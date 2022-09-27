Путин: Урожай позволит России полностью закрыть внутренние потребности

Россия с учетом достойного урожая гарантированно закроет собственные потребности в сельхозпродукции и получит дополнительный ресурс для экспорта, заявил российский лидер Владимир Путин.

«В нынешней непростой ситуации мы полностью, гарантированно закроем собственные потребности по важнейшим позициям и получим дополнительный ресурс для наращивания экспорта», – передает ТАСС слова главы государства.

Путин обратил внимание, что урожай в России в нынешнем году обещает быть достойным, а по ряду позиций – рекордным.

Также российский лидер поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность страны в нынешних условиях.

«Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис. В этих условиях в рамках нашей стратегии развития сельского хозяйства мы должны обеспечить свою продовольственную безопасность, снижать зависимость от импортных поставок, в том числе оборудования, техники, семян», – указал Путин.

По его мнению, «главное – это обеспечить постоянный, ощутимый рост качества жизни на селе для миллионов граждан».

«Здесь важно все – от модернизации и строительства новых, современных объектов социальной, транспортной инфраструктуры до реализации таких востребованных программ, как сельская ипотека», – уточнил президент.

Кроме того, Путин подчеркнул, что «дополнительные доходы, которые обеспечивает развитие сельского хозяйства, в первую очередь должны идти на поддержку людей, которые трудятся на селе».

«Речь о росте их благосостояния, о реальном повышении качества жизни», – подытожил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Минсельхоз прогнозирует хороший урожай в России в этом году, который может превысить 140 млн тонн.