности полностью заменить украинское зерно по приемлемым ценам
Россия готова полностью заместить украинское зерно и в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых, заявил глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Министр отметил, что Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Патрушев заявил, что в этом году уже собрано 150 млн тонн зерновых, и экспортный потенциал оценивается более чем в 50 млн тонн, передает РИА «Новости».
«Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды… По некоторым грузам – по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам – доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию», – заявил министр.
Патрушев также сделал вывод, что «зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их».
Министр заявил, что Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, обеспечить мир необходимым объемом продовольствия. Патрушев добавил, что Россия будет поставлять зерно с участием Турции.
«Возвращаясь к результатам зерновой сделки, следует отметить, что за три с небольшим месяца ее действия действительно беднейшим, нуждающимся странам, по нашим оценкам, поставлено порядка 500 тыс. тонн зерновых», – добавил глава Минсельхоза. При этом, по словам Патрушева, эти страны купили зерно у Украины за свой счет.
Ранее в МИДе заявили, что Россия приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки, начиная с субботы и на неопределенный срок, из-за нападения дронов ВСУ на Черноморский флот и гражданские суда.
Напомним, в Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы регламентируют процесс вывоза из портов Украины сельхозпродукции.
Пескова спросили о разговоре Путина и Эрдогана по «зерновой сделке»
Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, не планируется ли в связи приостановки участия РФ в «зерновой сделке» телефонный разговор президента России с Эрдоганом.
Ранее Россия уведомила генсека ООН о приостановке участия в «зерновой сделке».
До этого сообщалось, что Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке».
В МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.