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Журналисты раскритиковали Байдена за его заявления о ядерной угрозе
Журналисты Wall Street Journal раскритиковали Байдена за рассуждения о ядерной угрозе
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В редакционной статье издания The Wall Street Journal журналисты подвергли критике рассуждения главы страны Джо Байдена о ядерной угрозе, отметив, что у президента есть проблемы с коммуникацией.
Отмечается, что заявлениям Байдена не соответствовали ни обстановка, ни политическая ситуация, требующая спокойствия, а не паники.
«Президент Байден никогда не был великим коммуникатором, но его последние сентенции на сборе средств для кампании об угрозе ядерного Армагеддона никого не успокаивают. <...> Он говорит: «Я не думаю, что существует возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном». Передайте канапе и сделайте мой следующий бокал двойным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты.
Также авторы статьи добавили, что пресс-службе Белого дома пришлось оправдываться за слова главы государства. Журналисты указали, что действия президента США не должны исходить из паники.
Авторы отметили и излишние комментарии главы США, которые напугали граждан страны.
Ранее Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». Но глава США не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Байден пригрозил России армагеддоном
Президент США Байден не исключил армагеддона в случае применения Россией тактического ядерного оружия
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что якобы «достаточно хорошо» знает президента России Владимира Путина. На этом основании президент США заявил, что российский лидер «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия». При этом, по словам Байдена, он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
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Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за Украины
Читатели американского издания National Review обвинили президента США Джо Байдена в возможной катастрофе из-за Украины
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Читатели американского издания National Review в ответ на статью журналиста Майкла Брендана Дохерти, утверждающего, что планы Вашингтона по эскалации ситуации на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой», раскритиковали политику США Джо Байдена.
Автор статьи, в частности, утверждает, что при соблюдении ряда условий силы НАТО могут внезапно вступить в конфликт в качестве полноправной стороны, приступить к уничтожению российской армии и/или нанести ракетный удар по центру Москвы, передает РИА «Новости».
Читатели американского издания выразили свое отношение к мнению автора в комментариях к соответствующему материалу.
«Извините, но это безумие, и опасное безумие», – отметил Дохерти.
«Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», – написал в комментариях OldSchoolHoosier.
«Вы сомневаетесь во внешнеполитических талантах нашего (американского) президента? Главный стратег Афганистана? Переговорщик с Ираном со стальными глазами? Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», – отметил Deadhorse.
«США переживают очень явственный экономический и политический спад», – поддержал предыдущего комментатора jay_campbell.
«Фактом является то, что у Запада сейчас самое худшее руководство со времен Первой мировой войны. У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», – резюмировал Central_Coaster.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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В США обвинили Украину в убийстве Дугиной
New York Times: Разведка США пришла к выводу, что к убийству Дугиной причастна Украина
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Разведывательные службы США считают, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины, сообщила The New York Times.
Издание считает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном, передает ТАСС.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
В администрации Байдена сочли возможным захват Крыма Украиной
Daily Telegraph: Администрация президента США Байдена считает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым
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Администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области, сообщило британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга.
Как считает источник издания из числа высокопоставленных американских военных чиновников, темпы продвижения украинских войск в Херсонской области «обнадеживают». По его мнению, захват Крыма Украиной якобы «теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», передает ТАСС.
Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
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Эксперт объяснил желание США дистанцироваться от убийства Дугиной
Американист Дудаков: Вашингтон опасается ответа России на совершенные Украиной теракты
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США пытаются намекнуть Украине, что не стоит совершать подобные теракты в будущем. Иначе это может привести к эскалации конфликта и прямому противостоянию России и НАТО. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил американист Малек Дудаков, комментируя сообщение The New York Times о причастности Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной.
«Заявляя о непричастности к убийству Дарьи Дугиной, американцы отстраняются от самых одиозных действий украинского режима. Мол, украинцы сделали это сами. Штаты якобы не знают, как работает механизм принятия решений в Киеве, и якобы никак не влияют на этот процесс», – рассказал политолог, американист Малек Дудаков.
«Кроме того, Штаты пытаются показать, что когда власти Украины занимаются политическим террором, это идет вразрез с интересами США. То есть они как бы предостерегают Украину от таких же действий в дальнейшем», – рассуждает собеседник.
«Все это американцы заявляют не потому, что им интересны судьбы российских чиновников, которые погибают в терактах на освобожденных территориях, или они обеспокоены убийством журналистки Дарьи Дугиной. Просто они боятся эскалации конфликта и того, что Россия очень жестко ответит на территории НАТО. Но все это, конечно, выглядит слишком наивно», – замечает американист.
«Мы, безусловно, понимаем, что Вашингтон влияет на принятие решений в Киеве. Возможно, конкретная операция со взрывом машины, где была Дарья Дугина, и не согласовывалась с Белым домом, но общая отмашка, что надо заниматься такой террористической деятельностью, однозначно была», – уверен эксперт.
«Я бы рассматривал такие заявления как попытку разведсообщества США в какой-то степени сдержать эскалацию конфликта и сохранить его в рамках Украины. Для Вашингтона крайне важно, чтобы безопасность стран НАТО и, в частности, США не страдала в условиях гибридной войны с Россией. Нынешняя ситуация их более чем устраивает и они не хотели бы, чтобы украинцы настолько накалили конфликт, вынуждая нас жестко ответить. Тогда встал бы вопрос о прямом столкновении России и НАТО», – полагает собеседник.
Ранее газета The New York Times сообщила, что, по мнению разведывательных служб США, к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины,
Издание отмечает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец погибшей, философ Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали от украинской стороны. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Кроме того, в конце сентября в Херсонской области произошло два теракта, в результате которых погибли первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
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В Британии описали четыре сценария ядерных ударов США по России
The Sun: США могут нанести ядерный удар по Москве или Черноморскому флоту
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Британский таблоид The Sun проанализировал, как будут действовать Соединенные Штаты и Североатлантический альянс в случае «применения Россией ядерного оружия».
Автор публикации полагает, что существует четыре возможных сценария реакции Вашингтона и Североатлантического альянса.
Первый вариант, как отмечается в статье, это ядерный удар по России, в том числе по Москве. Однако эксперты называют его маловероятным, так как такое развитие событий приведет к эскалации конфликта и его превращению «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией», передает РИА «Новости».
В качестве второй вероятной меры автор статьи называет удар по российским вооруженным силам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
В качестве третьего и четвертого сценария фигурируют ограниченный ядерный удар по Крыму и Черноморскому флоту.
Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не вступят в конфликт на Украине, если они сами или их союзники не подвергнутся атаке.
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В США испугались возможности резкого сокращения добычи нефти в России
Bloomberg: Москва может резко сократить добычу нефти в ответ на попытку Запада ввести потолок цен на российское топливо
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Если Евросоюз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на топливо из РФ, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, что может оказать немедленное давление на рынки, сообщает Bloomberg.
Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может сократить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки без ущерба своим нефтяным месторождениям, передает РИА «Новости».
«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», – сказал МакНелли.
«Даже половина от этого (сокращения добычи) может оказать немедленное давление на рынки», – добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.
Сокращение производства – не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы «в любом случае фактически поднять цены».
Накануне вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
Во вторник Wall Street Journal сообщала, что ЕС, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
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Белый дом: ОПЕК+ заняла сторону России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о том, ОПЕК+ встала на сторону России в решении о добыче нефти
ОПЕК+ встала на сторону России, когда в среду на очной встрече в Вене приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь на брифинге для журналистов в президентском самолете, который отправляется в пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида, заявила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, сообщает ТАСС.
«И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода», – считает Жан-Пьер. Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Посол Антонов предупредил США о готовности России защищать Крым и новые регионы
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Российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Как подчеркнул Антонов, он твердо убежден, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть Российской Федерации, передает ТАСС.
«В этом наши действия будут непреклонны. Эту мысль во всех наших беседах с американскими – я хотел сказать «друзьями», не могу так сказать – партнерами, наверное, собеседниками лучше будет сказать, мы пытаемся все время донести до них, чтобы они прекрасно это поняли», – сказал дипломат в эфире Первого канала.
Антонов отметил, что диппредставительство РФ в Вашингтоне обратило внимание на увеличившееся количество публикаций в американских СМИ, причем со ссылками на источники в Пентагоне, о том, что Вашингтон разрешает ВСУ «наносить удары даже по Крыму, а также по новым территориям Российской Федерации».
Он подтвердил, что кризис между США и Россией «приобретает другое содержание». «Потому что начинают бить по нашей территории, что абсолютно неприемлемо. И бьют американским оружием», – подчеркнул посол. «И мы вновь с вами приходим к проблеме прямого вовлечения Соединенных Штатов Америки в этот конфликт», – подытожил Антонов.
Напомним, как сообщило британское издание The Daily Telegraph, администрация президента США Джо Байдена полагает, что вооруженные силы Украины якобы в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области.
В среду заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что уже имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление Пентагона о возможности использования поставляемых на Украину РСЗО HIMARS по целям в Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность США в конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию. В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине в связи с решением администрации президента США Джо Байдена продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением.
Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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МИД: Элита Германии подчинилась русофобским установкам США
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Заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта российского газа подтверждают, что Берлин беспрекословно следует русофобским установкам Вашингтона, который поставил задачу вытеснить Россию с европейского энергетического рынка, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
По его словам, все громкие заявления о готовности отказаться к концу 2023 года от импорта российского газа и испытываемой гордости в этой связи (канцлер Олаф Шольц) и о том, что Германия уже сейчас якобы обходится без российского газа, – факт беспрекословного следования политической элиты Германии русофобским установкам США, передает РИА «Новости».
Тяпкин подчеркнул, что это в полной мере касается поставленной Вашингтоном задачи вытеснения России с европейского энергетического рынка. Он также пояснил, что действия в этом направлении предпринимались Берлином еще при правительстве Ангелы Меркель.
Так, по мнению дипломата, сейчас видны последствия этой стратегии в развитии. Тяпкин указывает, что достаточно проследить в ретроспективе «успехи» на этом поприще кабинета Олафа Шольца – запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», давление (с последующей экспроприацией) на германские дочерние структуры ПАО «Газпром», де-факто национализация активов в ФРГ Роснефти, бездействие Берлина в связи с блокированием транзита нашего газа Киевом и Варшавой, санкции на ремонт и обслуживание оборудования для «Северного потока – 1».
Резюмируя, дипломат подчеркнул, что при всех этих действиях саму Россию объявляют ненадежным поставщиком и обвиняют в нарушении контрактов и использовании энергетического оружия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее они уже подрывали трубопроводы.
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Сенатор Климов посоветовал Байдену не прикрываться Карибским кризисом
Сенатор Климов: Байден передергивает слова Путина и напрасно грозит России армагеддоном
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США применяли ядерное оружие в политических целях в Японии, а радиоактивные компоненты использовались при бомбардировках Югославии. Поэтому Джо Байден напрасно рассуждает о Карибском кризисе, грозя России армагеддоном и накачивая ВС Украины оружием, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.
«Байден в очередной раз передергивает слова нашего президента. Во всех своих выступлениях на протяжении последних нескольких лет Владимир Путин неоднократно заявлял, что Российская Федерация ни в коем случае не планирует действовать в ущерб глобальной безопасности. Все наши действия и предложения направлены на то, чтобы исключить возможность третьей мировой войны», – рассказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«На основе такого подхода и сформулирован наш тезис о необходимости мирного сосуществования стран с различными политическими системами, тезис о необходимости отказа от вмешательства в суверенные дела государств, а также тезис о том, что безопасность одной страны или региона не может достигаться за счет других», – подчеркнул сенатор.
«В свою очередь Вашингтон все делает ровно наоборот: встревает в дела суверенных государств и разжигает по три конфликта в год. Кроме того, не стоит забывать, что именно США – единственная в мире страна, которая применяла ядерное оружие в своих политических интересах, ударив по японским городам Хиросиме и Нагасаки. Также радиоактивные компоненты были применены во время натовских бомбардировок Белграда и других сербских городов. Очевидно, что все вопросы относительно угроз глобальной безопасности нужно направлять именно в Вашингтон. И им не стоит прикрываться темой Карибского кризиса», – отметил он.
«На сегодняшний день именно США в наибольших масштабах снабжают самыми разными видами вооружений украинский режим, который они же сами привели к власти. Это влечет гибель большого количества гражданского населения. Поэтому то, что делает Байден и его администрация, можно с уверенностью называть попытками разжигания большой войны», – заявил собеседник.
«Кроме того, последнее заявление Байдена – это очередной припадок американского колониализма, ровно, как и его слова о термоядерной войне в Европе. Его марионетка Зеленский накануне просил нанести превентивный ядерный удар по России. До этого такие заявления делал бывший польский президент. Я не исключаю, что это все может быть частью информационной подготовки к какой-то очень серьезной провокации с использованием радиоактивных элементов, готовящейся Соединенными Штатами и подвластными им режимами в других странах», – допускает Климов.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Как заявил президент США в ходе выступления на мероприятии Демократической партии, впервые со времен Карибского кризиса возникла прямая угроза применения ядерного оружия. Он уточнил, что говорит о том развитии событий, при котором «ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается».
Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии и подошли к опасной черте, но Москва и Вашингтон еще не перешли к тому пику напряженности, который существовал во времена Карибского кризиса.
Он также заявил, что российские дипломаты пытаются донести американским коллегам, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также сопоставил нынешний конфликт России и Запада с Карибским кризисом.
При этом также накануне Владимир Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на произошедшее как на призыв к мировой войне.
Лавров ответил на призыв Зеленского к НАТО о «превентивном ядерном ударе» по России
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает исходящие от Киева угрозы и необходимость спецоперации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» в рамках международного межпартийного форума «Экологическая политика и устойчивое развитие». Лавров предостерег США от безоглядной поддержки Киева.
Зеленский призвал западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России, тем самым предъявив всему миру доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата спецоперация, передает ТАСС слова Лаврова.
Москва предостерегает Вашингтон от безоглядной поддержки Киева, подчеркнул глава МИД России.
Напомним, Зеленский во время своего выступления в Институте Лоуи в Австралии призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле на произошедшее призвали все страны мира обратить внимание как на призыв к мировой войне.
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США решили закупить препараты для лечения лучевой болезни
Минздрав США выделит 290 млн долларов на закупку препаратов от лучевой болезни
Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) выделит 290 млн долларов на закупку партии препарата Nplate, который применятся при лечении острой лучевой болезни.
В ведомстве пояснили, что HHS закупает партию препарата Nplate, который одобрен для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь у взрослых и детей, для того чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиоактивных и ядерных чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».
Как отмечается в релизе Минздрава США, управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), входящее в состав подразделения HHS по стратегической готовности и реагированию, использует... 290 млн долларов из проекта «Биозащита» для закупки этой партии препарата».
Позднее представитель министерства, комментируя британской газете Telegraph информацию о закупке препарата, заверил, что это является частью текущей работы по обеспечению готовности и радиологической безопасности, а не связано с политической обстановкой в мире.
Ранее газета Times сообщила, что НАТО предупредила страны-члены альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной – в Черном море.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это, что Россия не планирует принимать участия в упражнениях по ядерной риторике.
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США решили ослабить санкции против Венесуэлы ради добычи нефти
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Администрация президента США Джо Байдена готовится смягчить санкции против Венесуэлы, чтобы позволить энергетической компании Chevron Corp. возобновить добычу нефти. Это поможет создать рынки США и Европы для экспорта нефти из Венесуэлы, сообщают источники газеты Wall Street Journal.
По информации газеты Wall Street Journal, в обмен на значительное ослабление санкций правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновит давно прерванные переговоры с оппозицией страны, чтобы обсудить условия, необходимые для проведения свободных и справедливых президентских выборов в 2024 году.
Также отмечается, что США, правительство Венесуэлы и некоторые деятели венесуэльской оппозиции уже разработали соглашение, которое освободит сотни миллионов долларов венесуэльских государственных средств, замороженных в американских банках, для оплаты импорта продуктов питания, лекарств и оборудования для изношенной электросети страны и муниципальные системы водоснабжения.
Однако исполнительный вице-президент боливарианской республики Дельси Родригес обвинила США во вмешательстве в территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной, передает ТАСС.
Политик написала в своем Twitter (запрещен в России), что Венесуэла не приемлет вмешательство правительства США в территориальный спор вокруг Гайана-Эссекибо. Родригес заявила, что таким образом США стремятся укрепить свою энергетическую гегемонию и гегемонии своих транснациональных компаний. Она добавила, что неправомерное давление в нарушение международного права недопустимо.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как арабский мир устоял и пошел против Вашингтона на фоне решения стран ОПЕК+ пойти на самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году.
Страны ОПЕК+ на заседании в Вене единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два млн баррелей в сутки. От России в нем участвовал вице-премьер Александр Новак. Участники встречи заявили, что их решение основано на «неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул заявленную роль картеля как защитника стабильных энергетических рынков.
В Вашингтоне не скрывали разочарования по этому поводу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ОПЕК+ «встала на сторону России».
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