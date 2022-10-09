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Путин призвал к технологическому суверенитету в сельском хозяйстве
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Российский агропромышленный комплекс должен стремиться повышать уровень технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин по случаю Дня работников сельского хозяйства.
Путин сообщил, что Россия полностью обеспечивает свой рынок основными видами продуктов, а также успешно решает вопросы продовольственной безопасности. При этом страна наращивает экспорт и готова способствовать преодолению глобальных продовольственных проблем, помогать беднейшим государствам, передает ТАСС.
Как пояснил Путин, этого удалось добиться благодаря работе российских аграриев, сотрудников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По его словам, агропромышленный комплекс является одним из главных для экономики России. АПК каждый год показывает достойный результат, сказал президент. Так, в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых – около 150 млн тонн, включая примерно 100 млн тонн пшеницы.
Глава российского государства отметил, что АПК приходится работать в условиях санкционного давления. Президент обещал аграриям поддержку властей. Он призвал повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК, наращивать возможности в селекции, генетике, семеноводстве, а также способствовать переходу на современное отечественное оборудование и технику.
Напомним, в сентябре утверждена обновленная отраслевая стратегия. Путин указывал, что западные страны провоцируют глобальный продовольственный кризис. В связи с этим России требуется обеспечить свою продовольственную безопасность. Еще весной он подчеркивал, что в стратегии развития АПК необходимо учитывать импортозамещение сельхозпродукции.
Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием
Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.
Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.
Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.
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Поздравление в адрес Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
В Берлине на здании Рейхстага появилась проекция с поздравлением в адрес президента России Владимира Путина
На здании Рейхстага в столице Германии появилось поздравление президенту России Владимиру Путину с юбилеем, надпись транслировалась проектором прямо на здание парламента.
«Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!» – гласила надпись, транслированная на здание Рейхстага.
Ролик опубликован в Telegram-канале «Zащитники».
Появление надписи на здании сопровождалось радостными возгласами и аплодисментами.
Напомним, в пятницу ряд стран поздравили российского лидера с 70-летием. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге трактор.
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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
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Путин дал поручение в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства России Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, уточнил Песков.
Представитель Кремля сообщил РИА «Новости», что сроков восстановления Крымского моста пока нет.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от мобилизации
Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. №664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отсрочка коснется студентов, которые обучаются в имеющих госаккредитацию вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Речь идет о тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
До этого власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
Президент Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев
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Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.
Согласно новому закону, меняется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Так, на период мобилизации заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Закон также предполагает информационный обмен между Минобороны, ФНС и ЦБ.
Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.
Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Третьим новым законом стал регламент, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников. Так, период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.
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Путин обсудил с мировыми лидерами международные проблемы
Президент России Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и Назарбаевым
Лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, ЮАР Сирил Рамафоса и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили по телефону Владимира Путина с днем рождения и обсудили международные проблемы.
Владимир Путин по случаю 70-летия получает многочисленные поздравления и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.
Президента России поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также во время телефонных переговоров были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, а также обсуждались актуальные международные проблемы.
Ранее сообщалось, что Путин получил поздравления от лидеров КНДР, Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Также видеообращение с поздравлениями записали Стивен Сигал и Джефф Монсон.
Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
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Путин разрешил командующим группами войск награждать отличившихся в СВО бойцов
Командующие группами войск смогут награждать отличившихся в СВО бойцов без представления документов в Москву
Командующие группировками войск наделяются правом в особом порядке от имени главы государства вручать на передовой некоторые ордена и медали отличившимся, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Командующим группировками войск предоставляется право вручать в особом порядке от имени президента военнослужащим ВС России и «иным бойцам», наиболее отличившимся при выполнении задач спецоперации, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших», говорится в указе, передает ТАСС.
Вручение наград предписано проводить в районах боевых действий, Минобороны должно определить порядок вручения.
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Лукашенко подарил на юбилей Путину трактор
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о подаренном на юбилей Путину тракторе ручной сборки
Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил российскому коллеге на 70-летие трактор Belarus, об этом президент Белоруссии сообщил сам по прибытии на саммит СНГ в Петербурге.
Лукашенко заявил, что этот трактор – ручной сборки, и он сам работает на таком же, передает БелТА.
«Насадок [у трактора], их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку – навесное устройство – сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная», – добавил президент Белоруссии.
Он пообещал такие же трактора подарить президенту Польши Анджею Дуде и польскому премьеру Матеушу Моравецкому. «Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», – заключил он.
Напомним, главы ряда стран поздравили российского лидера с 70-летием.
Путин рассказал о восстановлении автопрома и металлургии
Президент России Путин рассказал о восстановлении автопрома и металлургии
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Автопром и металлургия в России восстанавливаются, в сельском хозяйстве хорошая динамика, прибавляет и строительный сектор, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, после четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении, такие как автопром и металлургия. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство, здесь плюс 4,6% за январь-август, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в августе объем строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мнению Путина, опережающая динамика стройки должна подтянуть смежные отрасли.
Кроме того, президент обозначил слабое звено – потребительский спрос в России. Путин призвал уделить пристальное внимание этому вопросу.
Ранее зампред правительства России Денис Мантуров заявил, что автомобильные центры и дилерские центры обеспечиваются компонентами, для того чтобы обслуживать ранее приобретенную технику.
Сообщалось, что российское руководство планирует восстановить подотрасль электронного машиностроения.
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Мишустин создал комиссию по ЧП на Крымском мосту
Премьер Мишустин по поручению президента Путина подписал распоряжение о комиссии по ЧП на Крымском мосту
Премьер-министр Михаил Мишустин после поручения президента Владимира Путина подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий, сообщили в пресс-службе Кабмина. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Уточняется, что на место ЧП выехали министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков.
Хуснуллин сообщил в Telegram, что вылетит в Крым в ближайшие часы и лично осмотрит повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу, отметил он.
Ранее в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
На Trump Tower в Майами появилось поздравление в адрес Путина
На фоне дня рождения главы российского государства Владимира Путина на высотку Trump Tower в Майами спроецировали надпись «Happy birthday, mr. president», сообщают информационные агентства.
Спроецированная на здание надпись гласила: «Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет». «Happy birthday, mr. president», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, 7 октября Путин отметил 70-летие. На здании Рейхстага в столице Германии также появилось поздравление, надпись транслировалась проектором на здание парламента. По данным ВЦИОМ, уровень доверия Путину среди граждан России превышает 81%.
Путин поддержал идею создать организацию по продвижению русского языка в СНГ
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением лидера Казахстана создать миссию по продвижению русского языка
Президент Владимир Путин поддержал инициативу казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева создать при СНГ международную организацию с целью продвижения русского языка.
На открытии неформального саммита СНГ Путин отметил, что предложение Токаева очень интересно и важно, так как русский язык является языком межгосударственного общения. Предполагается собрать альянс при поддержке Содружества независимых государств, передает ТАСС.
Ранее глава российского государства отметил, что отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного партнерства, в прошлом году товарооборот вырос на 30%, до 96 млрд долларов. Президент подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в Северной столице России становятся доброй традицией.
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The National: Путин и Зеленский могут посетить саммит G20
Посол Индонезии в ОАЭ заявил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20 в ноябре, заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.
Президенты России и Украины дали свое согласие на участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии, заявил Багис изданию The National, передает РИА «Новости».
В августе Зеленский заявлял, что может посетить саммит, если на нем будет присутствовать президент России.
При этом сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Между тем американский президент Джо Байден сообщал, что не исключает встречи с Путиным на G20, лидеры могут обсудить ситуацию с Украиной.